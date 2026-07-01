Miércoles, 1 de julio de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 1 jul (EFE).-

Caracas.- Venezuela cumple este miércoles una semana del doble terremoto que dejó al menos 1.943 muertos y 10.571 heridos en el norte del país, mientras los equipos de rescate mantienen la búsqueda de supervivientes entre los escombros y la ONU prepara asistencia para cientos de miles de damnificados.

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Caracas.- Organizaciones de venezolanos en Estados Unidos que recopilan insumos para las víctimas de los terremotos denuncian «obstáculos a la llegada y distribución de ayuda humanitaria» en Venezuela, aunque la Administración de Donald Trump ha expresado «mucha confianza» en el Gobierno interino de Delcy Rodríguez.

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Berlín.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, es recibido por el canciller alemán, Friedrich Merz, y el titular de Defensa, Boris Pistorius, con quienes prepara la próxima cumbre de la Alianza Atlántica en Ankara a principios de julio.

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Pekín – El presidente chino y secretario general del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante), Xi Jinping, enfatizó este miércoles la necesidad de preservar la «pureza» del partido y en la «reunificación completa» con Taiwán como una «tarea histórica», durante el acto de conmemoración del 105.º aniversario de la formación.

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Naciones Unidas.- El Panel Científico Internacional Independiente sobre Inteligencia Artificial de la ONU publica su primer informe preliminar, el primero de una evaluación global independiente sobre el estado actual de esta tecnología.

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Baluchistán (Pakistán).- El conflicto entre Afganistán y Pakistán aumenta tras el derribo de cuatro drones afganos en la província de Baluchistán, según el Ejército paquistaní, una ofensiva que llega después de los recientes bombardeos de Islamabad, que han dejado al menos 28 civiles muertos en territorio afgano, según la ONU.

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Asunción.- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presenta ante el Congreso nacional el informe del tercer año de su Gobierno, que comenzó el 15 de agosto de 2023.

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Madrid.- La reina Letizia y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, despiden en el aeropuerto Madrid-Barajas a los voluntarios del hospital de campaña de la AECID que se desplegará en Venezuela para atender a las víctimas de los terremotos. Sala Premium de la T4 en Barajas.

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Asunción.- El presidente de Chile, José Antonio Kast, se reúne con su homólogo paraguayo, Santiago Peña, tras participar en la cumbre del Mercosur, un encuentro bilateral que se produce días después de que Paraguay anunció su adhesión a una iniciativa regional contra el crimen organizado lanzada por el líder ultraderechista el pasado mayo en Santiago.

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Ciudad de Panamá.- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, rinde este miércoles ante el Parlamento su informe anual de gestión, en el que se espera que aborde temas clave como la reforma penitenciaria tras la histórica fuga de 195 presos y el futuro de una gran mina de cobre inhabilitada en 2023 por un fallo judicial.

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Miami (EE.UU.).- Organizaciones de venezolanos en Estados Unidos que recopilan insumos para las víctimas de los terremotos denuncian «obstáculos a la llegada y distribución de ayuda humanitaria» en Venezuela, aunque la Administración de Donald Trump ha expresado «mucha confianza» en el Gobierno interino de Delcy Rodríguez.

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Bruselas.- El Comité de Regiones de la UE celebra su 172 sesión plenaria. En el marco del comité se presentará la estrategia sobre la renovación generacional en agricultura, un dictamen del presidente de Castilla -La Mancha, Emiliano García-Page, y se celebrará un debate sobre clima y energía, en el que intervienen la vicepresidenta de la CE, Teresa Ribera, y el presidente aragonés, Jorge Azcón.

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Bruselas.- En los márgenes del Comité de Regiones el presidente aragonés, Jorge Azcón, se reunirá con el comisario de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius.

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Bruselas.- Presentación y adopción de estrategia sobre renovación generacional en agricultura, dictamen del presidente de Castilla la Mancha, Emiliano García-Page.

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Bruselas.- Debate sobre clima y energía, en el marco del Comité de Regiones de la UE, en el que intervienen la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, y el presidente aragonés, Jorge Azcón.

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Brasilia.- El ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, recibirá la visita oficial del ministro de Europa y Asuntos Exteriores de la República Francesa, Jean-Noël Barrot, en el Palacio Itamaraty. Luego de la reunión, está prevista una ceremonia para la firma de documentos seguida de una rueda de prensa.

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Caracas.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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Argel.- Los argelinos eligen este jueves a los 407 diputados que los representarán en la Asamblea Popular Nacional (APN, Parlamento) los próximos cinco años, en unos comicios cuyo principal reto es incrementar de manera notable la participación del 23,03 % registrada en las legislativas de 2021, la más baja en la historia electoral de Argelia.

