Miércoles, 12 de noviembre de 2025

19 minutos

EEUU GOBIERNO

Washington – La Cámara de Representantes de Estados Unidos se prepara para convocar una sesión en la que se votará una extensión del presupuesto, ya aprobada por el Senado, con el objetivo de reabrir el Gobierno tras el cierre federal más largo de la historia. (Texto)

UE DEMOCRACIA

Bruselas – La Comisión Europea tiene previsto presentar «Democracy Shield» («Escudo democrático»), una iniciativa dirigida a combatir la desinformación y las injerencias extranjeras en procesos democráticos como elecciones nacionales, y ante la intensificación de la «guerra híbrida» por parte de Moscú. (Texto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El ya muy frágil alto el fuego en Gaza sigue sin consolidarse a la espera de que mediadores den una solución a la presencia de decenas de milicianos de Hamás escondidos en Rafah, sur de Gaza, que el grupo palestino ya ha advertido no se rendirán y mientras Israel se resiste a dejarlos pasar a la zona de la franja que no controlan sus tropas.

(Texto) (Foto) (Vídeo) – El Comité de la ONU para los Derechos del Pueblo Palestino celebra en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) su segunda sesión de 2025 con organizaciones de la sociedad civil, centrada en apoyar la recuperación de Gaza y exigir el fin de la ocupación israelí. (Texto) (Foto) (Vídeo) UCRANIA GUERRA

Moscú/Kiev – Ucrania ve caer la efectividad de sus defensas aéreas en medio de una campaña rusa de ataques a su sistema energético que coincide con un nuevo avance de las tropas de Moscú en el frente de la región sureña de Zaporiyia.

(Texto)

G7 EXTERIORES Toronto (Canadá) – Los ministros de Exteriores del G7 y la Unión Europea (UE) concluyen en Canadá una reunión para tratar la «resiliencia económica», ante el drástico cambio causado por las políticas comerciales de EE.UU., así como «desafíos globales» y el fortalecimiento de la colaboración internacional. (Texto) CHINA ESPAÑA

Pekín – Los reyes de España son recibidos oficialmente por el presidente de la República Popular China , Xi Jinping, en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, la sede del Legislativo chino, lo que supone el inicio de una jornada de reuniones institucionales en el segundo día del viaje de Estado, que culminará con una cena de gala y un concierto.

(Texto) (Foto) (Vídeo) MICROSOFT SMITH (Entrevista)

Lisboa – El presidente de Microsoft, Brad Smith, conversa sobre la emergencia de China, la legislación europea, los aranceles y los retos que supone la inteligencia artificial (IA), en una entrevista con EFE durante la Web Summit de Lisboa, uno de los mayores eventos tecnológicos del mundo. Por Susana Samhan (Texto) (Foto) (Vídeo) COP30 CLIMA Belém (Brasil) – Cientos de indígenas marchan en barcos por la ciudad de Belém para inaugurar la Cumbre de los Pueblos, que se presenta como contrapunto a la trigésima conferencia climática de la ONU (COP30) y que culminará el sábado con una gran manifestación. (Texto) (Foto) (Vídeo) – La desinformación centra este miércoles algunos de los debates de la tercera jornada de la cumbre climática de la ONU (COP30), en Belém, un fenómeno que se repite cada vez que tiene lugar un evento climático de grandes proporciones.(Texto) (Foto) – La cumbre climática de la ONU (COP30) en Brasil se perfila como una tribuna crucial para los pequeños Eetados insulares del Pacífico, cuyos territorios, modos de vida e incluso supervivencia se ven amenazados por el implacable avance del cambio climático. (Texto) – Desde Sangha-Mbaéré, en República Centroafricana, mandaremos una crónica sobre el pueblo indígena bayaka, que lucha por sobrevivir en sus amenazados bosques y espera soluciones de la COP30. (Texto) (Foto) – La COP30 de Belém (Brasil) ha comenzado con optimismo tras la aprobación por consenso de la agenda: algo que no había ocurrido en las cuatro citas climáticas anteriores y que abre perspectivas de que las negociaciones avancen de manera fluida durante las dos semanas previstas para este foro. IRAK ELECCIONES

