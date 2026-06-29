Metro de Caracas anuncia la suspensión temporal del servicio tras seísmo de magnitud 4,6

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Caracas, 29 jun (EFE).- El Metro de Caracas informó este lunes de que suspendió de forma temporal su servicio, después de que se registrara un seísmo de magnitud 4,6 a primeras horas del día, tras el doble terremoto de 7,2 y 7,5 del pasado miércoles.

La compañía indicó en Instagram que se realizará un protocolo de inspección en la infraestructura, sin ofrecer mayores detalles.

El domingo, el Ministerio de Transporte anunció el restablecimiento del servicio en la capital venezolana, así como en Valencia (norte) y Maracaibo (noroeste), suspendido por orden de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras el doble terremoto.

El Metro de Caracas y el de Valencia aseguraron que, tras una inspección en sus infraestructuras, no registraron daños, por lo que volvieron a abrir al público.

Los venezolanos despertaron la mañana de este lunes sacudidos por un nuevo seísmo de magnitud 4,6 en la zona norte del país, reavivando los temores a nuevos daños cinco días después del doble terremoto que ha dejado 1.450 fallecidos, según los últimos datos oficiales.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indicó que este nuevo temblor, que obligó a numerosas personas a salir de sus viviendas, tuvo una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro estuvo localizado a 27 kilómetros al norte de la localidad de Caraballeda en La Guaira, el estado más afectado por el doble terremoto del miércoles.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) dijo que la magnitud fue de 4,2.

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, manifestó en un mensaje en Telegram que, tras este nuevo seísmo, no hay reportes de daños adicionales en ninguna parte del país.

Según cifras oficiales, han fallecido 1.450 personas tras el doble terremoto, mientras que hay 3.150 heridos, pese a que el sábado se habló de 3.238, sin que se haya ofrecido detalles sobre la razón de esta disminución.

El domingo, Delcy Rodríguez anunció la creación inmediata de una comisión para inspeccionar las viviendas que sufrieron daños por el doble terremoto del miércoles y extendió por una semana la suspensión de clases. EFE

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