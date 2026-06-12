Metsola: el PE intenta reducir burocracia para facilitar la reindustrialización de Europa

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Praga, 12 jun (EFE).- La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, declaró este viernes en Bratislava que esa institución está «intentando» mejorar la legislación europea para eliminar las burocracias excesivas que, opinó, dificultan la actividad empresarial, y así para volver a industrializar Europa.

«El Parlamento está intentando solucionar lo que no funciona, nosotros estamos trabajando para reducir la burocracia, facilitar las cosas a las empresas y reindustrializar nuestros países», dijo Metsola en un encuentro con la prensa tras reunirse con Richard Rasi, presidente Parlamento eslovaco.

Durante su viaje oficial a Bratislava, la política maltesa se ha reunido con el presidente eslovaco, Peter Pellegrini, y con el primer ministro, Robert Fico, y ha visitado una fábrica de Volkswagen.

En Eslovaquia, el principal productor de vehículos del mundo per cápita, operan factorías de los grupos Volkswagen, Stellantis Slovakia (Peugeot y Citroën), Kia Motors y Jaguar Land Rover, y además este año está previsto la entrada en funcionamiento de la fábrica de Volvo en Kosice (este del país), orientada a coches eléctricos.

Tras destacar que la industria automotriz tiene un peso del 10 % en el PIB eslovaco, y emplea a unas 250.000 personas, Rasi instó a la UE a apoyar este sector para que las inversiones «no se vayan a Asia».

Por su parte, Metsola afirmó que esta industria es una señal de identidad europea y «símbolo de su excelencia».

«Esta es la Europa a la que aspiramos, la Europa por la que queremos ser conocidos: innovación, industria y sofistificación”, aseveró. EFE

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