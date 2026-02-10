Miércoles, 11 de febrero de 2026

ISRAEL PALESTINA

Washington – El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibe al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en un momento marcado por la presión de Washington sobre Teherán, las últimas medidas aprobadas por el Gabinete israelí sobre asentamientos en Cisjordania o la próxima reunión de la Junta de Paz para Gaza.

– Israel mantiene sus ataques contra la Franja de Gaza, que se cobran a diario la vida de varios gazatíes a pesar del alto el fuego vigente, mientras crecen las especulaciones sobre una nueva operación en el enclave para desarmar al grupo islamista Hamás. (Texto)

– El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, se reúne en Oslo con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, para hablar sobre el proceso de paz y la construcción de un Estado palestino. (Texto)

UCRANIA GUERRA

Bruselas – Los ministros de Defensa de la Unión Europea se reúnen en un Consejo en Bruselas para abordar el apoyo militar a Ucrania, con un foco especial en la innovación en defensa, junto a su homólogo ucraniano, Mijailo Fédorov.

– Ucrania sigue reparando contrarreloj su sistema energético entre largos apagones para hacer frente al déficit de generación y ataques incesantes de Rusia a sus infraestructuras eléctricas que ganan en efectividad por las carencias de las defensas aéreas ucranianas.

– El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, responde a las preguntas de diputados rusos acerca de la política exterior del país. (Texto)

– El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, recibe a sus colegas de Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán, Uzbekistán y Kazajistán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

UE DEFENSA

Bruselas – La Comisión Europea presenta un plan de acción sobre seguridad de drones y contramedidas contra estos aparatos no tripulados, que en los últimos meses han creado disrupciones al ser detectados en el espacio aéreo comunitario.

FRANCIA LE PEN

París – Los abogados de Marine Le Pen presentarán su alegato en el juicio por malversación de fondos del Parlamento Europeo por el que en primera instancia fue condenada a cuatro años de cárcel, dos exentos de cumplimiento, y cinco de inhabilitación, que pueden cerrarle la puerta a una cuarta candidatura al Elíseo en las presidenciales de 2027.

ARGENTINA TRABAJO

Buenos Aires – El Senado de Argentina comienza este miércoles a debatir la reforma laboral impulsada por Javier Milei, en una jornada marcada por las protestas sindicales convocadas a las afueras del Congreso en rechazo a la iniciativa.

IRÁN REVOLUCIÓN

Teherán – Irán celebra el 47 aniversario del triunfo de la Revolución Islámica en uno de los momentos más bajos, tras vivir en enero las protestas más violentas de su historia y tras semanas de tensión ante un posible ataque estadounidense que ha ido disminuyendo por el inicio de las negociaciones con Washington.

BANGLADÉS ELECCIONES

Daca – Bangladés extrema la seguridad de cara a las elecciones del jueves, después de un ciclo de inestabilidad tras la huida de la ex primera ministra Sheikh Hasina por las revueltas en su contra en 2024 y el Gobierno interino posterior del nobel Muhammad Yunus.

– Se enviará un tema sobre un despliegue inédito de cámaras CCTV, drones y aplicaciones biométricas para evitar el fraude electoral.

CUMBRE BORRASCOSAS CINE

Los Ángeles (EE.UU.) – Jacob Elordi y Margot Robbie hablan con EFE sobre cómo fue explorar los límites del amor y el odio atravesados por la obsesión en la más reciente adaptación de ‘Wuthering Heights’ (‘Cumbres borrascosas’), dirigida por Emerald Fennell. Por Mónica Rubalcava

LUCIAN FREUD

Londres – La National Portrait Gallery de Londres presenta a la prensa la exposición ‘Lucian Freud: Drawing Into Painting’ (Lucian Freud: del dibujo a la pintura), que reúne 170 dibujos, grabados y pinturas, algunos inéditos, en la muestra más completa dedicada a los dibujos de uno de los artistas más influyentes de la escena contemporánea británica.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:00h.- París.- TOTALENERGIES.- La petrolera francesa TotalEnergies presenta sus resultados anuales de 2025.

