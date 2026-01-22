Metsola plantea retomar ratificación del pacto con EE.UU. tras retirada aranceles de Trump

Bruselas, 22 ene (EFE).- La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, sugirió este jueves que la Eurocámara retome los trabajos de ratificación del acuerdo comercial al que llegaron Bruselas y Washington el pasado verano, después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, haya retirado sus amenazas arancelarias a varios países europeos.

«Estamos contentos de ver que la desescalada está sobre la mesa. Esto significa que en este momento podemos retomar nuestras discusiones internas sobre el acuerdo comercial entre la Unión Europea que habíamos pausado por las amenazas de aranceles», dijo Metsola a su llegada a una cumbre de líderes de la UE en Bruselas que debatirá las relaciones transatlánticas.

La presidenta de la Eurocámara celebró que durante la última semana se haya «transmitido claramente» a Trump el mensaje de que la Unión Europea defenderá la soberanía e integridad territorial de Dinamarca y de Groenlandia y que finalmente haya «prevalecido la calma».

De esta forma, para Metsola se vuelven a cumplir las condiciones para que los eurodiputados retomen la ratificación del pacto que el verano pasado puso fin a la escalada arancelaria de Washington con la UE, bajo el que Bruselas aceptó aranceles del 15 % para la gran mayoría de los productos europeos -entre ellos los automóviles y los semiconductores- y que Estados Unidos vendiera sus bienes industriales a la UE libres de impuestos.

Desde entonces, las exportaciones europeas se enfrentan a un arancel del 15 % en EE.UU., pero la UE no ha empezado a poner en marcha su parte del acuerdo hasta que lo ratificara la Eurocámara, que el miércoles había anunciado la suspensión del proceso por las amenazas de Trump contra ocho países europeos en su intento por hacerse con la isla danesa de Groenlandia.

Las declaraciones de Metsola contrastan con las del presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, Bernd Lange, quien aseguró hoy que, pese a que Trump haya dado marcha atrás, «no hay espacio para una falsa sensación de seguridad».

«La próxima amenaza seguramente llegará. Por eso es aún más importante que establezcamos límites claros, utilicemos todos los instrumentos legales disponibles y los apliquemos según sea apropiado para la situación», escribió en redes sociales.

Lange señaló que «aún no se conocen muchos detalles sobre el acuerdo propuesto con Groenlandia. Pero los necesitamos para decidir cómo proceder con la implementación del acuerdo comercial entre la UE y EE.UU.», una cuestión que los eurodiputados tratarán el próximo lunes, según anunció. EFE

