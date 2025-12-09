Miércoles, 10 de diciembre de 2025

20 minutos

NOBEL PAZ

Oslo – La líder opositora venezolana, María Corina Machado, recibe el Premio Nobel de la Paz, que entrega el presidente del Comité Nobel noruego en presencia del rey Harald V, con la incógnita de si finalmente podrá acudir en persona a la ceremonia de entrega.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PREMIOS NOBEL

Estocolmo – El rey Carlos Gustavo XVI de Suecia entrega en la Sala Conciertos de Estocolmo, la medalla a los nuevos nobel de Medicina, Física, Química, Economía y Literatura de 2025.

(Texto)

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) participan en un acto cultural en Leópolis para simbolizar su solidaridad e identidad europea en la víspera de una reunión informal del Consejo en la que se evaluarán las negociaciones de paz, la ayuda militar y económica a Ucrania y su camino hacia una adhesión al club comunitario.

(Texto) (Foto)

– El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, intenta resistir con ayuda de sus socios europeos las presiones de Estados Unidos para que acepte cuanto antes su plan de paz, lo que significaría el reconocimiento de las conquistas territoriales rusas. (Texto)

– El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, interviene ante el Senado de Rusia. (Texto) (Foto)

ISRAEL PALESTINA

Nablus (Cisjordania) – La palestina Manal Amirah tiene la mirada perdida y los ojos llorosos cuando se sienta a conversar con EFE para explicar que el cuerpo de su marido, Nidal Amirah, de 40 años, lleva más de seis meses retenido por las autoridades israelíes después de que en junio un soldado lo «ejecutara» a él y a su hermano en una redada israelí en la Ciudad Vieja de Nablus.

(Texto) (Vídeo)

– El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se comprometerá ante el presidente palestino, Mahmud Abás, al que recibe en Madrid, a reforzar el apoyo político y financiero de España a la Autoridad Nacional Palestina. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

VENEZUELA EEUU

Caracas – Mientras persiste la incógnita sobre si María Corina Machado llegará a Oslo para recibir en persona el premio Nobel de la Paz, cuestionado por el chavismo, el Gobierno de Nicolás Maduro advierte de que Venezuela se defenderá «por tierra, cielo y mar!ante el despliegue aeronaval de EE.UU en el Caribe, visto como una amenaza de cambio de Gobierno.

– El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) convoca una marcha en Caracas de campesinos en conmemoración del 166 aniversario de la Batalla de Santa Inés, en medio de la tensión entre el Gobierno de Nicolás Maduro y EE.UU, por el despliegue militar estadounidense en el Caribe. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ARGENTINA CONGRESO

Buenos Aires – Los diputados y senadores electos el 26 de octubre asumen este miércoles sus escaños en un Congreso clave para la gobernabilidad de Javier Milei, que confía en la nueva composición legislativa para aprobar de forma exprés sus reformas laboral y fiscal durante las sesiones extraordinarias convocadas del 10 al 30 de diciembre.

– El presidente argentino, Javier Milei, cumple este miércoles dos años de gobierno en los que superó importantes turbulencias y comienza la segunda mitad de su mandato con un panorama favorable tras imponerse en unos comicios legislativos clave. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– También se enviará una nota sobre los ‘outsiders’ que han entrado en ambas cámaras, provenientes de distintos ámbitos y sin trayectoria política, entre los que destacan la exvedette Virginia Gallardo, el ‘streamer’ Sergio “Tronco” Figliuolo y la influencer de vida saludable Laura Soldano.

