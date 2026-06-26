Metsola agradece a Portugal su rol en mecanismo de protección civil y ayuda para Venezuela

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Lisboa, 26 jun (EFE).- La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, agradeció este viernes a Portugal su papel en el mecanismo europeo de protección civil y la ayuda que ha enviado, junto con otros Estados miembros, a Venezuela durante una visita a las instalaciones de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC) cerca de Lisboa.

Metsola, acompañada del ministro del Interior luso, Luís Neves, recorrió las inmediaciones de la ANEPC en Carnaxide -en el área metropolitana de la capital- y saludó a algunos de los operarios en el marco de su visita al país para conmemorar el 40º aniversario de su entrada en la entonces Comunidad Económica Europea (CEE), hoy Unión Europea (UE).

«Es en este contexto, al ver cómo los programas a escala europea, como nuestro mecanismo de protección civil, dependen fundamentalmente de unidades nacionales como esta, que resultaba oportuno y adecuado hacer esto hoy, sobre todo cuando, justo ahora, un contingente de héroes portugueses, junto con otros representantes de la Unión Europea, están desempeñando su labor humanitaria en el mundo», dijo Metsola a la prensa al finalizar el recorrido.

La presidenta de la Eurocámara agregó que se necesita «un sistema que proteja a las poblaciones», y agradeció a Portugal su papel en el ámbito europeo en este sentido.

Por su parte, Neves destacó que el contingente de ayuda que partió desde Portugal a Venezuela para ayudar tras los terremotos está formado por «gente con mucha experiencia, gente muy cualificada que prestó apoyo en Turquía y que, una vez más, honrará el nombre del país».

Este viernes, Metsola, junto al ministro portugués de Exteriores, Paulo Rangel, descubrió una placa conmemorativa en el claustro del Monasterio de los Jerónimos, el mismo lugar donde el 12 de junio de 1985 Portugal firmó el Tratado de Adhesión a la CEE, en un acto que también contó con la presencia del entonces presidente del Gobierno español, Felipe González, y donde asimismo se firmó en 2007 el Tratado de Lisboa.

Metsola finalizará este sábado su agenda en Portugal con un encuentro con jóvenes. EFE

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