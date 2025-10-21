Mexicano con leucemia enfrenta orden de deportación pero podría ser liberado bajo fianza

Washington, 21 oct (EFE).- Un migrante mexicano que enfrenta una orden de deportación en el estado de Michigan, mientras lucha contra la leucemia, podría ser liberado para que vuelva con su familia, de acuerdo con el criterio de una jueza.

El próximo 27 de octubre, José Contreras Cervantes tendrá una audiencia de fianza ordenada por el juez federal Brandy MacMillion quien aseguró que la detención es «una violación de los derechos al debido proceso».

El originario de Jalisco tiene 33 años y en 2024 le diagnosticaron leucemia crónica, un cáncer mortal de la médula ósea, y los médicos le aseguraron a su familia que solo le quedan entre cuatro a seis años de vida.

Contreras Cervantes lleva 20 años viviendo en Estados Unidos y esta casado con una ciudadana americana, fue detenido el pasado 5 de agosto durante un control de tráfico en un suburbio de Detroit.

El mexicano ha recibido un medicamento sustitutivo en el centro de procesamiento de North Lake, en Michigan, de acuerdo con su abogada Miriam Aukerman, de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).

Durante el tiempo detenido, Contreras Cervantes ha sido trasladado de Michigan a Ohio y luego volvió a Michigan, y durante los primeros 22 días capturado no se le permitió ver a su esposa y a sus hijos, de acuerdo con su defensa.

La decisión de la jueza federal también alcanza a otros seis migrantes detenidos con orden de deportación que tendrán en siete días la oportunidad de que un juzgado determine si aplican para ser liberados bajo fianza. EFE