AUSTRALIA REDES SOCIALES

Sídney – Australia amanece con un espacio digital más controlado, tras la entrada en vigor en la medianoche de la pionera ley que prohíbe el acceso de menores de 16 años a las redes sociales, en medio de un fuerte debate entre sus promotores, que la defienden como una herramienta de protección a niños y adolescentes, y sus detractores, que la ven excesiva y con posibles peligros.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

TAILANDIA CAMBOYA

Bangkok/Nom Pen – Tailandia y Camboya viven su peor episodio de enfrentamientos fronterizos desde julio, con al menos una decena de fallecidos, numerosos heridos y cientos de miles de desplazados, en el marco de una disputa territorial histórica, exacerbada por Gobiernos nacionalistas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

HONDURAS ELECCIONES

Tegucigalpa – El recuento de las elecciones presidenciales de Honduras, con más del 99 % escrutado, entra en una fase aún más compleja tras las denuncias de «fraude monumental» del opositor Salvador Nasralla, quien exige la revisión exhaustiva de las actas mientras Nasry Asfura, el candidato respaldado por Donald Trump, se mantiene al frente por una diferencia mínima.

DERECHOS HUMANOS

Ginebra – El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, ofrece una rueda de prensa de fin de año, durante la que pasará revista a las mayores crisis en el mundo y sus consecuencias.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

MUSEO LOUVRE

París – Se presentan ante la comisión de Cultura del Senado las conclusiones de la investigación administrativa abierta tras el espectacular robo en pleno día el 19 de octubre de joyas de la corona de Francia en el Museo del Louvre, que es también objeto de controversia por los problemas de vetustez de algunas de sus instalaciones.

(Texto)(Vídeo)

ESPECIALES

Con motivo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile del próximo domingo, en las que los chilenos eligen al sucesor del progresista Gabriel Boric entre la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast, la Agencia EFE enviará hasta el próximo viernes una serie previa con la guía CHILE ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:00h.- París.- ECONOMIA DESIGUALDAD.- Se publica la tercera edición del Informe sobre la Desigualdad elaborado por el Laboratorio Mundial sobre la Desigualdad del que forman parte economistas como Thomas Piketty.

09:00h.- Bruselas.- UE REGIONES.- El Comité de Regiones de la UE celebra su 169 sesión plenaria. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Madrid.- ESPAÑA UE.- El director de la Representación de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja, interviene en un desayuno informativo. (Texto)

10:00h.- Estocolmo.- PREMIOS NOBEL.- El economista francés Philippe Aghion, Premio Nobel de Economía 2025 por explicar cómo se produce el crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico, habla en una entrevista con EFE de los desafíos que afronta europa en el contexto actual, como la crisis climática, la inmigración o el auge de la extrema derecha.

10:30h.- París.- MUSEO LOUVRE.- Presentación de las conclusiones de la investigación administrativa sobre el robo de joyas en el Museo del Louvre.

10:30h.- Madrid.- AYUDA HUMANITARIA.- Unicef presenta su informe Acción Humanitaria para la Infancia 2026, donde explica las principales necesidades de la infancia y la adolescencia en emergencias y cómo el organismo está ajustando su respuesta. (Texto)

11:00h.- Ginebra.- DERECHOS HUMANOS.- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, ofrece una rueda de prensa de fin de año. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Londres.- R.UNIDO ESPAÑA.- Presentación del Barómetro de la Inversión española en el Reino Unido, un informe con periodicidad anual. Estará presente la secretaria de Estado de Comercio española, Amparo López Senovilla. Embajada de España (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Oslo.- NOBEL PAZ.- La Premio Nobel de la Paz María Corina Machado prevé asistir antes de la ceremonia de entrega del galardón en el Ayuntamiento de Oslo a una celebración con niños junto a su hija, Ana Corina Sosa, la princesa heredera de Noruega, Mette Marit, y la princesa Ingrid Alexandra, entre otras personalidades, y contesta algunas preguntas de los escolares de 7º curso. (Texto) (Vídeo)

12:00h.- Londres.- R.UNIDO BCE.- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, conversa con el periodista del Financial Times Martin Wolf sobre el futuro del euro y el dólar como divisas globales. (Texto)

