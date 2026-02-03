Metsola critica la falta de voluntad política ante la crisis de la vivienda en Europa

3 minutos

Madrid, 3 feb (EFE).- La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, criticó este martes la falta de voluntad política ante la crisis de la vivienda en el sur de Europa, durante un encuentro con 300 jóvenes en un auditorio de Madrid.

Metsola visitó Madrid en el marco del 40 aniversario de la entrada de España en la Unión Europea (UE) y respondió abiertamente a las inquietudes de la juventud en ese encuentro.

El acceso a la vivienda es hoy “un problema que consume más del 90 % del salario de los jóvenes españoles y del sur de Europa», recordó.

«Odio cuando colectivamente nos escondemos detrás de la falta de competencia como excusa para la falta de voluntad política», afirmó al criticar la inacción frente al problema de la vivienda.

Debido al aumento continuado de los precios de la vivienda en los últimos años, en España “la tasa de emancipación es extremadamente baja, con solo un 15,2 % de jóvenes viviendo fuera del hogar familiar”, aseguró.

En el plano internacional, y ante las preguntas sobre el rol geopolítico de la UE, Metsola defendió la responsabilidad moral del bloque como superpotencia de valores.

«Estamos orgullosos y nunca vamos a pedir disculpas por quiénes somos y cómo lo hacemos», repitió.

Metsola definió a la UE como el mayor donante humanitario, con la responsabilidad moral de llenar los vacíos que dejan otros actores internacionales.

En relación a Ucrania, insistió en que no se puede discutir la paz sin la participación ucraniana, y sobre Oriente Medio abogó por utilizar la diplomacia.

Además, introdujo el Ártico como una nueva prioridad de seguridad a menudo ignorada por el sur de Europa, advirtiendo que el deshielo climático está creando vulnerabilidades estratégicas que requieren acercar a aliados como Noruega e Islandia.

Los jóvenes participantes demostraron una fuerte preocupación por la salud democrática y el descenso de la participación electoral.

Al respecto, Metsola reconoció que los políticos tradicionales cometieron el error de volverse «cómodos» y dejar de tomar posturas claras.

«Lo peor que podríamos hacer es dar a nuestros votantes por sentados», admitió, advirtiendo que el silencio de los moderados ante los extremos debilita la democracia: «Si no dices nada, pierdes ante ambos».

Finalmente, identificó la desinformación como el mayor reto actual, ya que «una mentira viaja más rápido por el mundo de lo que la verdad tarda en asentarse».

Para combatirla y frenar el avance de la autocracia, Metsola hizo un llamamiento directo a los jóvenes: “Os pido que consideréis presentaos como candidatos a las elecciones”. EFE

ms-mb