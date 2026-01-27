Meta y YouTube enfrentan un histórico juicio por las acusaciones de adicción juvenil

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 27 ene (EFE).- Los dos gigantes tecnológicos Meta y YouTube enfrentan esta semana un histórico juicio en el estado de California por acusaciones de que sus plataformas alimentan una crisis de adicción juvenil.

El juicio tendrá lugar en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles y supone la primera vez que las empresas presentarán su caso ante la justicia estadounidense.

El proceso ha arrancado este martes con el inicio de la selección de un jurado.

La demanda ha sido interpuesta por una joven de 19 años quien afirma haberse vuelto adicta a las plataformas de las empresas debido al diseño atractivo de Instagram, TikTok y Snapchat, según la demanda a la que ha tenido acceso CNN.

La demanda incluía las herramientas TikTok y Snapchat, que han logrado llegar a un acuerdo en términos no revelados para evitar el primero de una serie de juicios históricos contra las plataformas de redes sociales.

Esta denuncia es una de las abiertas en un litigio contra estas empresas, y que abarca más de 1.500 casos en los que se alegan lesiones personales debido al uso excesivo de las plataformas.

A ello se suma una investigación que abrió el Gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, contra TikTok a un grupo empresarial alineado con el presidente estadounidense, Donald Trump.

«Nuestra oficina ha recibido informes (y casos confirmados de forma independiente) de contenido suprimido crítico del presidente Trump y está pidiendo al Departamento de Justicia de California que determine si viola la ley de California», ha informado el despacho del gobernador en X. EFE

mvg/asb/icn