13:00h.- Oslo.- NOBEL PAZ.- La líder opositora venezolana, María Corina Machado, recibe de la mano del presidente del Comité Nobel noruego el Premio Nobel en la presencia del rey Harald V de Noruega. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Berlín.- ALEMANIA CROACIA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne con el primer ministro croata, Andrej Plenkovic, para tratar temas de actualidad bilateral y comunitaria, así como la seguridad europea antes de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) los días 18 y 19 en Bruselas. (Texto) (Foto)

15:30h.- París.- FRANCIA SARKOZY.- El expresidente francés Nicolas Sarkozy inicia en una librería de París la promoción de su libro, titulado en francés ‘Le journal d’un prisonnier’ (‘Diario de un prisionero’), sobre sus vivencias durante tres semanas encarcelado en la prisión de Santé de París por su condena a 5 años de corrupción. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:30h.- Bruselas.- UE ADUANAS.- La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, presentarán la candidatura de la ciudad de Málaga como sede de la Autoridad Aduanera Europea. Sede de la Representación de España en la UE, Boulevard du Régent, 52 (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:15h.- Oslo.- NOBEL PAZ.- La Alianza por la Justicia Noruego-Venezolana organiza una procesión de antorchas en el marco de la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado, que parte del Centro Nobel de la Paz y finaliza frente al Grand Hotel, donde está prevista que la laureada, si acude a Oslo finalmente, salude al desfile desde el balcón de la Suite Nobel. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) participan en un acto cultural en Ucrania para simbolizar su solidaridad e identidad europea compartida en la víspera de una reunión informal del Consejo en la que evaluarán las negociaciones de paz impulsadas por EE.UU., la ayuda militar y económica al país invadido por Rusia y su camino hacia la adhesión al club comunitario. (Foto)

Moscú.- RUSIA INDONESIA.- El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne con su colega indonesio, Prabowo Subianto. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sofía.- BULGARIA LÍBANO.- Un Tribunal de Sofia celebra hoy una audiencia y podría decidir sobre la extradición al Líbano de un ciudadano ruso, supuestamente implicado en la explosión en el puerto de Beirut en agosto de 2020 (Texto)

Astaná.- KAZAJISTÁN IRÁN.- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, efectúa una visita oficial a Kazajistán, (Texto)

París.- C.EUROPA ESPAÑA.- El Consejo de Europa publica un informe de evaluación de España con respecto al conocido Convenio de Tromso sobre el derecho de los ciudadanos para acceder a documentos oficiales.

Reikiavik.- EUROVISIÓN 2026.- La cadena pública islandesa RUV decide sobre su participación en Eurovisión 2026 después de que se permitiera competir a Israel. (Texto)

Bruselas.- UE JUSTICIA.- El TJUE se pronuncia sobre el recurso de la empresa Intel contra la multa de 376.000 euros por abuso de dominio que le impuso la Comisión Europea en 2023, sanción que fue rebajada con respecto a la adoptada originalmente en 2009, que superaba los 1.000 millones de euros, a raíz de una sentencia previa de la Justicia Europea que anuló parate de la misma.

París.- FRANCIA SARKOZY.- El expresidente francés Nicolas Sarkozy publica un libro, titulado en francés ‘Le journal d’un prisonnier’ (‘Diario de un prisionero’), sobre sus vivencias durante tres semanas encarcelado en la prisión de Santé de París por su condena a 5 años de corrupción.

Moscú.- RUSIA EXTERIORES.- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, interviene ante el Senado de Rusia (Texto) (Foto)

Estocolmo.- PREMIOS NOBEL.- El rey Carlos Gustavo XVI de Suecia entrega en la Sala Conciertos de Estocolmo, la medalla a los nuevos nobel de Medicina, Física, Química, Economía y Literatura de 2025. (Texto)

Ginebra.- SUIZA GOBIERNO.- El Consejo Federal (Ejecutivo) elige cuál de sus siete miembros será el presidente de Suiza en 2026, un cargo principalmente representativo y que suele encomendarse cada año a quien haya sido vicepresidente en el ejercicio anterior, por lo que en este caso se espera que el elegido sea el ministro de Economía Guy Parmelin. (Texto)