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Hong Kong.- Hong Kong conmemora el 29º aniversario de su retorno a China con la apertura excepcional de varios cuarteles del Ejército chino al público, mientras Pekín afianza su control político sobre la ciudad seis años después de la imposición de la Ley de Seguridad Nacional, que ha subordinado las instituciones al aparato de seguridad y cercenado la oposición, la protesta y las vías de rendición de cuentas.

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Nueva Orleans.- El primer idioma que el estadounidense Lloyd Serigne aprendió fue el español. Era la lengua de sus padres, de sus tíos, de sus vecinos y del mundo que conocía en Delacroix, una pequeña comunidad pesquera entre los bayús del delta del Misisipi, en el sur de Estados Unidos.

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San Salvador.- Los periodistas centroamericanos enfrentan un «retroceso crítico» marcado por el acoso estatal, la criminalización y la precarización de su profesión, según alertó en una entrevista con EFE la comunicadora salvadoreña Angélica Cárcamo, directora de la Red Centroamericana de Periodistas (RCN).

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Ciudad de Guatemala.- El presidente del Banco de Guatemala (Banguat-central), Álvaro González Ricci, considera en una entrevista con EFE que la institución se ha consolidado como el principal pilar de la estabilidad económica del país centroamericano, blindando los fundamentos macroeconómicos frente a los shocks externos en el marco de sus 80 años de fundación.

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Yakarta.- Indonesia revela los datos sobre la inflación.

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Bali.- Informe anual sobre las estadísticas de llegadas de turistas.

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Bombay (India).- El departamento meteorológico de la India emite una alerta por marea alta en Bombay.

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Ciudad de Panamá.- Al menos dos casos de suicidio de adolescentes se han registrado este año en Panamá y se cree que están vinculados con el acoso escolar. El país intenta reaccionar y se plantea una ley para atajar una problemática que crece día a día, según explicó a EFE la activista Irma Ruiz.

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Isla de Honshu (Japón).- La temporada de ascenso al Monte Fuji comenzó este miércoles, en pleno debate entre escaladores y las autoridades locales que, tras implementar medidas para gestionar la masificación turística de la montaña reconocida como Patrimonio de la Humanidad en 2013, propusieron una prohibición total para el resto del año.

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Roma.- La milenaria historia de Roma ha quedado plasmada en la superficie de las monedas que acuñó a lo largo de los siglos y que ahora son expuestas en varios museos de la capital para analizar su función como instrumento de propaganda, símbolo del poder de papas y emperadores o como objeto de memoria e identidad.

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París.- El museo Grévin de París presenta una réplica de cera del cantante puertorriqueño Bad Bunny, que actúa este miércoles en Marsella, al sur de Francia, y el próximo sábado y domingo en París, donde interpretará las canciones de su nuevo disco, ‘Debí tirar más fotos’.

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París.- La Ciudad de las Ciencias y la Industria de París, uno de los lugares más visitados de la capital, presenta este miércoles su nuevo programa cultural para la temporada 2026-2027, que entre otras propuestas ofrece una jornada de seguimiento del eclipse solar del próximo 12 de agosto.

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Mánchester (Reino Unido).- El artista disidente chino Ai Weiwei presenta en Mánchester (norte de Inglaterra) ‘Ai Weiwei: Button Up!’, una gran exposición en la que explora los efectos del imperialismo y la globalización, junto a una ‘performance’ de 24 horas en la que evocará su experiencia al ser detenido por la Policía china durante 81 días en 2011.

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Seúl.- El parque temático surcoreano Lotte World Adventure organizó este miércoles una actuación con bailarines de samba brasileños en la conocida calle Myeongdong de Seúl.

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Los Ángeles (EE.UU.).- La medalla de oro que Pelé ganó en el Mundial de 1962, unos botines de Diego Armando Maradona y una camiseta usada por Lionel Messi forman parte de una subasta que espera recaudar entre uno y dos millones de dólares en el marco del Mundial 2026.

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Los Ángeles (EE.UU.).- Entrenamiento y rueda de prensa de la selección española previo a su encuentro con Austria este jueves.

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Fort Lauderdale (EE.UU.).- Entrenamiento de la selección colombiana previo a su viaje a Kansas para medirse ante Ghana el viernes.

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Toronto.- Rueda de prensa de la selección de Portugal.

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Atlanta (EE. UU.) – Inglaterra se enfrenta a RD Congo en los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Seattle (EE. UU.) – Bélgica se enfrenta a Senegal en los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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San Francisco (EE. UU.) – Estados Unidos se enfrenta a Bosnia y Herzegovina en los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Dakar.- Reacciones en la zona de aficionados durante el partido de los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA entre Senegal y Bélgica, disputado en Dakar.

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cdp/aca/EFE

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