Metsola: Europa «comparte el dolor» de las víctimas del «impactante» tiroteo en Canadá

1 minuto

Bruselas, 11 feb (EFE).- La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, expresó este miércoles su «más sentido pésame» a las víctimas del «impactante» tiroteo masivo en una escuela y una vivienda en una localidad al oeste de Canadá, en el que han fallecido al menos diez personas, y aseguró que «Europa comparte su dolor».

«Mi más sentido pésame a todos los afectados en Canadá tras el impactante tiroteo masivo en Tumbler Ridge, que dejó tantos muertos y heridos. Europa comparte su dolor. Estamos con ustedes. Canadá fuerte», dijo en un mensaje publicado en redes sociales.

Al menos diez personas murieron este martes, cuando una persona disparó en una escuela y en una vividenda de la localidad de Tumbler Ridge, al oeste del país, según informó la Policía canadiense.

Seis de los muertos fueron localizados en el interior de la escuela mientras que otros dos cuerpos fueron hallados en la vivienda.

Otra persona murió cuando era transportada a un hospital, y también entre los fallecidos está la supuesta autora de los disparos. Las autoridades también reportaron 25 heridos, dos de ellos de gravedad. EFE

