Metsola plantea retomar ratificación del pacto con EE.UU. tras retirada aranceles de Trump

1 minuto

Bruselas, 22 ene (EFE).- La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, sugirió este jueves que la Eurocámara retome los trabajos de ratificación del acuerdo al que llegaron Bruselas y Washington el pasado verano, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya retirado sus amenazas arancelarias contra varios países europeos.

«Estamos contentos de ver que la desescalada está sobre la mesa. Esto significa que en este momento podemos retomar nuestras discusiones internas sobre el acuerdo comercial entre la Unión Europea que habíamos suspendido por las amenazas de aranceles», dijo Metsola a su llegada a una cumbre de líderes para debatir las relaciones transatlánticas. EFE

