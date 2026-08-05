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Meta lanza su primer agente de IA para programación para competir con Anthropic y OpenAI

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Nueva York, 5 ago (EFE).- La tecnológica Meta anunció este miércoles el lanzamiento de Muse Code, su primer agente de programación, en un esfuerzo por desafiar a rivales del sector como Anthropic y OpenAI.

Esta herramienta funciona en conjunto con el nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) de la compañía, denominado Muse Spark 1.2.

El nuevo asistente, que se lanzó en fase beta, es un agente de codificación para terminal que ya puede ser instalado en los sistemas operativos macOS y Linux.

Los desarrolladores pueden acceder a Muse Code mediante una opción de pago por uso que, según explicó Alexandr Wang, director de IA de Meta, a CNBC, mantiene unos precios para la API similares a los de la versión Muse Spark 1.1.

La compañía cobra en función de la cantidad de información que el modelo procesa y genera: 1,25 dólares por cada millón de tokens de entrada (las instrucciones o datos que recibe la IA) y 4,25 dólares por cada millón de tokens de salida (el contenido que genera).

Estos lanzamientos se suman a la reciente presentación de Muse Spark 1.1, un modelo centrado en el razonamiento profundo, y de Muse Image, el primer generador de imágenes de alta calidad de Meta. EFE

syr/jco/eav

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