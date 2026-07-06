Mette-Marit reaparece tras el trasplante y celebra la «histórica» victoria de Noruega

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Berlín, 6 jul (EFE).- La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, ha reaparecido tras el trasplante de pulmón al que se sometió en junio, al publicar la Casa Real noruega una fotografía en la que aparece junto a su esposo, el heredero al trono, Haakon, celebrando la «histórica» victoria de la selección nacional contra Brasil en el Mundial.

«¡Ayer fue una noche histórica!», escribió la Casa Real en su cuenta de Instagram, en la que asegura que toda la familia real la vivió con «emoción»: los reyes Harald V y Sonia desde la isla de Mågerø, los príncipes herederos en el Palacio de Oslo, y la princesa Ingrid Alexandra y su hermano Sverre Magnus en el estadio de Nueva Jersey (EE.UU.) donde se celebró el partido.

De las cinco fotografías publicadas por la Casa Real, tres se han hecho ya virales: la de Mette-Marit y Haakon viendo el partido con bufandas de la selección noruega, la de la princesa Ingrid Alexandra y su hermano en diferentes momentos del partido, y la del heredero al trono celebrando con unos 100.000 noruegos en la plaza del palacio la victoria, sumándose al ya famoso remo vikingo.

Pero lo que realmente se ha hecho viral es el vídeo en el que la princesa Ingrid Alexandra abraza en el vestuario al delantero Erling Haaland, a quien se le ve con el torso desnudo.

La eliminación de Brasil en el Mundial de fútbol a manos de Noruega gracias a los dos goles de Haaland ha desatado la euforia en el país nórdico, al igual que en la Casa Real, que ha felicitado a la selección, al cuerpo técnico y a Noruega «por este fantástico logro» de haber pasado a los cuartos de final del Mundial.

La fotografía de una Mette-Marit viendo el partido sonriendo y vestida de forma casual en el Palacio Real ha suscitado numerosos comentarios debajo de la imagen de noruegos que se alegran de ver que la princesa heredera «está bien», lo suficiente «como para ver el partido».

Es la primera vez que la Casa Real noruega difunde una fotografía de Mette-Marit después de que ésta se sometiera el pasado 17 de junio con éxito a un trasplante de pulmón tras haber sido diagnosticada en 2018 de fibrosis pulmonar crónica.

De hecho, la Casa Real ni siquiera había informado de que la princesa heredera había podido abandonar el hospital para seguir su recuperación en el Palacio.

Según la agencia NTB, el Palacio ha explicado que Mette-Marit aún no ha recibido el alta médica.

La princesa, de 52 años, fue sometida a la operación después de haber sufrido un empeoramiento importante de la fibrosis pulmonar que sufría y que la obligó a reducir notablemente su agenda

A mediados del pasado mes de abril apareció por primera vez en público usando una cánula nasal de oxígeno.

La victoria de Noruega contra Brasil ha sido una alegría para toda la Casa Real tras un año difícil.

Aparte de por su salud, la princesa ha pasado un periodo complicado por las revelaciones sobre su amistad con el fallecido pederasta convicto Jeffrey Epstein y por el juicio y la posterior condena a su hijo Marius.

Marius Borg Høiby, fruto de una relación anterior a su matrimonio con Haakon, fue condenado el pasado día 15 en un juzgado de Oslo a cuatro años de cárcel por dos casos de violación y por maltrato a una de sus exnovias, entre otros delitos. EFE

cae/agf

(foto)