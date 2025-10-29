Meta gana 37.690 millones de dólares hasta septiembre, un 9 % menos interanual

1 minuto

Nueva York, 29 oct (EFECOM).- La tecnológica Meta reportó este miércoles un beneficio neto acumulado de 37.690 millones de dólares entre enero y septiembre, un 9 % menos interanual, después de provisionar 15.930 millones ante las posibles consecuencias del polémico plan fiscal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La empresa estadounidense, propietaria de las redes sociales Whatsapp, Instagram y Facebook, tuvo una facturación acumulada en los nueve primeros meses del ejercicio de 141.073 millones de dólares, un 21 % más respecto al mismo periodo de 2024, según un comunicado. EFECOM

asg/jco/grc