América

13:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL INFLACIÓN.- El Gobierno divulga la tasa de inflación de Brasil en noviembre. (Texto)

14:00h.- Asunción.- PARAGUAY DERECHOS HUMANOS.- La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) presenta su informe anual de los derechos humanos, que en 2025 cumple 30 años. Biblioteca del Congreso Nacional (Texto) (Foto)

16:40h.- Bogotá.- COLOMBIA AEROLÍNEAS.- El CEO del Grupo Abra -formado por las aerolíneas Avianca y Gol-, Adrian Neuhaser, y el presidente de Avianca, Frederico Pedreira, presentan en una rueda de prensa los planes y proyecciones del holding para 2026, que incluye una expansión de su flota para fortalecer su operación regional. (Texto) (Foto)

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO ARTE.- El Museo Franz Mayer de Ciudad de México inaugura la exposición ‘¡Moda hoy! Diseño latinoamericanx y latinx contemporáneo’, en colaboración con el Museo del Fashion Institute of Technology de Nueva York (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Brasilia.- BRASIL INDÍGENAS.- El Tribunal Supremo de Brasil inicia un juicio para decidir si los pueblos indígenas solo pueden reclamar las tierras que ocupaban antes de 1988, una disputa que enfrenta a pueblos originarios y terratenientes. (Texto) (Foto)

18:00h.- Lima.- PERÚ EXTERIORES.- El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo De Zela, comparece ante la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP) para tratar asuntos de coyuntura como la solicitud de modificar la convención interamericana de asilo diplomático, al considerar que México ha desvirtuado el tratado al asilar a la ex primera ministra Betssy Chávez, condenada por el fallido golpe de Estado del expresidente izquierdista Pedro Castillo (2021-2022). Ministerio de Relaciones Exteriores, Jirón Lampa 545 (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:00h.- Nueva York.- EEUU ARTE.- La artista británica Es Devlin expone en Nueva York su escultura audiovisual ‘Congregation’, con retratos de medio centenar de refugiados, proyecciones de ‘mapping’ sobre sus experiencias y un paisaje sonoro que combina poesía y música coral. PAC NYC, 6 World Trade at 251 Fulton Street (Lower Manhattan) (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:00h.- Bogotá.- COLOMBIA ARTE.- La Alcaldía de Bogotá presenta la segunda edición del Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV), que se celebrará entre el 27 de marzo y 5 de abril de 2026 y contará con la Comunidad de Madrid como región internacional invitada de honor. Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella (Texto) (Foto) (Vídeo)

23:00h.- Nueva York.- EEUU LATINOS.- La Arquidiócesis de Nueva York lanza ‘Buenas Noticias’, con la que espera llegar a la comunidad hispana de Nueva York con historias, videos y artículos en español (Texto)

La Habana – CUBA CINE – Para el actor cubano Alejandro Phillips encarnar en el cine a uno los grandes boxeadores de todos los tiempos, el triple campeón mundial y olímpico Teófilo Stevenson (1952-2012), fue «un reto, un honor, un orgullo y también una responsabilidad».

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- RESERVA FEDERAL.- La Reserva Federal estadounidense da a conocer la decisión de los miembros de su Comité Federal de Mercado Abierto sobre posibles subidas o bajadas de los tipos de interés al término de su última reunión del año. (foto)(vídeo)

Brasilia.- BRASIL TIPOS.- El Banco Central brasileño decide si mantiene o modifica la tasa básica de tipos de interés. (Texto)

Los Ángeles (EE.UU.).- EEUU JUSTICIA.- Jasveen Sangha, conocida como la «Reina de la Ketamina», se presentará este 10 de diciembre ante un tribunal federal para ser sentenciada tras declararse culpable en septiembre por cinco cargos relacionados con la muerte por sobredosis del actor Matthew Perry. (Texto)

Nueva York.- TECNOLOGÍAS IA.- Expertos de la inteligencia artificial (IA) se reúnen en Nueva York para participar en el evento anual «The AI Summit New York». (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO MÚSICA.- El cantante puertorriqueño Bad Bunny ofrece el primero de sus siete conciertos en Ciudad de México de su «DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour». (Texto) (Foto)

Oriente Medio

08:15h.- Jerusalén.- ISRAEL PALESTINA.- El presidente israelí, Isaac Herzog, se reunirá con el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, en la residencia presidencial en Jerusalén.

