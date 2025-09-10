Miércoles, 10 de septiembre de 2025 (02:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El Ejército israelí continúa la toma de la ciudad de Gaza, donde sigue matando a decenas de civiles a diario y donde ha destruido una treintena de edificios esta semana, en una campaña que no se detiene y que ha prometido extender tras el ataque en el que murieron seis personas en Jerusalén.

– Las negociaciones entre Israel y Hamás, a través de Catar, Egipto y Estados Unidos entran en una nueva fase de completa incertidumbre tras el ataque israelí a la cúpula de Hamas en Doha.

– La Flotilla de la Libertad continúa rumbo a Gaza tras un nuevo ataque por medio un dron en el puerto tunecino de Sidi Bou Said (costa noreste), según informaron en sus redes sociales.

– El primer ministro británico, Keir Starmer, recibe en su residencia oficial de Downing Street al presidente de Israel, Isaac Herzog.

– Reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para evaluar el último ataque israelí contra territorio de Catar en la víspera.

BRASIL BOLSONARO

Brasilia – Cuarta sesión de la fase final del juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro por supuesto intento de golpe de Estado.

ARGENTINA DEUDA

Buenos Aires – El Tesoro de Argentina realiza una licitación de letras y bonos en el mercado doméstico con el objetivo de refinanciar vencimientos de deuda inminentes por unos 7,2 billones de pesos (unos 5.000 millones de dólares), tras convalidar en las últimas operaciones de este tipo crecientes tasas de interés, muy por encima de la inflación proyectada.

ECUADOR GALÁPAGOS

Galápagos (Ecuador) – El Galápagos Life Fund, la entidad encargada de gestionar los fondos del inédito canje de deuda realizado por Ecuador a cambio de la conservación ambiental de las Islas Galápagos, entrega las primeras subvenciones para la preservación de las reservas marinas del archipiélago ecuatoriano.

NEPAL PROTESTAS

Katmandú – Nepal se prepara para la elección de un nuevo Gobierno tras la renuncia del primer ministro, K.P. Sharma Oli, producto de un levantamiento juvenil de 24 horas que se cobró la vida de al menos 25 personas en la represión más sangrienta de la historia democrática reciente del país.

FRANCIA GOBIERNO

París – Francia vive una jornada de protestas con llamamientos a bloquear el país, impulsados a través de las redes sociales, en medio de un clima de incertidumbre política tras el nombramiento el martes de Sébastien Lecornu como primer ministro.

UCRANIA GUERRA

Londres – El ministro británico de Defensa, John Healey, preside una reunión del llamado Grupo E5, formado por los titulares de Defensa del Reino Unido, Francia, Alemania, Polonia e Italia, para abordar la coordinación del apoyo militar a Ucrania.

– Los contraataques ucranianos continúan frustrando los planes rusos de capturar la totalidad de Donetsk.

– El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, comparece en la sesión de preguntas al Gobierno en la Cámara Baja del Parlamento germano.

UE ESTADO UNIÓN

Estrasburgo (Francia) – La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronuncia el discurso del Estado de la Unión Europea, el primero de su segundo mandato al frente del Ejecutivo comunitario, tras un curso marcado por los esfuerzos diplomáticos para acabar la guerra en Ucrania o la disputa comercial con Estados Unidos.

IRÁN MUJER

Teherán – ¿Se debe permitir a las mujeres conducir motocicletas en Irán? Esta cuestión se debate en la República Islámica en medio de los intentos del Gobierno reformista de cambiar la legislación para poner fin a una prohibición que se remonta a 1979.

RUSIA COREA DEL NORTE

Moscú – Rusia y Corea del Norte exponen su recién forjada hermandad en la primera muestra de arte norcoreano en el extranjero, que incluye propaganda militar e ideológica.

AGENDA INFORMATIVA

América

16:00 GMT.- Miami.- EEUU MÚSICA.- Telemundo y Billboard anuncian los finalistas de los Premios Billboard de la Música Latina 2025 que serán entregados en Miami el próximo 23 de octubre. (Texto)

21:00 GMT.- Nueva York.- EEUU MODA.- Casi medio centenar de políticos de Nueva York, entre ellos el exgobernador y aspirante a alcalde Andrew Cuomo, desfilan en una pasarela para mostrar apoyo al sector de la moda de cara a las elecciones locales de noviembre, en un evento patrocinado por empresas como Airbnb y Uber.

