Miércoles, 14 de enero de 2026 (08.00 GMT)

Redacción internacional.- La tensión continúa en Irán pese a un aparente descenso de las protestas, que se ha traducido en una disminución de las fuerzas de seguridad en las calles, mientras Estados Unidos anima a los manifestantes a tomar las instituciones afirmando que la ayuda está en camino.

Nakhon Ratchasima (Tailandia).- Al menos 22 personas han muerto y 30 resultaron heridas este miércoles en Tailandia tras la caída de una grúa de construcción sobre un tren de pasajeros que cubría la ruta de Bangkok a Ubon Ratchatani (noreste), con decenas de personas a bordo.

Nuuk (Groenlandia).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha convertido a Groenlandia en el primer eslabón del conflicto a tres bandas que EE.UU., Rusia y China están disputando para controlar el Ártico, lo que puede colocar a la región en una crisis de consecuencias imprevisibles.

Washington.- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se reúne con los cancilleres de Dinamarca y Groenlandia, Lars Lokke Rasmussen y Vivian Motzfeldt, para tratar los deseos de Washington de anexionarse la isla y explorar posibles alternativas conjuntas.

Caracas.- La espera de los familiares de presos políticos en Venezuela continúa entre la incertidumbre y las denuncias de retrasos en las liberaciones anunciadas por el Gobierno del país, que mantiene que se trata de un gesto unilateral de reconciliación y que asegura que existe una lista de los liberados, aunque dicho registro no ha llegado a las ONG para poder verificar el proceso.

Caracas.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Washington.- Leopoldo López, una de las caras más visibles de la oposición venezolana, espera que la salida del poder del depuesto presidente Nicolás Maduro lleve a la «democratización total de Venezuela», un camino, que según él, debe ser de transición «propia» y que no debería quedarse solo en la estabilización económica.

Kiev.- Ucrania trabaja a contrarreloj para hacer frente a las graves consecuencias para su sistema energético de una escalada de ataques aéreos rusos que coincide con la caída extrema de las temperaturas y que el Kremlin justifica como una respuesta a bombardeos ucranianos supuestamente contra civiles en territorio ruso.

Járkov (Ucrania).- Rusia ha lanzado desde la pasada tarde contra territorio ucraniano tres misiles balísticos Iskander-M y 113 drones Shahed y de otros tipos, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de este miércoles.

Gaza.- Gaza sufre las consecuencias del temporal, con la mayoría de su población desplazada y residiendo en tiendas de campañas y espacios no preparados para soportar el invierno, mientras Israel sigue el desarrollo de las protestas en Irán y la posible intervención estadounidense en el país, que puede conllevar un ataque en territorio israelí.

Beirut.- Jean-Yves Le Drian, enviado especial de Francia, viaja a Líbano para mantener reuniones con cargos del Gobierno libanés.

Beirut.- Los primeros ministros de Jordania y Líbano, Yafar Hasán y Nawaf Salam, presiden en Beirut la sesión del Comité Superior Conjunto entre ambos países.

San José.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, realiza una visita a Costa Rica en la que inspeccionará los avances en la construcción de una cárcel inspirada en el modelo que él ha implementado en su país para combatir las pandillas.

París.- La Asamblea Nacional debate las mociones de censura presentadas contra el Gobierno de Sébastien Lecornu por la izquierdista La Francia Insumisa y la ultraderechista Agrupación Nacional por su incapacidad a bloquear el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, y que cuentan con escasas posibilidades de prosperar.

Shanghái (China).- El valor denominado en yuanes de las exportaciones chinas al resto del mundo aumentó un 6,1 % en 2025 hasta unos 26,99 billones de yuanes (3,87 billones de dólares, 3,32 billones de euros) pese al impacto del recrudecimiento de la guerra comercial con Estados Unidos y las tensiones con otros territorios.

Pekín.- El primer ministro canadiense, Mark Carney, inicia una visita oficial a China con el objetivo de relanzar las relaciones bilaterales, que desde 2018 han atravesado por graves dificultades, en el contexto del conflicto comercial de Ottawa con Washington y la nueva realidad geopolítica del continente americano.

Ciudad de México.- Autoridades presentan datos sobre la distribución de combustible de México a otros países, en medio de la polémica por la entrega de petróleo a Cuba por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum y lo que ha despertado críticas desde Estados Unidos.

