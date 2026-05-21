Metsola insta a la UE a no atrasar la adhesión de Ucrania

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Praga, 21 may (EFE).- La presidenta del Parlamento Europeo, Robert Metsola, pidió este jueves a los Veintisiete que se adapten al rápido ritmo con el que Ucrania está avanzando en las reformas requeridas para adherirse a la Unión Europea (UE) y abogó por acelerar el proceso para abrir las puertas tanto a ese país como a Moldavia.

Al ver «que un país que está en guerra, porque ha sido invadido, es capaz de ponerse al día de manera tan impresionante con la cantidad de trabajo legislativo y técnico que a otros países les lleva una década, no podemos mirar a otro lado y no adaptarnos a ese ritmo», dijo la política conservadora maltesa en una intervención en el foro de seguridad Globsec que se celebra en Praga.

Aunque sin aventurarse a dar alguna fecha de acceso, Metsola reconoció que, ante los esfuerzos de Kiev y por el hecho de que está «luchando por nuestra seguridad», sería erróneo atrasar la entrada de Ucrania.

Metsola hizo estas declaraciones después de conocerse que el canciller alemán, Friedrich Merz, planteó hoy, en una carta a la cúpula de la Unión Europea, crear el estatus de «miembro asociado» para Ucrania.

La presidenta de la Eurocámara también alertó que no abrir las puertas a Ucrania y Moldavia puede ser aprovechado por países vecinos para malograr el proceso de integración.

«Si no hacemos eso, es en interés de otros países de hacer lo contrario, y no podemos permitirlo en tiempos de guerra, como ahora», declaró Metsola.

Al resaltar que la «seguridad y defensa» es de máxima prioridad ahora porque sin ellas «no tenemos nada», insistió en que la ampliación de la UE es la «mejor garantía de seguridad que podemos ofrecer» a los países candidatos.

Moldavia, país con el que la UE movió ficha para iniciar los trámites de adhesión poco después de la invasión rusa de Ucrania, está preparada para empezar a negociar todos los capítulos», declaró su presidenta, Maia Sandu, en el mismo foro.

Tras denunciar las interferencias de Moscú en los procesos electorales en su país, a través de la financiación ilegal de partidos y de oligarcas corruptos, la mandataria reconoció que para Moldavia la integración en la UE «es estratégica para sobrevivir como democracia». EFE

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