San Juan.- PUERTO RICO EEUU (Crónica).- Los puertorriqueños están en pie de lucha contra el aumento de la presencia militar estadounidense en la isla por las tensiones en el Caribe con Venezuela, ante los temores de que la Marina vuelva a contaminar con residuos armamentísticos sus playas y reactive las bases. (Texto) (Foto) (Video)

Naciones Unidas.- ONU ASAMBLEA GENERAL.- La Asamblea General de la ONU concluye su 79 periodo de sesiones y arranca formalmente el 80 periodo, aunque la apertura solemne se celebrará el 23 de septiembre, fecha de inicio de la Semana de Alto Nivel de la ONU. (Texto) (Foto)

Washington.- EEUU INMIGRACIÓN.- El congresista demócrata Jesús ‘Chuy’ García aseguró a EFE que la operación antiinmigratoria a gran escala con que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, amenaza a Chicago es «una trampa» para «justificar la movilización de la Guardia Nacional» en una de las ciudades santuario más antiguas de EE.UU.. (Texto) (Foto) (Video)

Miami.- EEUU ESPACIO.- La NASA organiza una conferencia de prensa con el administrador interino de la NASA, Sean Duffy, y expertos de la misión Mars Perseverance para discutir el análisis de una roca muestreada por el rover. de Marte. (Texto) (Video)

Los Ángeles (EE.UU.).- EEUU CINE.- El legendario director Steven Spielberg comparte unas palabras en honor a la exposición ‘Jaws: The Exhibition’, la primera muestra a gran escala organizada por el Museo de la Academia de Hollywood con motivo del 50 aniversario de la película ‘Jaws’ (Tiburón). (Foto) (Video)

Buenos Aires.- ARGENTINA INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de Argentina publica el índice de precios al consumidor correspondientes a agosto de 2025, después de que en julio se registrase una inflación interanual del 36,6 %. (Texto) (Foto) (Video)

La Paz.- BOLIVIA ELECCIONES.- Los candidatos opositores que disputarán la Presidencia de Bolivia, Rodrigo Paz y el expresidente Jorge Tuto Quiroga, asisten a la firma de un documento contra la guerra sucia o campaña negra previo a la segunda vuelta del 19 de octubre en un evento convocado por el Tribunal Supremo Electoral. (Texto) (Foto) (Video)

Necocli (Colombia).- COLOMBIA MIGRACIÓN (Crónica).- El pastor José Luís Ballesta Mendoza organiza los turnos de migrantes para ofrecerles un plato caliente en el comedor improvisado de su iglesia en Necoclí, un municipio del Caribe colombiano que fue para muchos el punto de partida hacia la selva del Darién en su travesía al norte del continente y que hoy recibe a quienes regresan al sur. (Texto) (Foto) (Video)

Necoclí (Colombia).- CRISIS MIGRATORIA.- Elio Mora contenía la respiración en la corte de inmigración de Atlanta y solo la soltó cuando escuchó a la jueza renovarle por un año su permiso de residencia. El alivio duró lo que tardó el ascensor en bajar: al salir, lo esposaron agentes del ICE. Por Carla Samon Ros (Foto) (Video)

Nueva York.- EEUU ARTE.- La Americas Society presenta una exposición sobre la diversidad cultural del Amazonas, con obras de 34 artistas y colectivos de América del Sur. (Texto) (Foto)

Nueva York.- EEUU ESPAÑA GASTRONOMÍA.- La Cámara de Comercio hispano-estadounidense entrega sus primeros «premios a la excelencia gastronómica» con el fin de homenajear los mejores platos y vinos españoles. Este año los galardonados serán la casa de jamones Joselito y los vinos de la bodega Sierra Cantabria. (Texto) (Foto) (Video)

Miami.- EEUU CINE.- Matthew McConaughey regresa al cine tras seis años con The Last Bus, una película sobre el devastador incendio de Paradise en 2018 en California, en la que debuta junto a su madre y su hijo, y que, según contó a EFE junto a sus compañeros de reparto America Ferrera y Jamie Lee Curtis, fue tan dura de filmar como de volver a ver tras los recientes incendios en Los Ángeles. (Texto) (Foto)