09:00h.- Bruselas.- UE COMPETITIVIDAD.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, comparece en el Parlamento Europeo para hablar de competitividad en la víspera de una cumbre de líderes europeos sobre este tema

09:00h.- París.- FRANCIA LE PEN.- Los abogados de la defensa de Marine Le Pen presentan su alegato en el juicio por malversación de fondos públicos del Parlamento Europeo en el que se juega su futuro político. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Roma.- VATICANO PAPA.- Audiencia general del Papa León XIV (Texto) (Vídeo)

10:30h.- Berlín.- ALEMANIA ASIA CENTRAL.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, recibe a los ministros de Asuntos Exteriores de Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán y Tayikistán. Palacio de Bellevue, Spreeweg 1, 10557 Berlin. (Foto)

10:30h.- Bruselas.- UE DEFENSA.- La Comisión Europea presenta un plan de acción sobre seguridad de drones y contramedidas contra estos aparatos no tripulados, que en los últimos meses han creado disrupciones al ser detectados en el espacio aéreo comunitario.

11:00h.- Londres.- LUCIAN FREUD.- Pase de prensa a la exposición ‘Lucian Freud: Drawing Into Painting’. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:45h.- Roma.- PAPA ESPAÑA.- El papa León XIV recibe al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Moscú.- RUSIA EXTERIORES.- El ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, responde a las preguntas de diputados rusos acerca de la política exterior del país. (Texto)

12:00h.- Roma.- ITALIA ARTE.- La relación entre el escultor Gian Loreno Bernini y su mecenas y futuro papa Urbano VIII, clave para la historia del barroco, centra una gran exposición en la Galería Barberini de Roma, con piezas llegadas de numerosos museos de todo el mundo como el Thyssen-Bornmisza de Madrid. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30h.- Berlín.- ALEMANIA INVESTIGACIÓN.- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe el informe de 2026 de la Comisión de Expertos en Investigación e Innovación (EFI) junto a la ministra de Investigación, Tecnología y Espacio, Dorothee Bär.

12:30h.- La Haya.- PAÍSES BAJOS NEXPERIA.- La Justicia neerlandesa decidirá este miércoles si autoriza la solicitud del Gobierno de Países Bajos de abrir una investigación interna al fabricante de chips Nexperia por dudas sobre una gestión adecuada, tras acusar a los gestores chinos de planear despidos masivos, venta de fábricas europeas y traslado de la producción a China. (Texto)

13:00h.- Estrasburgo.- EEUU INMIGRACIÓN.- El Parlamento Europeo debate la situación del Estado de derecho en Estados Unidos tras la muerte de dos personas en Minneapolis a manos de la policía fronteriza de Trump 14:00h.- Varsovia.- POLONIA POLÍTICA.- El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, reúne al Consejo de Seguridad Nacional para tratar la invitación al Consejo de Paz de Donald Trump para Gaza.

14:00h.- Berlín.- UCRANIA GUERRA.- El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, recibe a sus colegas de Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán, Uzbekistán y Kazajistán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Londres.- R.UNIDO MONARQUÍA.- El autor de Entitled, la biografía no autorizada del expríncipe Andrés de Inglaterra, Andrew Lownie, da una rueda de prensa sobre las últimas revelaciones que han hundido todavía más la imagen del hermano de Carlos III. (Texto) (Vídeo)

16:15h.- Berlín.- ALEMANIA EMPRESAS.- La ministra alemana de Economía y Energía, Katherina Reiche, visita junto con el primer ministro del estado federado de Sajonia-Anhalt, Sven Schulze, y la secretaria de Estado Parlamentaria y representante del Gobierno federal para las pymes, Gitta Connemann, la empresa Maschinenbau und Service Ammendorf, que se dedica al mantenimiento, la reparación, revisión y transformación de vehículos ferroviarios.