Bagdad – La Comisión Electoral Superior Independiente de Irak anuncia los resultados de las sextas elecciones parlamentarias desde la caída del dictador Sadam Husein y en la que los diferentes grupos compiten por 329 escaños. (Texto) IBEROAMÉRICA LENGUAS Praia – La Conferencia Internacional de las Lenguas Portuguesa y Española se centra en asuntos de actualidad como la Inteligencia Artificial (IA) o las migraciones en la segunda y última jornada de su cuarta edición, que se celebra en Cabo Verde y culminará con un discurso de Ana Maria Gonçalves, primera mujer negra en entrar a la Academia Brasileña de Letras. Por Pepi Cardenete

(Texto) (Foto) AIE INFORME París – La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publica este miércoles su informe anual de Perspectivas Energéticas Mundiales en plena COP30 de Bélem, en la que se constata una cierta marcha atrás en la ambición climática, y en un momento de importantes cambios en las políticas y los mercados energéticos, con agudas tensiones geopolíticas globales. (Texto) (Infografía) LATIN GRAMMY Las Vegas (EE.UU.) – El español Raphael recibe el reconocimiento a Persona del Año 2025 de la Academia Latina de la Grabación en una ceremonia que se celebra en víspera de los Latin Grammy.

(Texto) (Foto) (Vídeo) ESPECIALES- Con motivo del 40 aniversario del desastre de Armero, el pueblo colombiano arrasado por una avalancha causada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz, la Agencia EFE enviará este miércoles la segunda y última parte de una serie previa con la guía COLOMBIA ARMERO.- Con motivo del referéndum convocado para este domingo en Ecuador por el presidente Daniel Noboa, que incluye la propuesta de crear una Asamblea Constituyente para reemplazar la Constitución impulsada por el expresidente Rafael Correa, la Agencia EFE enviará este miércoles la segunda y última parte de una serie previa con la guía ECUADOR REFERÉNDUM. AGENDA INFORMATIVA Europa06:00h.- París.- AIE INFORME.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publica su informe anual de Perspectivas Energéticas Mundiales.07:30h.- Leverkusen.- BAYER RESULTADOS.- El grupo químico y farmacéutico Bayer publica los resultados hasta septiembre.08:00h.- Fráncfort.- E.ON RESULTADOS.- La compañía energética alemana E.ON publica sus resultados financieros correspondientes a los nueve meses del año. (Texto)08:00h.- Fráncfort.- RWE RESULTADOS.- La empresa energética alemana RWE publica sus resultados financieros correspondientes a los nueve meses del año. (Texto)08:00h.- Lisboa.- WEB SUMMIT.- Entrevista con el presidente de Microsoft, Brad Smith. (Texto) (Foto) (Vídeo)09:30h.- Ginebra.- PROPIEDAD INTELECTUAL.- La Organización Internacional de la Propiedad Intelectual (OMPI) publica su informe anual en el que destaca qué países registraron más patentes, marcas y diseños en el año 2024. (Texto) (Infografía)10:30h.- Ginebra.- ESPECIES CONSERVACIÓN.- Rueda de prensa de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) para señalar sus objetivos de cara a la 20ª conferencia de las partes que se celebrará en Samarcanda (Uzbekistán) del 24 de noviembre al 5 de diciembre. (Texto)11:00h.- Londres.- R. UNIDO FOTOGRAFÍA.- El Premio Taylor Wessing de Fotografía de Retrato exhibe el trabajo de jóvenes fotógrafos talentosos y profesionales consagrados en lo mejor de la fotografía contemporánea. National Portrait Gallery (Texto) (Vídeo)12:00h.- Berlín.- ALEMANIA COYUNTURA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe el informe anual sobre el desarrollo económico de los conocidos como ‘cinco sabios’ y realiza declaraciones a la prensa junto con la presidenta de este órgano. (Texto) (Foto)12:00h.- Roma.- ITALIA ARTE.- Se presenta “Roma y BienalSur – Proyecto expositivo Invocaciones” (Texto) (Foto) (Vídeo)12:30h.- Berlín.