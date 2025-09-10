Miércoles, 10 de septiembre de 2025 (07.30 GMT)

Cracovia (Polonia).- Polonia denunció este miércoles un «ataque» y acto de agresión» tras la violación de su espacio aéreo «sin precedentes» de drones rusos durante la madrugada, que ha obligado a cerrar varios aeropuertos y a convocar de urgencia una reunión de la Asamblea de Seguridad Nacional.

Jerusalén.- El Ejército israelí continúa la toma de la ciudad de Gaza, donde sigue matando a decenas de civiles a diario y donde ha destruido una treintena de edificios esta semana, en una campaña que no se detiene y que ha prometido extender tras el ataque en el que murieron seis personas en Jerusalén.

Naciones Unidas.- Reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para evaluar el último ataque israelí contra territorio de Catar en la víspera.

Berlín.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, comparece en la sesión de preguntas al Gobierno en la Cámara Baja del Parlamento germano.

Londres.- El ministro británico de Defensa, John Healey, preside una reunión del llamado Grupo E5, formado por los titulares de Defensa del Reino Unido, Francia, Alemania, Polonia e Italia, para abordar la coordinación del apoyo militar a Ucrania. También se sumará el responsable ucraniano de Defensa.

Katmandú.- Nepal se sumerge en el caos tras la renuncia del primer ministro de Nepal, K.P. Sharma Oli, producto de un levantamiento juvenil de 24 horas que se cobró la vida de al menos 25 personas en la represión más sangrienta de la historia democrática reciente del país, y la asunción de la seguridad por parte del ejército de este país.

Brasilia.- Cuarta sesión de la fase final del juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro por supuesto intento de golpe de Estado.

París – Francia vive una jornada de protestas con llamamientos a bloquear el país, impulsados a través de las redes sociales, en medio de un clima de incertidumbre política a la espera de que el presidente Emmanuel Macron nombre un nuevo primer ministro.

París.- Sébastian Lecornu, un fiel macronista salido de las filas conservadoras, asume este miércoles el cargo de primer ministro con el objetivo de formar un nuevo Gobierno que intente sacar al país de la crisis política y social, en plena jornada de protestas que pretenden bloquear Francia.

Estrasburgo (Francia).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronuncia el discurso anual sobre el estado de la UE en el Parlamento Europeo.

Túnez.- La Flotilla Global Sumud prosigue su travesía hacia Gaza, pese al incidente de este martes en Túnez, y suma más barcos y voluntarios para romper el bloqueo de la franja palestina.

Berlín.- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, se reúne en Berlín con el canciller alemán, Friedrich Merz, en el marco de su gira por varios países comunitarios.

Londres.- El primer ministro británico, Keir Starmer, recibe en su residencia oficial de Downing Street al presidente de Israel, Isaac Herzog.

Washington.- El congresista demócrata Jesús ‘Chuy’ García aseguró a EFE que la operación antiinmigratoria a gran escala con que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, amenaza a Chicago es «una trampa» para «justificar la movilización de la Guardia Nacional» en una de las ciudades santuario más antiguas de EE.UU.

Moscú.- Rusia y Corea del Norte exponen su recién forjada hermandad en la primera muestra de arte norcoreano en el extranjero, que incluye propaganda militar e ideológica.

Pekín.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de agosto de la inflación, que el mes anterior se había congelado en un 0 % interanual.

Necocli (Colombia).- El pastor José Luís Ballesta Mendoza organiza los turnos de migrantes para ofrecerles un plato caliente en el comedor improvisado de su iglesia en Necoclí, un municipio del Caribe colombiano que fue para muchos el punto de partida hacia la selva del Darién en su travesía al norte del continente y que hoy recibe a quienes regresan al sur.

Buenos Aires.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina publica el índice de precios al consumidor correspondientes a agosto de 2025, después de que en julio se registrase una inflación interanual del 36,6 %.

La Paz.- Los candidatos opositores que disputarán la Presidencia de Bolivia, Rodrigo Paz y el expresidente Jorge Tuto Quiroga, asisten a la firma de un documento contra la guerra sucia o campaña negra previo a la segunda vuelta del 19 de octubre en un evento convocado por el Tribunal Supremo Electoral.

Teherán.- ¿Se debe permitir a las mujeres conducir motocicletas en Irán? Esta cuestión se debate en la República Islámica en medio de los intentos del Gobierno reformista de cambiar la legislación para poner fin a una prohibición que se remonta a 1979.

San Salvador.- Una corte de Sentencia de El Salvador tiene programado este miércoles brindar el fallo del juicio contra cinco líderes comunitarios y otras tres personas por el supuesto asesinato de una mujer en 1989, en el marco de la guerra civil (1980-1992).

San Juan.- Los puertorriqueños están en pie de lucha contra el aumento de la presencia militar estadounidense en la isla por las tensiones en el Caribe con Venezuela, ante los temores de que la Marina vuelva a contaminar con residuos armamentísticos sus playas y reactive las bases.

Nueva York (EE.UU).- La Cámara de Comercio hispano-estadounidense entrega sus primeros «premios a la excelencia gastronómica» con el fin de homenajear los mejores platos y vinos españoles. Este año los galardonados serán la casa de jamones Joselito y los vinos de la bodega Sierra Cantabria.

Nueva York (EE.UU).- Casi medio centenar de políticos de Nueva York, entre ellos el exgobernador y aspirante a alcalde Andrew Cuomo, desfilan en una pasarela para mostrar apoyo al sector de la moda de cara a las elecciones locales de noviembre, en un evento patrocinado por empresas como Airbnb y Uber.

Miami (EE.UU.).- La NASA organiza una conferencia de prensa con el administrador interino de la NASA, Sean Duffy, y expertos de la misión Mars Perseverance para discutir el análisis de una roca muestreada por el rover de Marte.

Los Ángeles (EE.UU).- El legendario director Steven Spielberg comparte unas palabras en honor a la exposición ‘Jaws: The Exhibition’, la primera muestra a gran escala organizada por el Museo de la Academia de Hollywood con motivo del 50 aniversario de la película ‘Jaws’ (Tiburón).

Londres.- El Victoria & Albert Museum de Londres presenta el ‘David Bowie Centre’, un nuevo espacio creativo construido alrededor de la mayor colección del mundo dedicada a la vida y trabajo del cantautor estadounidense.