San Salvador.- EL SALVADOR JUSTICIA.- Una corte de Sentencia de El Salvador tiene programado este miércoles brindar el fallo del juicio contra cinco líderes comunitarios y otras tres personas por el supuesto asesinato de una mujer en 1989, en el marco de la guerra civil (1980-1992). (Texto) (Foto) (Video)

Santiago.- CHILE ELECCIONES.- Chile celebra el primer debate presidencial entre los ocho aspirantes a suceder al progresista Gabriel Boric, a poco más de dos meses de la primera vuelta del 16 de noviembre y con la polémica aún encendida en torno al descubrimiento de una red de bots ultras organizados para atacar a las candidatas Jeannette Jara (izquierda) y Evelyn Matthei (derecha tradicional). (Texto) (Foto)

Ciudad de México.- MÉXICO TELEVISIÓN.- Mario Escobar y Dolores Bazaldúa hablan con EFE sobre el estreno del documental ‘Debanhi ¿quién mató a nuestra hija?’ de HBO Max que busca dar nuevas respuestas y reflexionar sobre el proceso lleno de dudas, cobertura mediática y presión social del caso. (Texto) (Foto)

Río de Janeiro.- BRASIL INFLACIÓN.- El Gobierno divulga la tasa de inflación de Brasil en agosto. (Texto)

Europa

07:00 GMT.- Estrasburgo.- ESTADO UNIÓN.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronuncia el discurso del iEstado de la Unión Europea (Texto) (Foto) (Vídeo)

07:30 GMT.- Barcelona.- ANDREA BAJANI.- El escritor italiano Andrea Bajani habla en Barcelona de su novela ‘El aniversario’, con la que obtuvo el Premio Strega 2025, el más importante de su país. Instituto Italiano de Cultura. (Texto) (Foto)

08:00 GMT.- Roma.- ONU ALIMENTACIÓN.- El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU publica la cuarta edición de su informe bianual ‘El Estado de la Alimentación Escolar en el Mundo’, con cifras actualizadas y últimas tendencias de la expansión de los programas de comidas escolares en todo el mundo. (Texto)

10:00 GMT.- Estrasburgo.- UE VIVIENDA.- El Parlamento Europeo vota un informe no vinculante con propuestas sobre cómo usar fondos de cohesión para paliar la crisis de la vivienda.

10:00 GMT.- Estrasburgo.- UE AGRICULTURA.- El Parlamento Europeo vota un informe no vinculante sobre el futuro de la Política Agrícola Común.

11:05 GMT.- Berlín.- UCRANIA GUERRA.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, comparece en la sesión de preguntas al Gobierno en la Cámara Baja del Parlamento germano.

11:45 GMT.- Berlín.- ALEMANIA PAÍSES BAJOS.- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, se reúne con su homólogo neerlandés, David van Weel, (Texto) (Foto)

12:00 GMT.- Londres.- R.UNIDO BOWIE.- El Victoria & Albert Museum de Londres presenta el ‘David Bowie Centre’, un nuevo espacio creativo construido alrededor de la mayor colección del mundo dedicada a la vida y trabajo del cantautor británico.

12:00 GMT.- París.- OCDE MERCADOS.- El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, y el presidente del regulador de la bolsa de Estados Unidos (SEC, en sus siglas en inglés), Paul Atkins, intervienen en la apertura de una mesa redonda sobre los mercados financieros mundiales.

14:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA ENERGÍA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, participa en una conferencia sobre energía de los comités de empresa de EnBW, E.ON, LEAG, RWE, Uniper y Vattenfall.

15:00 GMT.- Londres.- UCRANIA GUERRA.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, participa en una reunión con sus homólogos de Francia, el Reino Unido, Polonia y de Italia en Londres, formato conocido como E5 o Grupo de los Cinco.

