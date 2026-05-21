Meta pacta zanjar demanda de distrito escolar en EEUU por adicción juvenil antes de juicio

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Nueva York, 21 may (EFE).- La compañía tecnológica estadounidense Meta llegó este jueves a un acuerdo para resolver una demanda por adicción juvenil a las redes sociales interpuesta por un distrito escolar de Kentucky (EE.UU.), que iba ir a juicio en junio y pertenece a un caso mucho más amplio.

El distrito escolar del condado de Breathitt (Kentucky) acusó a la propietaria de Instagram, Facebook y Whatsapp de alimentar la adicción a las redes sociales entre los menores, en perjuicio del sistema educativo y con aumento de costos, según el diario The New York Times.

Esa demanda, cuyo juicio estaba programado para el 15 de junio en Oakland (California), forma parte de un megacaso federal que abarca unas 2.400 acusaciones similares de distritos escolares, fiscales estatales y ciudadanos contra Meta, TikTok, Snapchat y YouTube.

La semana pasada, el distrito de Breathitt, que reclamaba unos sesenta millones de dólares para programas de salud mental juvenil y restricciones a ciertas funciones de las redes sociales, llegó a acuerdos parecidos con TikTok, Snapchat y YouTube, pero no con Meta.

La demanda concreta de Breathitt había creado expectación al ser considerada, por ser la primera en ir a juicio, un «barómetro» del megacaso, ya que permitiría evaluar el impacto de los argumentos de cada parte en el jurado.

Los abogados de la entidad no revelaron las condiciones del acuerdo, pero indicaron a los medios que ahora están centrados «en buscar justicia para los otros 1.200 distritos escolares que han abierto litigios» contra las tecnológicas, y que siguen pendientes.

La siguiente demanda de un distrito escolar que irá a juicio dentro del megacaso está en Tucson (Arizona), en enero de 2027.

La resolución de esta demanda se produce después de varios casos recientes relacionados con los perjuicios de las redes sociales para la salud mental en los que han salido perdiendo las tecnológicas estadounidenses.

En marzo, Meta y YouTube perdieron un juicio civil relacionado con la adicción juvenil en Los Ángeles y fueron condenadas a pagar unos seis millones de dólares, y Meta perdió otro juicio similar en Nuevo México, donde se le impuso una multa de 375 millones de dólares. EFE

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