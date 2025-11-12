Miércoles, 12 de noviembre de 2025 (08.30 GMT)

9 minutos

Madrid, 12 nov (EFE).-

Pekín.- Los reyes de España son recibidos oficialmente por el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, la sede del Legislativo chino, lo que supone el inicio de una jornada de reuniones institucionales en el segundo día del viaje de Estado, que culminará con una cena de gala y un concierto.

(foto)(vídeo)

Lisboa.- El presidente de Microsoft, Brad Smith, conversa sobre la emergencia de China, la legislación europea, los aranceles y los retos que supone la inteligencia artificial (IA), en una entrevista con EFE durante la Web Summit de Lisboa, uno de los mayores eventos tecnológicos del mundo.

(foto)(vídeo)

Caracas – Venezuela, ante el cercano despliegue de EE.UU., se prepara para una eventual «lucha armada» con el despliegue de 200.000 militares en todo el país y la orden del presidente Nicolás Maduro de crear «comandos de defensa integral», integrados por civiles y funcionarios castrenses.

(foto)(vídeo)

Santiago de Chile.- El Comité de la ONU para los Derechos del Pueblo Palestino celebra en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) su segunda sesión de 2025 con organizaciones de la sociedad civil, centrada en apoyar la recuperación de Gaza y exigir el fin de la ocupación israelí.

(foto)(vídeo)

Lisboa.- Inteligencia artificial aplicada en joyería o soluciones de geolocalización de alta precisión son algunas de las propuestas que presenta España en la décima edición de la Web Summit Lisboa, donde la delegación española aboga por impulsar la cooperación ibérica con Portugal en materia tecnológica y de innovación, creando un sistema mejor conectado de ‘startups’.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El fiscal general de España, Álvaro García Ortiz, declara en el Tribunal Supremo acusado de un delito de revelación de secretos.

(foto)(vídeo)

Belém (Brasil).- Cientos de indígenas marchan en barcos por la ciudad de Belém para inaugurar la Cumbre de los Pueblos, que se presenta como contrapunto a la trigésima conferencia climática de la ONU (COP30) y que culminará el sábado con una gran manifestación.

(foto)(vídeo)

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe el informe anual sobre el desarrollo económico de los conocidos como ‘cinco sabios’ y realiza declaraciones a la prensa junto con la presidenta de este órgano.

(foto)(vídeo)

Berlín.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y el ministro de Defensa, Boris Pistorius, conmemoran en un acto con 2.000 invitados el 70 aniversario de las Fuerzas Armadas o ‘Bundeswehr’ que se creó 10 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial como reacción al comienzo de la Guerra Fría y hoy están inmersas en una proceso de rearme ante la amenaza Rusa en el Viejo Continente.

(foto)(vídeo)

Berlín.- El consejo asesor de economistas del Gobierno alemán, los llamados ‘cinco sabios’, presentan su informe anual sobre la coyuntura de la economía germana y sus pronósticos para el conjunto de 2025 y 2026.

(foto)(vídeo)

Berlín.- Unicef presenta un informe de la situación de la Infancia en Alemania.

(foto)(vídeo)

Santiago.- El candidato presidencial de la ultraderecha y líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, cierra su campaña para las elecciones del 16 de noviembre con un acto en un parque de Santiago.

(foto)(vídeo)

Montevideo.- El presidente del Senado español, Pedro Rollán, se reúne en el Palacio Legislativo de Montevideo con la vicepresidenta uruguaya, Carolina Cosse.

(texto) (foto) (video)

Miami.- La NASA y Blue Origin tienen previsto lanzar este miércoles desde Florida la misión ESCAPADE, que estudiará la interacción entre el viento solar y el campo magnético de Marte, tras posponerla el domingo debido a cuestiones meteorológicas. La ventana del despegue es entre las 14:50 y las 16:17 EST (19:50 y 21:17 GMT).

(foto)(vídeo)

París.- El Ayuntamiento de París celebra una exposición de fotos en la Plaza de la République para homenajear a las 132 víctimas mortales de los atentados yihadistas del 13 de noviembre de 2015, de los que se cumplen mañana 10 años.

