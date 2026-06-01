Meta impide a una exdirectiva y autora de un libro crítico tomar la palabra en un festival

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Londres, 1 jun (EFE).- La compañía Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, impidió ayer que tomara la palabra en público una exdirectiva y autora de un libro que denuncia el funcionamiento interno de la compañía en un festival literario en Gales.

Según dijo hoy al diario The Guardian el abogado Ravi Naik, letrado que representa a Sarah Wynn-Williams, autora del libro ‘Careless people’ (Los irresponsables, en la edición española), la prohibición se la aplican también a él mismo, a quien han impedido promocionar el libro de su representada.

En ese libro publicado en 2025, la neozelandesa Wynn-Williams, exdirectora de políticas públicas globales durante siete años (2011-2017), describe una empresa dirigida por líderes egocéntricos a los que molestaba la carga de responsabilidad asociada a las campañas de desinformación, al tiempo que cultivaban relaciones dudosas con regímenes autoritarios y toleraban actitudes como el acoso sexual.

Invitada ayer a hablar en el evento literario Hay Festival, celebrado en Gales, se produjo una situación surrealista: la exdirectiva, advertida por los abogados de Meta, no tomó la palabra pese a encontrarse en el estrado con dos personas para hablar de ‘El poder de la tecnología’, y tuvo prohibido incluso asentir o negar con la cabeza, señaló su abogado.

La razón es que la compañía ha denunciado a Wynn-Williams por presuntas mentiras y difamaciones en el libro y, mientras dure el procedimiento, un juez ha admitido la petición de Meta de impedir toda promoción del libro, decisión que afecta a la autora así como a su abogado.

«No he visto en mi vida una situación en la que mi cliente no puede contar su verdad y yo como abogado no puedo hablar en nombre de ella», dijo el letrado hoy a la radio BBC. EFE

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