09:00h.- Rabat.- MARRUECOS BIODIVERSIDAD.- Presentación del Nuevo Plan de Áreas Protegidas de Marruecos por la Agencia Marroquí de Agua y Bosques (ANEF). Hotel Tour Hassan

11:00h.- Rabat.- MARRUECOS DD.HH..- Conferencia organizada por la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) sobre el tema: «Las víctimas de los acontecimientos de Laqliaa: violaciones documentadas y testimonios en el centro de los eventos» sobre las protestas de la generación Z que degeneraron en disturbios que causaron tres muertos en el poblado de Laqliaa, en el sur del país.

Túnez.- TÚNEZ HUELGA.- Huelga de trabajadores de la industria alimentaria y el comercio, convocada por la UGTT, en mayor sindicato de Túnez. (Texto)

Nablus.- ISRAEL PALESTINA.- La palestina Manal Amirah tiene la mirada perdida y los ojos llorosos cuando se sienta a conversar con EFE para explicar que el cuerpo de su marido, Nidal Amirah, de 40 años, lleva más de seis meses retenido por las autoridades israelíes después de que en junio un soldado lo «ejecutara» a él y a su hermano en una redada israelí en la Ciudad Vieja de Nablus. (Texto) (Vídeo)

Asia

Camberra.- AUSTRALIA REDES SOCIALES.- Entra en vigor en Australia la ley que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 16 años.

Manila.- ASIA ECONOMÍA.- El Banco Asiático de Desarrollo (BAD), con sede en Manila, publica sus previsiones trimestrales sobre la región.

Nueva Delhi.- GUERRA COMERCIAL.- El representante comercial adjunto de Estados Unidos, Rick Switzer llega a Nueva Delhi para seguir trabajando en el cierre de un acuerdo de comercio entre ambos países que podría reducir los aranceles punitivos impuestos por Washington a las exportaciones indias por la compra de petróleo ruso.

Rangún.- BIRMANIA CRISIS.- Está prevista que se celebre en Birmania una huelga silenciosa en protesta por las elecciones organizadas por la junta militar de Birmania que comienzan el 28 de diciembre Sisaket.- TAILANDIA CAMBOYA.- Tailandia y Camboya viven su peor episodio de enfrentamientos fronterizos desde julio, con al menos una decena de fallecidos, numerosos heridos y cientos de miles de desplazados, en el marco de una disputa territorial histórica, exacerbada por Gobiernos nacionalistas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bangkok.- ISRAEL PALESTINA.- Está previsto que regresen a Tailandia los restos mortales de un tailandés que fue secuestrado por Hamás en octubre de 2023, la última víctima de esta nacionalidad que aún quedaba en Gaza. Aeropuerto de Suvarnabhumi CHINA FINANZAS.- El Fondo Monetario Internacional celebra en Pekín una rueda de prensa presencial al término de su misión anual de evaluación de la economía china, con la presencia de su directora, Kristalina Georgieva (Texto)

Pekín.- CHINA FINANZAS.- El Fondo Monetario Internacional celebra en Pekín una rueda de prensa presencial al término de su misión anual de evaluación de la economía china, con la presencia de su directora, Kristalina Georgieva (Texto)

Pekín.- CHINA INFLACIÓN.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de noviembre de la inflación, que el mes anterior había aumentado un 0,2 % interanual. (Texto) (Foto) (Vídeo)