15:45 GMT.- Londres.- R.UNIDO ISRAEL.- El primer ministro británico, Keir Starmer, recibe en su residencia oficial de Downing Street al presidente de Israel, Isaac Herzog. (Texto)

Viena.- OIEA JUNTA.- Reunión de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). (Texto)

Estrasburgo.- UE ESTADO UNIÓN.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronuncia el discurso anual sobre el estado de la UE en el Parlamento Europeo. (Texto) (Foto) (Video)

París.- OCDE BIODIVERSIDAD.- La OCDE publica un informe sobre dispositivos políticos que recompensan las acciones que benefician al medio aumento y aumentan los costes de las perjudiciales.

Estrasburgo.- UE EEUU.- El Parlamento Europeo debate con la Comisión y el Consejo sobre la puesta en marcha del acuerdo para evitar la guerra arancelaria con EE.UU..

Berlín.- UCRANIA GUERRA.- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, se reúne en Berlín con el canciller alemán, Friedrich Merz, en el marco de su gira por varios países comunitarios. (Texto) (Foto) (Video)

Budapest.- HUNGRÍA UE.- Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo el 10 de septiembre se entrevista en Budapest con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.

Londres.- UCRANIA GUERRA.- El ministro británico de Defensa, John Healey, preside una reunión del llamado Grupo E5, formado por los titulares de Defensa del Reino Unido, Francia, Alemania, Polonia e Italia, para abordar la coordinación del apoyo militar a Ucrania. También se sumará el responsable ucraniano de Defensa. (Texto)

París.- FRANCIA PROTESTA.- Llamamientos a bloquear el país, impulsados a través de las redes sociales, y amplificados desde los anuncios del Gobierno sobre su voluntad de recortar los presupuestos para 2026. (Texto) (Foto) (Video)

Madrid.- ESPAÑA JUSTICIA. – Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, regresa a los juzgados para declarar ante el magistrado Juan Carlos Peinado, que la investiga desde hace más de un año y que recientemente la ha imputado un delito de malversación en relación a la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.

Madrid.- ESPAÑA PERÚ.- Una delegación de más de 70 empresarios peruanos, la mayor de los últimos años, se reunirá con empresarios españoles en CEOE, durante un encuentro bilateral que contará con los ministros de Economía de Perú, Raúl Pérez-Reyes y su homóloga de Comercio Exterior y Comercio, Desilú León.

Oriente Medio

Teherán.- IRÁN MUJER.- ¿Se debe permitir a las mujeres conducir motocicletas en Irán? Esta cuestión se debate en la República Islámica en medio de los intentos del Gobierno reformista de cambiar la legislación para poner fin a una prohibición que se remonta a 1979. (Texto) (Foto) (Video)

África

Bangui.- ÁFRICA CUMBRE.- Los jefes de Estado de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC) celebran una cumbre extraordinaria para abordar la integración económica del bloque, entre otros asuntos. (Texto)

Abiyán.- COSTA DE MARFIL ELECCIONES.- Fecha límite para que el Consejo Constitucional valide las candidaturas para las elecciones presidenciales del próximo octubre en Costa de Marfil.

Adís Abeba.- ÁFRICA CLIMA.- Acaba en Adís Abeba la segunda Cumbre del Clima de África (ACS, en inglés), coorganizada este año por la Unión Africana (UA) y el Gobierno etíope, que reúne a mandatarios africanos para abordar la crisis climática en una de las regiones del mundo más afectadas por este desafío. (Texto)

Asia

01:30 GMT.- Pekín.- CHINA INFLACIÓN.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de agosto de la inflación, que el mes anterior se había congelado en un 0 % interanual. (Texto) (Foto) (Video)

Katmandú.- NEPAL PROTESTAS.- Nepal se sumerge en el caos tras la renuncia del primer ministro de Nepal, K.P. Sharma Oli, producto de un levantamiento juvenil de 24 horas que se cobró la vida de al menos 19 personas en la represión más sangrienta de la historia democrática reciente del país. (Texto)

Nueva Delhi.- INDIA GOBIERNO.- El Parlamento de la India celebra la elección del nuevo vicepresidente del país, en una votación indirecta entre ambas cámaras marcada por la cómoda mayoría del partido gobernante BJP, tras la renuncia de Jagdeep Dhankhar por motivos de salud.

Taipéi.- TAIWÁN SEMICONDUCTORES.- La SEMICON Taiwán, la feria anual de semiconductores más importante de la isla, inaugura una nueva edición que reunirá a más de 1.200 empresas líderes del sector.