- ALEMANIA DEFENSA.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y el ministro de Defensa, Boris Pistorius, conmemoran en un acto con 2.000 invitados el 70 aniversario de las Fuerzas Armadas o ‘Bundeswehr’ que se creó 10 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial como reacción al comienzo de la Guerra Fría y hoy están inmersas en una proceso de rearme ante la amenaza Rusa en el Viejo Continente. (Texto) (Foto) (Vídeo)12:30h.- Berlín.- ALEMANIA INFLACIÓN.- Destatis publica el dato definitivo de la inflación de octubre en Alemania. (Texto)12:30h.- Barcelona.- CÓMIC ESCOBAR.- Juan Pablo Escobar, hijo del narcotraficante colombiano más poderoso del siglo XX, presenta en Barcelona el cómic ‘Escobar: una educación criminal’, basado en las vivencias de su infancia Norma. (Texto) (Foto)13:00h.- Berlín.- ALEMANIA REDES.- El canciller alemán, Friedrich Merz, participa en una conferencia de su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU), sobre ‘Redes sociales: ¿oportunidad o riesgo para la cohesión social?’.13:30h.- París.- FRANCIA ETA.- La sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París se pronuncia sobre una euroorden española contra los exdirigentes etarras Javier García Gaztelu, ‘Txapote’, Ainhoa Múgica Goñi y Jon Olarra Guridi.14:30h.- Berlín.- ALEMANIA COYUNTURA.- El consejo asesor de economistas del Gobierno alemán, los llamados ‘cinco sabios’, presentan su informe anual sobre la coyuntura de la economía germana y sus pronósticos para el conjunto de 2025 y 2026. (Texto) (Foto) (Vídeo)15:00h.- Bruselas.- UE MIGRACIÓN.- El Parlamento Europeo debate con el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, su informe sobre la presión migratoria y el mecanismo de solidaridad 15:30h.- Ginebra.- SALUD TUBERCULOSIS.- Rueda de prensa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para presentar el informe anual sobre la situación de la tuberculosis en el mundo. (Texto)16:00h.- Berlín.- ALEMANIA DISCAPACIDAD.- El canciller de Alemania, Friedrich Merz, intercambia opiniones con el Consejo Alemán de Personas con Discapacidad sobre la política para las personas con discapacidad y la accesibilidad.16:00h.- Bruselas.- UE PRESUPUESTO.- El Parlamento Europeo debate con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la propuesta para el presupuesto multianual de la Unión Europea entre 2028 y 2034 Kiev/Moscú.- UCRANIA GUERRA.- Ucrania ve caer la efectividad de sus defensas aéreas en medio de una campaña rusa de ataques a su sistema energético que coincide con un nuevo avance de las tropas de Moscú en al frente de la región sureña de Zaporiyia. (Texto)Lisboa.- WEB SUMMIT – Inteligencia artificial aplicada en joyería o soluciones de geolocalización de alta precisión son algunas de las propuestas que presenta España en la décima edición de la Web Summit Lisboa, donde la delegación española aboga por impulsar la cooperación ibérica con Portugal en materia tecnológica y de innovación, creando un sistema mejor conectado de ‘startups’.(foto)(vídeo) Viena.- OPEP INFORME.- La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) presenta hoy su informe mensual sobre la oferta y la demanda de crudo. (Texto)Helsinki.- FINLANDIA OTAN.- La secretaria general adjunta de la OTAN, Radmila Shekerinska, se encuentra de visita en Helsinki para participar en una reunión ministerial de la Cooperación de Defensa nórdica o Nordefco y el Foro del Espacio Ártico, además de mantener reuniones con los ministros de Exteriores y de Defensa, Elina Valtonen y Antti Häkkänen, entre otros altos cargos del Gobierno finlandés.Copenhague.- DINAMARCA AUSTRIA.- El ministro de Asuntos Exteriores de Armenia, Ararat Mirzoyán, visita Copenhague, donde se reúne con su homólogo danés, Lars Løkke Rasmussen, para tratar las relaciones bilaterales, las relaciones de Armenia con la UE y los acontecimientos en la región postsoviética, además de firmar un acuerdo de cooperación centrado en la transición ecológica.Roma.