Meta retira un recurso en Países Bajos y permite a usuarios ver cronologías sin algoritmos

La Haya, 26 ene (EFE).- Meta ha retirado su apelación contra un fallo judicial en Países Bajos que le exige ofrecer cronologías sin algoritmos en sus redes sociales, una decisión que reconoce el derecho de los usuarios neerlandeses de Facebook e Instagram a ver los contenidos en orden cronológico y no siguiendo un perfilado automático por parte de la plataforma.

El procedimiento fue iniciado por la organización neerlandesa de derechos civiles Bits of Freedom, que acusó a Meta de incumplir la Ley Europea de Servicios Digitales (DSA), una norma que obliga a las plataformas a ofrecer a los usuarios la opción de una cronología no determinada por los algoritmos.

La organización denunciante ganó una primera resolución judicial el pasado octubre, que Meta había recurrido, lo que iba a tratarse en audiencias programadas para esta semana.

Pero Bits of Freedom aseguró este lunes que la empresa comunicó al tribunal a última hora que retira en gran medida la apelación y que se centraría únicamente en cuestiones procesales, como la urgencia del caso y los plazos de ejecución, pero ya no está a debate el punto clave del caso.

Según explicó, Meta acepta que vulneró la ley europea al no ofrecer de manera adecuada una alternativa a las cronologías basadas en perfiles y algoritmos, y reconoce que los usuarios no deben quedar expuestos a “trucos psicológicos” derivados de la personalización sin tener una opción real de elección.

En esa primera sentencia de octubre, el tribunal había concluido que la configuración de Facebook e Instagram vulneraban la DSA al forzar de manera encubierta a los usuarios a volver a un sistema de recomendaciones basado en perfiles, un restablecimiento automático que el juez consideró un “patrón oscuro” prohibido que limita la libertad de información y expresión.

La Justicia había ordenado entonces a Meta garantizar que sus plataformas ofrezcan “una opción directa y fácilmente accesible” para una cronología no basada en perfiles y que la elección, ya sea cronológica u otra no personalizada, se mantenga sin que el usuario tenga que restablecerla cada vez que abre la plataforma.

Desde el 1 de enero, la compañía ya introdujo cambios en sus aplicaciones para facilitar el acceso a cronologías que muestran únicamente publicaciones de las cuentas seguidas por el usuario, en lugar de contenidos seleccionados por los algoritmos.

Bits of Freedom calificó la decisión de última hora de Meta como un “giro inesperado” que supone una “victoria para los usuarios”. No obstante, la organización demandante lamentó el coste del litigio, que aún continúa aunque sea sobre cuestiones procesales, y denunció el desequilibrio de fuerzas: “Somos una organización pequeña enfrentándose a una corporación enorme, con mucho dinero y abogados muy caros”. EFE

