Metsola alerta de un 2027 «muy difícil» si la UE no recupera competitividad

Atenas, 28 nov (EFE).- La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, advirtió este viernes en Atenas de que la Unión Europea (UE) afrontará un «muy difícil» 2027 si no logra revertir en un año los problemas que frenan su competitividad, una llamada de atención que se suma a la del Banco Central Europeo (BCE) sobre la necesidad de acelerar las reformas.

«No se equivoquen. Si en 2026 no revertimos esta situación (respecto a la competitividad) en toda la Unión Europea nos enfrentaremos a un 2027 muy difícil», recalcó Metsola en una rueda de prensa con el primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis.

La política maltesa aseguró que las advertencias que lanzó hace una semana la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, «han tenido eco en las capitales de la UE».

Lagarde advirtió el pasado día 21 de que «otros seis años de inacción (respecto a las medidas económicas que se deben tomar a nivel europeo) y de pérdida de crecimiento no solo sería algo decepcionante sino también irresponsable».

También pidió dar pasos hacia un mercado «verdaderamente único», una mayor integración de los mercados de capitales europeos, así como medidas «para liberar el crecimiento del mercado europeo interno» que «se encuentra estancado», según recalcó.

Metsola aseguró que las negociaciones que mantiene la UE con otros países sobre acuerdos comerciales, así como las negociaciones internas para llegar a una «unión de ahorros e inversión de capital» contribuirá a que la UE vuelva a la senda de crecimiento.

La presidenta del PE señaló además que ha iniciado «una campaña de simplificación» a nivel europeo de una serie de regulaciones que sobrecargan a ciudadanos y empresas, lo que, a su vez, pone trabas a la innovación y al crecimiento en la UE.

Por su parte, Mitsotakis señaló que «se deben implementar más rápido» las propuestas de los economistas y expresidentes del Gobierno italianos, Mario Draghi y Enrico Letta, para aumentar la competitividad europea.

Algunas de estas propuestas incluyen agilizar la burocracia, simplificar el marco regulador para las empresas e invertir unos 800.000 millones de euros anuales en investigación, desarrollo, infraestructuras y defensa para que la UE pueda seguir el ritmo de sus principales competidores, EEUU y China.

«Un año después de que Draghi escribiera su informe, el progreso que hemos logrado, a pesar del acuerdo inicial, no es el que, lamentablemente, nos gustaría», lamentó Mitsotakis.

El líder conservador señaló que «la guinda del pastel» de todas estas reformas es el nuevo Marco Financiero Plurianual de la UE (MFP) para el período 2028-2034, cuya aprobación, acentuó, requiere de consensos en el PE, y debe «responder a todos estos retos de manera coherente».

En 2024 el Producto Interior Bruto (PIB) de la UE creció un 1 % y el de la eurozona un 0,9 %, mientras que para el año en curso la Comisión Europea (CE) prevé un crecimiento del 1,4 y 1,3 %, respectivamente. EFE

