Metsola dice que la Eurocámara se toma muy en serio Mercosur para llegar al plazo esperado

Estrasburgo (Francia), 9 sep (EFE).- La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, aseguró este martes que la institución se «toma muy en serio» su papel en la ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, e instó a permitir que los eurodiputados reciban toda la documentación para ejercer su labor con vistas a cumplir con los plazos esperados.

En una entrevista en Estrasburgo con la Redacción Europea de Agencias (ENR), de la que forma parte EFE, Metsola explicó que el Parlamento Europeo no quiere ser visto como la institución que «arrastra los pies», y que busca acelerar sus procesos legislativos pero no a costa de su responsabilidad de examinar el acuerdo comercial que la Unión Europea ha cerrado con el bloque formado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

«Nos tomamos nuestro papel muy en serio y por tanto lo veremos cuando nos llegue la documentación, lo que los Estados miembros quieren ver anexo al acuerdo a nivel individual y qué parte es competencia exclusiva y cuál se debe ratificar a nivel nacional», señaló Metsola, preguntada por si la Eurocámara cumpliría con su parte antes de las vacaciones de Navidad.

Esto facilitaría cumplir con los plazos que esperan, entre otros, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que afirmó la semana pasada que la decisión de la Comisión Europea de proponer un pacto provisional para acelerar su entrada en vigor permitirá que el mismo se firme este año.

La presidenta del Parlamento Europeo predijo que en el hemiciclo los eurodiputados seguirán dinámicas de voto más influidas por la posición de sus gobiernos a nivel nacional, en lugar de por sus familias políticas europeas, y aseguró que pese a esta incertidumbre «habrá claridad» por parte de esta institución. EFE

