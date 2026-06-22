Meteorología alerta de posibles inundaciones en este de EE.UU. durante jornada del Mundial

Compartir

2 minutos

Nueva York, 22 jun (EFE).- El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) ha advertido este lunes de posibles inundaciones en el centro y el este de Estados Unidos a causa de fuertes precipitaciones, lo que podría afectar al partido del Mundial que se disputa hoy en Nueva Jersey entre Noruega y Senegal.

La agencia ha alertado en su perfil de X de que en esta primera semana de verano «se mantendrá un patrón activo de lluvias intensas y condiciones meteorológicas adversas» a medida que dos sistemas frontales se desplacen por el centro y el este del país en las próximas 48 horas.

Se prevén hasta 10 centímetros de lluvia en algunas zonas del país, así como rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora.

«Durante una inundación, los niveles de agua y la velocidad a la que fluyen pueden cambiar rápidamente. Lo más seguro es permanecer en el interior o buscar un terreno más elevado si no hay ningún refugio disponible», recomienda el NWS.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha avisado de que a las 14:00 entrará en vigor una alerta por inundaciones en la ciudad.

La alerta coincide con el partido entre la selección de Noruega y la de Senegal en el Mundial que comienza a las 20:00 hora local (00:00 GMT) en Nueva Jersey, en la segunda jornada del grupo I.

Además se disputa hoy en Filadelfia el encuentro entre Francia e Irak, también del grupo I, aunque con menores probabilidades de que las condiciones meteorológicas previstas tengan impacto en ese partido.

En unas declaraciones recogidas por el medio local Gothamist, James Tomasini, meteorólogo del NWS, ha subrayado la posibilidad de que se produzcan «inundaciones repentinas debido a las fuertes lluvias que acompañan a las precipitaciones y tormentas» y ha destacado que a su vez podrían producirse «ráfagas de viento dañinas».

Tomasini ha indicado que las lluvias más intensas se producirán alrededor de las 14:00 hora local (18:00 GMT) y que podrían prolongarse hasta la medianoche. EFE

asg/jco/icn