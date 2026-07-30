Meta registra ganancias inferiores a lo esperado y continúa con gastos masivos en IA

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La empresa matriz de Facebook, Meta, publicó el miércoles ganancias que no alcanzaron las expectativas de Wall Street, ya que el costo de mantenerse en la carrera por la inteligencia artificial y elevados gastos legales e indemnizaciones por despido, afectaron sus resultados.

El gigante de las redes sociales indicó que su beneficio neto trimestral cayó un 14% respecto a igual período del año anterior, hasta 15.800 millones de dólares.

Los ingresos, en cambio, aumentaron 28% hasta 60.800 millones de dólares, superando las previsiones y subrayando la fortaleza continua de su negocio publicitario.

Las acciones de Meta llegaron a caer hasta un 7% en las operaciones posteriores al cierre del mercado, una señal del escepticismo de los analistas sobre la magnitud del gasto de la empresa en IA.

El descenso de las ganancias se debió en gran medida a partidas puntuales, incluidos 2.400 millones de dólares en cargos vinculados a procesos legales y 1.200 millones en indemnizaciones por una ronda de despidos en mayo.

Meta ha enfrentado batallas judiciales y regulatorias en todo el mundo, entre ellos un caso en el que un jurado de California ordenó en marzo a Meta y a Google pagar 6 millones de dólares a una mujer de 20 años que afirmó que las plataformas la habían vuelto adicta cuando era niña. El fallo, sin precedentes, podría repetirse en miles de casos similares aún pendientes contra Meta.

Meta confirmó que seguirá invirtiendo fuertemente en los centros de datos y los chips que sustentan su apuesta por la IA, y comunicó a los inversores que ahora espera unos gastos de capital de entre 130.000 y 145.000 millones de dólares este año, casi el doble de lo que gastó en 2025.

Las inversiones sin precedentes en la carrera por la IA reducen la rentabilidad de Meta: el margen operativo del grupo ha caído del 43% al 31% en un año, y los mercados exigen ver cómo se traducen en beneficios las inversiones ligadas a la IA.

Al igual que sus competidores de Silicon Valley, Meta bate cada trimestre sus récords de gasto en investigación y desarrollo, para financiar la construcción de gigantescos centros de datos con un elevado consumo energético y la contratación de investigadores en IA.

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