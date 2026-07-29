Meta gana 42.621 millones de dólares en el primer semestre, un 22 % más interanual

Compartir

1 minuto

Nueva York, 29 jul (EFE).- El gigante tecnológico Meta divulgó este miércoles un beneficio neto de 42.621 millones de dólares en el primer semestre de 2026, un 22 % más interanual, impulsado por sus redes sociales y por la inteligencia artificial (IA).

La empresa propietaria de WhatsApp, Instagram y Facebook facturó 117.111 millones de dólares los primeros seis meses del año, un 30 % más interanual, con el negocio publicitario de esas redes como motor de ingresos, según un comunicado publicado al cierre de Wall Street.

«La IA está acelerando nuestro negocio principal hoy, alimentando nuestra siguiente generación de productos y abriendo la puerta a oportunidades corporativas completamente nuevas», dijo en la nota el máximo ejecutivo de Meta, Marz Zuckerberg. EFE

nqs/asg/lpm