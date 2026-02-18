Meta sitúa a 2026 como el inicio de la era de la «superinteligencia personal» de la IA

Nueva Delhi 18 feb (EFE).- La inteligencia artificial alcanzará un punto de inflexión en 2026 con el despliegue masivo de agentes autónomos y la llegada de la «superinteligencia personal», afirmó este miércoles en Nueva Delhi el director de IA de Meta, Alexandr Wang.

El año «2026 será un punto de inflexión, veremos despliegues de agentes a gran escala en muchas áreas de la economía y el mundo», señaló el directivo de Meta en una de las sesiones más esperadas de la India AI Impact Summit 2026, el diálogo ‘Gobernanza en la era de la IA: soberanía, impacto y estrategia’.

En una conversación con el ex primer ministro británico Rishi Sunak, Wang explicó que la industria ha superado la etapa del entrenamiento básico para entrar en la era de la «automejora recursiva», donde los modelos actuales son ya herramientas instrumentales para acelerar el desarrollo de las siguientes generaciones de inteligencia artificial.

Wang presentó la visión de Meta sobre la «superinteligencia personal», agentes diseñados para conocer íntimamente la salud, las metas y las relaciones de los usuarios con el fin de ayudarles a maximizar su vida cotidiana.

«Queremos desplegar agentes personales que te conozcan mejor de lo que te conoce la mayoría de las personas», subrayó, vinculando este avance a la necesidad de construir una confianza absoluta entre las empresas tecnológicas y los ciudadanos.

Ante este escenario de aceleración, Wang instó a los gobiernos a transformar sus estructuras en organizaciones «AI-first» y a tratar sus activos de información en salud y seguridad nacional como una «reserva estratégica» sobre la que deben mantener soberanía absoluta.

«Los datos son el nuevo petróleo, todo el poder de estos modelos reside realmente en los datos», concluyó el responsable de IA de Meta. EFE