16:30h.- Fráncfort.- BCE SUPEVISIÓN.- La presidenta del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Claudia Buch, da un discurso en un taller que la entidad monetaria ha organizado sobre la Autoridad para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA).

16:45h.- Bruselas.- UCRANIA GUERRA.- Los ministros de Defensa de la Unión Europea se reúnen en un Consejo en Bruselas para abordar el apoyo militar a Ucrania, con un foco especial en la innovación en defensa, junto a su homólogo ucraniano, Mijailo Fédorov.

17:45h.- París.- MICHELIN RESULTADOS.- El fabricante de neumáticos Michelin presenta sus resultados financieros anuales.

19:00h.- Londres.- R.UNIDO CINE.- Comienza el Festival de cine colombiano de Londres con la proyección de la película ‘La sargento Matacho’. Estará presente la actriz protagonista Fabiana Medina. Genesis Cinema. 93-95 Mile End Road, Bethnal Green. E1 4UJ (Texto)

20.30h UE COMPETITIVIDAD – París – El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe al primer ministro checo, Andrej Babis, para abordarán los retos de la competitividad europea en víspera de la reunión informal de líderes de la UE sobre este tema, así como el apoyo a Ucrania y el fortalecimiento de la seguridad y la defensa europeas.

Oslo.- PALESTINA ISRAEL.- El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, se reúne en Oslo con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, para discutir sobre el proceso de paz y la construcción de un Estado palestino. (Texto)

Copenhague.- SARAMPIÓN EUROPA.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) publica los datos sobre casos de sarampión el año pasado en la región europea. (Texto)

Berlín.- CINE BERLINALE.- Amy Adams, Juliette Binoche, Elle Fanning, Channing Tatum, Pamela Anderson y Ethan Hawke son algunas de las estrellas que desfilarán por la alfombra roja de la Berlinale en su 76ª edición que empieza este jueves. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- R.UNIDO TEATRO.- El cantante británico Passenger, conocido por éxitos como ‘Let Her Go’ (2012), debuta en el mundo teatral como compositor de la banda sonora de ‘El viaje de Harold’, un nuevo musical que se ha inaugurado en Londres esta semana. (Foto)

Viena.- OPEP INFORME.- La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) publica su informa mensual sobre la oferta y la demanda mundial de crudo. (Texto)

Ginebra.- SALUD OCULAR.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) presenta nuevos datos globales sobre la cirugía de catarata, una enfermedad por la que 17 millones de personas sufren ceguera en el mundo. (Texto)

Ginebra.- OMC MINISTERIAL.- La directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, presenta a la prensa acreditada los objetivos de la décimo cuarta reunión ministerial que se realizará en Camerún (26-29 de marzo). (Texto)

Ginebra.- SUIZA INCENDIO.- Comparecencia del dueño del bar «Le Constellation» en la localidad alpina de Crans Montana, donde se produjo un incendio que causó la muerte de 41 personas en Nochevieja. (Texto)

La Haya.- TRIBUNAL KOSOVO.- La defensa del expresidente kosovar Hashim Thaçi cerrará este miércoles sus declaraciones ante el Tribunal Especial para Kosovo (TEK), que le acusa de cuatro crímenes de guerra y seis de lesa humanidad cometidos por el Ejército de Liberación de Kosovo (ELK), guerrilla albanokosovar que se enfrentó a Serbia en 1998-99. (Texto)

La Haya.- PAÍSES BAJOS MUSEOS.- El Mauritshuis de La Haya abrirá este jueves una exposición Pájaros, en la que explora, con obras de Da Vinci, Rembrandt, Pablo Picasso o Henri Matiss, la relación histórica y contradictoria entre los seres humanos y las aves, animales asociados a la libertad y la belleza, pero también al control, domesticación y explotación. (Texto) (Foto)