(foto)(vídeo)

Tebourba (Túnez).- Consecha de la oliva en la región de Tebourba, en Túnez.

(foto)(vídeo)

Saná.- Competición equestre en la ciudad de Saná.

(foto)(vídeo)

París.- Se iluminan los escaparates navideños de las reconocidas Galerías Lafayette.

(foto)(vídeo)

Beirut.- Protesta de palestinos residentes en Líbano en apoyo a Palestina.

(foto)(vídeo)

Nueva York.- Retrasos de vuelos en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York por el cierre federal.

(foto)(vídeo)

Nueva York.- Muestra a la prensa de la collección de Gene Hackman de Bonhams.

(foto)(vídeo)

Las Vegas (EE.UU.).- El español Raphael recibe el reconocimiento a Persona del Año 2025 de la Academia Latina de la Grabación en una ceremonia que se celebra en víspera de los Latin Grammy.

(foto)(vídeo)

Londres.- El Premio Taylor Wessing de Fotografía de Retrato exhibe el trabajo de jóvenes fotógrafos talentosos y profesionales consagrados en lo mejor de la fotografía contemporánea.

(vídeo)

Roma.- La verdadera intrahistoria del cónclave en el que se eligió a León XIV, las maniobras que intentaron influenciarlo, las anécdotas del interior de la Capilla Sixtina y la realidad de que Robert Prevost nunca tuvo rivales – tampoco Pietro Parolin – se revela por primera vez en un libro que se publica este miércoles en España.

(foto)(vídeo)

Roma.- Se presenta “Roma y BienalSur – Proyecto expositivo Invocaciones”

(foto)(vídeo)

Ciudad del Vaticano.- Se celebra la audiencia general semanal del papa.

(foto)(vídeo)

Miami.- Expresidentes iberoamericanos del Grupo IDEA abordan en Miami ‘El fin de las dictaduras en Cuba, Nicaragua y Venezuela’, un foro en la universidad Miami-Dade College (MDC) en momentos de tensión por los bombardeos estadounidenses en el Caribe y el Pacífico.

(foto)(vídeo)

Nueva York.- Vista previa de la exposición ‘Impacto: El Fin de la Era de los Dinosaurios’, que explora la impactante historia del antes y el después del impacto de un asteroide en la Tierra que aniquiló a los dinosaurios y el 75 % de las especies vegetales y animales del planeta, que se abrirá al público el lunes 17 de noviembre en el Museo Americano de Historia Natural.

(foto)(vídeo)

Buenos Aires.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina publica el índice de precios al consumidor correspondiente a octubre de 2025, después de que en septiembre se registrase una inflación interanual del 31,8 %.

(foto)(vídeo)

Buenos Aires.- El actor estadounidense Johnny Depp presenta su nueva película, ‘Modigliani, tres días en Montparnasse’ en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.

(foto)(vídeo)

Armero (Colombia).- La agonía de la niña Omaira Sánchez, de 13 años, enterrada hasta el cuello entre el lodo y los escombros, se convirtió hace 40 años en símbolo de la tragedia del pueblo colombiano de Armero en cuyas ruinas sobresale una escultura suya rodeada de centenares de placas de agradecimiento, transformada en objeto de culto popular.

(foto)(vídeo)

Shanghái (China).- El Instituto Cervantes de Shanghái inaugura la muestra fotográfica ‘Naturaleza en tránsito: entre instinto y memoria. Un diálogo fotográfico entre Baleares y China’, con trabajos de artistas baleares que buscan abordar la compleja relación entre el ser humano y la naturaleza.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Guatemala.- Conferencia de prensa de Luis Fernando Tena, entrenador de la selección de Guatemala, previo al partido contra la selección de Panamá de las eliminatorias para el Mundial 2026.

(foto) (vídeo)

Ciudad de Guatemala.- Conferencia de prensa de Thomas Christiansen, entrenador de la selección de Panamá, previo al partido contra Guatemala de las eliminatorias del Mundial 2026.

(foto) (vídeo)

