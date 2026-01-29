Metsola se reúne con Meloni en Roma y llama a reforzar Europa

Roma, 29 ene (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, mantuvieron este jueves en Roma una reunión centrada en la agenda comunitaria, tras la cual la política maltesa apuntó en dirección a construir una Europa «más fuerte y cohesionada».

«¡Es el momento de Europa!», escribió Metsola en su cuenta de X tras el encuentro, junto a una fotografía con la mandataria italiana en el Palacio Chigi, la sede del Gobierno italiano.

«Gracias a Giorgia Meloni por la cálida bienvenida en Roma y por las constructivas conversaciones de hoy», añadió la política maltesa.

Durante su jornada en Roma, la presidenta del Parlamento Europeo completó su agenda institucional con sendas reuniones con el presidente del Senado, Ignazio La Russa, y el presidente de la Cámara de Diputados, Lorenzo Fontana.

«A través de la cooperación interparlamentaria podemos construir una Europa más fuerte y cohesionada», indicó Metsola en otro mensaje en redes sociales acompañado de una foto con Fontana y otra con La Russa.

La visita oficial de Metsola a la capital italiana comenzó por la mañana en el Vaticano, donde fue recibida en audiencia por el papa León XIV, con quien conversó «de la promoción de la paz a través del diálogo en Europa y el mundo».

«Una mañana significativa en el Vaticano durante una audiencia con su santidad el papa León XIV. Agradecida por su claridad de sus propósitos y por nuestras reflexiones compartidas sobre la promoción de la paz a través del diálogo en Europa y el mundo», detalló Metsola en su cuenta de X. EFE