Ciudad de Guatemala.- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, cumple dos años al frente del Gobierno del país centroamericano, con una aprobación muy por debajo de los índices con los que fue electo en los comicios de 2023 y a la espera de finalmente remover en mayo próximo, como le avala la ley, a la fiscal general, Consuelo Porras, su principal antagonista en el cargo.

Bruselas.- Declaraciones de la vicesecretaria general de Regeneración Institucional del Partido Popular español, Cuca Gamarra, con motivo de su reunión con las principales asociaciones y sindicatos de Policía Nacional y Guardia Civil.

Asunción.- La ministra de Estado para la Cooperación Internacional de los Emiratos Árabes Unidos, Reem Al Hashimy, encabeza una delegación que visita Paraguay y será recibida por el presidente del país, Santiago Peña.

Miami (EE.UU.).- Una emergencia médica de uno de los cuatro tripulantes de la Crew-11 ha obligado a adelantar el regreso de la misión, previsto para este miércoles a las 17:00 EST (22:00 GMT), cuando la cápsula Dragon de SpaceX se desacoplará de la Estación Espacial Internacional (EEI) rumbo al océano frente a la costa de California, donde se espera que americe la madrugada del jueves de manera controlada, dos semanas antes de lo programado por la NASA.

Ciudad del Vaticano.- Se celebra la tradicional audiencia del papa León XIV de los miércoles.

Madrid.- Familiares de jóvenes asesinados en las manifestaciones contra el régimen de Nicolás Maduro ofrecen una rueda de prensa para instar a la Corte Penal Internacional (CPI) a emitir órdenes de captura contra Maduro y su cadena de mando por crímenes de lesa humanidad.

Abu Dabi.- Continúa la Semana de Sostenibilidad de Abu Dabi (ADSW, en inglés), el primer evento energético de 2026 y organizado por el gigante renovable emiratí Masdar, en un momento en el que China es la absoluta protagonista en energías limpias.

Lima.- Expertos y pescadores peruanos afectados por el derrame de petróleo ocurrido hace cuatro años en la costa norte de Lima en una refinería operada por Repsol denuncian en una conferencia de prensa que aún sufren las consecuencias de este accidente ambiental.

París.- La Fundación de la Memoria del Hielo, bajo la presidencia honorífica del príncipe Alberto II de Mónaco, inaugura este miércoles en la estación Concordia de la Antártida un «santuario» destinado a la conservación a -50°C de muestras de hielo tomadas de glaciares en peligro por el cambio climático en todo el mundo con las que poder llevar a cabo investigaciones científicas en el futuro.

Miami (EE.UU.).- Dos decenas de esculturas de vehículos elaboradas con hormigón ecológico sumergidas cerca de Miami Beach denuncian la contaminación humana del medio marítimo, al tiempo que constituyen un refugio de biodiversidad para recuperar corales y otras especies marinas que desaparecieron en las últimas décadas.

Londres.- Audiencia judicial para tratar la denuncia interpuesta contra Sting por parte de sus dos excompañeros de Police, Andy Summers y Stewart Copeland, por los derechos de autor generados por sus canciones, último capítulo de una agria guerra entre los tres miembros de la popular banda.

Bogotá.- Homenaje público al cantante colombiano de música popular Yeison Jiménez, fallecido el sábado en un accidente de avioneta en Boyacá (centro), que tendrá lugar en el Movistar Arena de Bogotá.

Nueva York (EE.UU.).- Aladdin, el musical de Disney en Broadway, tendrá presencia latina a partir del 3 de febrero, cuando el mexico-americano Rodney Ingram asuma el papel protagónico del famoso personaje de cuentos infantiles, que, según cuenta a EFE, ha cambiado su vida.

Quito.- Liga Deportiva Universitaria de Quito presenta a sus fichajes para la nueva temporada, entre los que figuran el ecuatoriano Janner Corozo y el peruano Jesús Pretell.

Dakar.- Reacciones en la zona de aficionados durante la semifinal de la Copa Africana de Naciones entre Senegal y Egipto en Dakar.

Arabia Saudí.- Seguimiento de la décima etapa del Dakar.

Nara (Japón).- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, sorprendió este martes al presidente surcoreano, Lee Jae-myung, con una sesión de batería tras la cumbre que mantuvieron en la prefectura japonesa de Nara, donde nació la mandataria.

Nara (Japón).- La ciudad japonesa de Nara, ubicada en la región de Kansai, es conocida, además de por sus majestuosos templos y santurarios, por los ciervos que habitan en su parque.