- PAPA CÓNCLAVE.- La verdadera intrahistoria del cónclave en el que se eligió a León XIV, las maniobras que intentaron influenciarlo, las anécdotas del interior de la Capilla Sixtina y la realidad de que Robert Prevost nunca tuvo rivales – tampoco Pietro Parolin – se revela por primera vez en un libro que se publica este miércoles en España. (Texto) (Foto) (Vídeo)Ginebra.- SUBASTA NAPOLEÓN.- La casa británica Sotheby’s subasta en Ginebra vayas preciadas joyas, entre ellas un broche de diamantes que Napoleón perdió en la batalla de Waterloo y un raro diamante rosa de 10,08 quilates valorado en 18 millones de euros. (Texto)Bruselas.- UE ECONOMÍA.- Reunión del Eurogrupo, el grupo informal de los ministros de Finanzas de los países de la zona euro (Texto)Lisboa.- SONAE RESULTADOS.- El gigante portugués Sonae, dueño de Continente y Worten, publica sus resultados de los nueve primeros meses de 2025. (Texto)Bruselas.- ABN AMRO RESULTADOS.- El banco neerlandés ABN Amro presenta sus resultados empresariales correspondientes al tercer trimestre de 2025 Moscú.- RUSIA KAZAJISTÁN.- El presidente kazajo, Kasim Yomart-Tokáyev, visita Rusia.Madrid.- LATINOAMÉRICA MODA.- Fashion Week Latam celebra su séptima edición del 12 al 14 de noviembre con ocho diseñadores latinoamericanos y firmas consolidadas en la industria de la moda internacional. Espacio Monbull (Texto) (Foto)Madrid.- ESPAÑA JUSTICIA .- El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, declara en el Tribunal Supremo español como acusado de un delito de revelación de secretos. América13:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL SERVICIOS.- El Gobierno de Brasil divulga el crecimiento en septiembre del sector servicios, que representa casi el 70 % de la economía del gigante latinoamericano. (Texto)14:00h.- Santiago de Chile.- ISRAEL PALESTINA.- El Comité de las Naciones Unidas para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino celebra en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en Santiago de Chile, su segunda sesión de 2025 de las Consultas con las organizaciones de la sociedad civil bajo el lema “Compromiso con la sociedad civil latinoamericana y la diáspora palestina: Un llamamiento a la acción para garantizar la recuperación y la sanación de Gaza y poner fin a la ocupación ilegal de Israel”. 15:00h.- Cartagena.- LATINOAMÉRICA ACERO.- La industria del acero en América Latina celebra el Alacero Summit 2025, el mayor foro regional del sector, que debatirá asuntos como la desindustrialización, la innovación y las distorsiones del mercado, como el comercio desleal. Centro de Convenciones Cartagena de Indias (Texto) (Foto)15:00h.- Miami.- LATINOAMÉRICA FORO.- Expresidentes iberoamericanos abordan en ‘El fin de las dictaduras en Cuba, Nicaragua y Venezuela’ en Miami (Texto) (Foto) (Vídeo)16:00h.- Nueva York.- EEUU DINOSAURIOS.- Vista previa de la exposición ‘Impacto: El Fin de la Era de los Dinosaurios’, que explora la impactante historia del antes y el después del impacto de un asteroide en la Tierra que aniquiló a los dinosaurios y el 75 % de las especies vegetales y animales del planeta, que se abrirá al público el lunes 17 de noviembre en el Museo Americano de Historia Natural. (Texto) (Foto) (Vídeo)20:00h.- Miami.- EEUU ESPACIO.- La NASA y Blue Origin tienen previsto lanzar este miércoles desde Florida la misión ESCAPADE, que estudiará la interacción entre el viento solar y el campo magnético de Marte, tras posponerla el domingo debido a cuestiones meteorológicas. La ventana del despegue es entre las 14:50 y las 16:17 EST (19:50 y 21:17 GMT). (Texto) (Foto) (Vídeo)Toronto.- G7 EXTERIORES.