Bruselas.- ABN AMRO RESULTADOS.- El banco neerlandés ABN Amro presenta sus resultados del año 2025 Bruselas.- HEINEKEN RESULTADOS.- La cervecera neerlandesa Heineken presenta sus resultados del año 2025 Ankara.- TURQUÍA GRECIA.- El presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, se reúne hoy en Ankara con el primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, en el marco de la sexta edición del Consejo Superior de Cooperación entre Grecia y Turquía, dos países enfrentados desde hace décadas por cuestiones territoriales en el mar Egeo. (Texto) (Foto)

Múnich.- SIEMENS ENERGY RESULTADOS.- Siemens Energy, matriz de Gamesa, presenta los resultados del primer trimestre de su año fiscal 2026, que comenzó en octubre de 2025.

Fráncfort.- DEUTSCHE BÖRSE RESULTADOS.- Deutsche Börse, gestor de la Bolsa de Fráncfort, publica los resultados de 2025.

América

14:30h.- Washington.- EEUU EMPLEO.- La Oficina de Estadísticas Laborales estadounidense publica los datos de empleo de enero. (Texto)

15:00h.- Bogotá.- SAN VALENTÍN COLOMBIA.- Detrás de cada ramo que Colombia envía al mundo por San Valentín hay miles de mujeres que cultivan, cortan y empacan flores, un trabajo mayoritariamente femenino que sostiene a familias enteras y respalda una de las exportaciones más representativas del país, que florece cada febrero y llena los hogares de color y perfume. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia despliega a 40 observadores que acompañarán las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo y las presidenciales del 31 de mayo. Calle 24a #57–60 (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Nueva York.- EEUU ARTE.- La galería de arte Park West, en el barrio neoyorquino del SoHo, expone en su interior obras de artistas españoles como Joan Miró o Pablo Picasso, acompañadas de piezas de otros grandes nombres como Rembrandt o Renoir. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Quito.- ECUADOR CORRUPCIÓN.- La Comisión Nacional Anticorrupción de Ecuador denuncia casos de corrupción en el sector eléctrico y también en el sistema de salud y cuestiona el rol de la vicepresidenta, María José Pinto, encargada del Ministerio de Salud desde noviembre. Hotel 6 de diciembre. Av. 6 de diciembre y Roca.

20:00h.- Lima.- PERÚ GOBIERNO.- Comparecen ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de Perú los empresarios chinos con los que el presidente interino, José Jerí mantuvo reuniones semiclandestinas que son materia de investigación. Congreso de Perú (Texto)

Washington.- EEUU ISRAEL.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibe al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en un momento marcado por la presión de Washington sobre Teherán, las últimas medidas aprobadas por el Gabinete israelí sobre asentamientos en Cisjordania o la próxima reunión de la Junta de Paz para Gaza. Casa Blanca (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA CÁNCER.- La Embajada de España en Bolivia se suma a la Tapatón, una iniciativa para recaudar fondos con el objetivo de apoyar a familias de niños y jóvenes con cáncer en el país suramericano mediante la recolección y venta de tapas plásticas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Los Ángeles.- EEUU CINE.- Jacob Elordi y Margot Robbie hablan con EFE sobre cómo fue explorar los límites del amor y el odio atravesados por la obsesión en la más reciente adaptación de ‘Wuthering Heights’, dirigida por Emerald Fennell. EFE (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- NEOENERGIA RESULTADOS.- La eléctrica Neoenergia, filial brasileña del grupo español Iberdrola, divulga sus resultados referentes al ejercicio de 2025. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA TRABAJO.- El Senado de Argentina comienza este miércoles a debatir la reforma laboral impulsada por Javier Milei, en una jornada marcada por las protestas sindicales convocadas a las afueras del Congreso en rechazo a la iniciativa (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA DEUDA.- El Tesoro de Argentina realiza este miércoles una licitación en el mercado doméstico de letras y bonos con la que busca obtener fondos para hacer frente a inminentes vencimientos de títulos de deuda. (Texto)

Nueva York.- EEUU MODA.- Comienza oficialmente la Semana de la Moda de Nueva York, en la que presentarán sus colecciones más de 60 marcas, desde Carolina Herrera y Michael Kors hasta emergentes como Campillo y Dwarmis. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA TECNOLOGÍA.- La Organización para las Mujeres en la Ciencia para el Mundo en Desarrollo realiza en Bolivia una feria científica para niñas y jóvenes para promover a referentes y para despertar la vocación de las nuevas generaciones en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

El Cairo.- EGIPTO TECNOLOGÍA.- Cumbre y exhibición de Inteligencia Artificial “AI Everything Middle East and Africa”, que reúne a gobiernos, empresas y expertos para debatir y presentar innovaciones en inteligencia artificial en Oriente Medio y África.

Riad.- A.SAUDÍ R.UNIDO.- El príncipe Guillermo, heredero al trono del Reino Unido, realizará entre el lunes y el miércoles su primera visita oficial a Arabia Saudí, con la que se busca fortalecer la colaboración entre ambos países, especialmente en transición energética.

Marrakech.- MARRUECOS TRABAJO INFANTIL.- Marruecos acoge la VI Conferencia Mundial sobre la Eliminación del Trabajo Infantil. Palacio de Congresos

Jerusalén.- ISRAEL ALEMANIA.- La presidenta del Bundestag alemán, Julia Klöckner, visita Israel, donde acudirá a la Knéset (Parlamento israelí) y visitará el museo del holocausto Yad Vashem en Jerusalén. (Texto) (Foto)

Malindi.- KENIA SECTA.- Un tribunal de Kenia celebra una audiencia sobre la imputación de 52 nuevas muertes al predicador Paul Nthenge Mackenzie, líder de un secta cristiana vinculada al fallecimiento de más de 430 personas que ayunaron hasta morir para encontrarse con Jesucristo, un caso que dio la vuelta al mundo cuando salió a la luz en 2023.

El Cairo.- EGIPTO MUBARAK.- Hoy se cumplen 15 años de la caída del expresidente egipcio Hosni Mubarak tras 18 días de protestas masivas en el marco de las movilizaciones populares encabezadas por jóvenes y la sociedad civil, que pusieron fin a casi tres décadas de régimen.

Teherán.- IRÁN REVOLUCIÓN.- Irán celebra el 47 aniversario del triunfo de la Revolución Islámica en uno de los momentos más bajos, tras vivir en enero las protestas más violentas de su historia y tras semanas de tensión ante un posible ataque estadounidense que ha ido disminuyendo por el inicio de las negociaciones con Washington. (Texto) (Foto) (Vídeo)

África

Malindi (Kenia).- KENIA SECTA.- Un tribunal de Kenia celebra una audiencia sobre la imputación de 52 nuevas muertes al predicador Paul Nthenge Mackenzie, líder de un secta cristiana vinculada al fallecimiento de más de 430 personas que ayunaron hasta morir para encontrarse con Jesucristo, un caso que dio la vuelta al mundo cuando salió a la luz en 2023.

Asia

Bangkok.- TAILANDIA ELECCIONES.- Se espera que las autoridades de Tailandia publiquen los resultados del referendo para la creación o no de una nueva constitución. (Texto)Pekín.- CHINA INFLACIÓN.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de enero de la inflación, que el mes anterior había repuntado un 0,8 % interanual, la lectura más alta en los últimos tres años. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Daca – BANGLADÉS ELECCIONES – Bangladés extrema la seguridad de cara a las elecciones del jueves, después de un ciclo de inestabilidad tras la huida de la ex primera ministra Sheikh Hasina por las revueltas en su contra en 2024 y el Gobierno interino posterior del nobel Muhammad Yunus. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Daca- BANGLADÉS ELECCIONES – Bangladés hará un despliegue inédito de cámaras CCTV, drones y aplicaciones biométricas diseñado para que la tecnología logre garantizar una votación sin fraudes, en un experimento de transparencia digital sin precedentes en el sur de Asia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