- Los ministros de Exteriores del G7 y la Unión Europea (UE) se reúnen en Canadá los días 11 y 12 de noviembre para tratar la «resiliencia económica», ante el drástico cambio causado por las políticas comerciales de EE.UU., así como «desafíos globales» y el fortalecimiento de la colaboración internacional. (Texto)Buenos Aires.- ARGENTINA INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina publica el índice de precios al consumidor correspondiente a octubre de 2025, después de que en septiembre se registrase una inflación interanual del 31,8 %. (Texto) (Foto) (Vídeo)Las Vegas.- LATIN GRAMMY.- La Academia de la Grabación Latina desvelará mañana a los ganadores de los premios más importantes de la música latina, una edición que parece estar diseñada para coronar al astro puertorriqueño Bad Bunny, quien ya ostenta 12 gramófonos y se postula como el favorito indiscutible de la edición. (Texto) (Foto)Buenos Aires.- JOHNNY DEPP.- El actor estadounidense Johnny Depp presenta su nueva película, ‘Modigliani, tres días en Montparnasse’ en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires (Texto) (Foto) (Vídeo)Ciudad de México.- MÉXICO EUTANASIA.- En medio del impulso de la Ley Trasciende, que propone legalizar la eutanasia y reconocer el derecho a una muerte digna en México, una especialista aborda el debate social, ético y legal que rodea esta situación (Texto)Santiago.- CHILE ELECCIONES.- El candidato presidencial de la ultraderecha y líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, cierra su campaña para las elecciones del 16 de noviembre con un acto en un parque de Santiago. (Texto) (Foto) (Vídeo)Belém.- COP30 CLIMA.- Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30). (Texto) (Foto) (Vídeo) Oriente Medio07:00h.- Beirut.- O.MEDIO FINANZAS.- La Comisión Económica y Social de la ONU para Asia Occidental y Unicef organizan su primer foro sobre fianzas públicas en el mundo árabe, bajo el título ‘Mejorando el gasto del sector social y la sostenibilidad fiscal’. ÁfricaAccra.- EEUU INMIGRACIÓN.- El Tribunal Supremo de Ghana examina una demanda contra un acuerdo del Gobierno ghanés con EE.UU. para acoger inmigrantes africanos deportados por el país norteamericano. Dar es Salam.- TANZANIA OPOSICIÓN.- Se celebra una nueva audiencia en el caso del líder opositor tanzano Tundu Lissu, acusado de traición y presidente de la principal fuerza opositora del país, el Partido de la Democracia y el Progreso (Chadema, en suajili). Asia y OceaníaSídney -COP30 CLIMA PACÍFCIO -La cumbre climática de la ONU (COP30) en Brasil se perfila como una tribuna crucial para los pequeños Eetados insulares del Pacífico, cuyos territorios, modos de vida e incluso supervivencia se ven amenazados por el implacable avance del cambio climático.Timbu- INDIA BUTÁN- El primer ministro de la India, Narendra Modi, realiza una visita de estado a Bután destinada a reforzar las relaciones bilaterales y a inaugurar varios proyectos conjuntos tras la entrega por parte de Nueva Delhi de una reliquia sagrada de Buda para un festival que congrega miles de fieles en este país del Himalaya.Islamabad- PAKISTÁN ATENTADO -Pakistán investiga el atentado suicida en Islamabad que la víspera dejó al menos 12 fallecidos y que ningún grupo ha reivindicado por el momento.Nueva Delhi – INDIA EXPLOSIÓN – India continúa investigando los motivos de una explosión que el lunes por la noche dejó al menos ocho muertos en una turística parte de Nueva Delhi.Pekín- CHINA ESPAÑA – Los reyes de España son recibidos oficialmente por el presidente de la República Popular China , Xi Jinping, en el Gran Palacio del Pueblo, inicio de una jornada de reuniones institucionales en el segundo día del viaje de Estado que culminará con una cena de gala y un concierto. (foto)(vídeo) Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245