Miércoles, 15 de octubre de 2025

OTAN DEFENSA

Bruselas – Los ministros de Defensa de la OTAN celebran una reunión en la sede de la Alianza en Bruselas para analizar la situación internacional y los conflictos en curso.

UE DEFENSA

Bruselas – La Comisión Europea presenta su hoja de ruta para lograr que su defensa esté plenamente preparada para afrontar amenazas a su seguridad para 2030, ante retos como los que plantea Rusia y la reciente presencia de drones en el espacio aéreo de Estados miembros.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Gaza espera la entrada de ayuda humanitaria en cumplimiento del acuerdo de alto el fuego, mientras Israel aguarda a que Hamás entregue los 24 cuerpos de rehenes restantes ante el enfado de las familias de los cautivos que aún esperan la llegada de los restos de sus seres queridos.

– El enviado especial de la Autoridad Nacional Palestina, el exprimer ministro Mohamed Shtaye, mantiene un encuentro con la prensa en el marco de una visita oficial a Suiza. (Texto) (Vídeo)

FRANCIA GOBIERNO

París – El gobierno de Sébastien Lecornu encara la negociación parlamentaria de su proyecto de presupuestos para 2026 con el aval condicional de los socialistas que, con sus votos, le permitirán sortear este jueves las mociones de censura de la extrema derecha y de la izquierda radical.

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Los destructivos ataques de Rusia contra la infraestructura gasística de Ucrania generan preocupación sobre la capacidad de suministrar calefacción a millones de hogares ucranianos, lo que ha llevado a las autoridades a aumentar las importaciones de gas y a instar a los ciudadanos a ayudarse mutuamente para prepararse para el invierno ante el descenso de las temperaturas.

– La retirada de la nacionalidad ucraniana al hasta ahora alcalde de Odesa, Genadi Trujánov, por tener también pasaporte ruso crea un vacío de poder sin precedentes en tiempos de guerra en una de las principales ciudades de Ucrania. Por Marcel Gascón (Texto)

CHINA ESPAÑA

Hangzhou (China) – El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, se reúne en Hangzhou (China) con su homólogo chino, Wang Yi, para abordar y reforzar las relaciones bilaterales e inaugurar el nuevo campus internacional de la Universidad Politécnica de Valencia, el primer centro universitario español con docencia presencial en el extranjero.

MADAGASCAR GOLPE

Antananarivo – Madagascar inicia una etapa de incertidumbre después de que los militares secundaran las protestas populares en el país, y aprovecharan el descontento social para dar un golpe de Estado que ha derrocado al presidente Andry Rajoelina.

BOLIVIA ELECCIONES

La Paz – Los candidatos opositores, el centrista Rodrigo Paz y el expresidente derechista Jorge Tuto Quiroga, realizan sus cierres de campaña antes de la segunda vuelta presidencial que se celebrará en Bolivia el 19 de octubre.

CONGRESO LENGUA ESPAÑOLA

Arequipa (Perú) – El décimo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) celebra en Arequipa (Perú), la ciudad natal de Mario Vargas Llosa, su sesión solemne con la participación del rey de España, Felipe VI; y el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand.

– El décimo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) realiza un homenaje al escritor peruano Vargas Llosa tras cumplirse seis meses de su fallecimiento, en el que participa el ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, así como los escritores Javier Cercas, de España; Carlos Granés, de Colombia; Soledad Álvarez, de República Dominicana; y Alonso Cueto, de Perú. (Texto) (Foto) (Video)

EUROPA VIVIENDA

Madrid – La crisis de la vivienda que golpea Europa sigue agravándose y ya no se ciñe a las clases más humildes sino que también afecta con fuerza a la clase media, como relatan a EFE ciudadanos franceses, italianos, ingleses y españoles.

ITALIA DEPARDIEU

Roma – Un tribunal italiano cita al actor francés Gérard Depardieu para la segunda vista del juicio por la presunta agresión al fotógrafo Rino Barillari, conocido como el «rey de los paparazzi», en un incidente ocurrido en Roma en mayo de 2024, cuando intentó fotografiarlo junto a su pareja, Magda Varvusova.

FRANCIA QUIJOTE

Marsella (Francia) – El Museo de las civilizaciones de Europa y del Mediterráneo de Marsella inaugura la exposición ‘Don Quijote: Histoire de fou, histoire d’en rire’ (HIstoria de locura, historia de risa), un recorrido a través del humor, la imaginación y la herencia popular de la obra de Cervantes.

ESPECIALES

Con motivo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia, prevista para el próximo 19 de octubre y a la que concurren los opositores Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga, la Agencia EFE enviará este miércoles y este jueves una serie previa con la guía BOLIVIA ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:45h.- París.- FRANCIA INFLACIÓN.- Se publican los datos definitivos de la inflación en septiembre.

10:30h.- Roma.- ITALIA CHILE.- El presidente de Chile, Gabriel Boric, participa junto con el presidente de Italia, Sergio Mattarella, en la conmemoración de los 50 años del atentado contra el ministro y diputado chileno Bernardo Leighton y su esposa Ana María Fresno, cometido por agentes de la dictadura en Roma, y, posteriormente, se reunirá con el Jefe de Estado. (Texto)(Foto)(Vídeo)

11:00h.- Bruselas.- UE INDUSTRIA.- La oficina de estadística comunitaria Eurostat publica datos de la producción industrial en la UE en el mes de agosto

11:00h.- Ginebra.- ISRAEL PALESTINA.- El enviado especial de Palestina, el exprimer ministro Mohamed Shtaye, mantiene un encuentro con la prensa en el marco de una visita oficial a Suiza. (Texto) (Vídeo)

14:30h.- Roma.- ITALIA CHILE.- El presidente de Chile, Gabriel Boric, se reúne en Roma con inversores en un encuentro organizado por InvestChile. (Foto)(Vídeo)

15:00h.- Londres.- R.UNIDO NATURALEZA.- El Museo de Historia Natural de Londres presenta la exposición ‘Wildlife Photographer of the Year’ (Fotógrafo de vida salvaje del año), el certamen sobre fotografía de naturaleza más importante del mundo, que reúne 100 instantáneas ganadoras de entre más de 60.000 participantes de un centenar de países. (Foto)(Vídeo)

16:00h.- Londres.- R.UNIDO HELLO KITTY.- El adorable personaje japonés Hello Kitty llega a Londres con una exposición monográfica en la Casa de Japón con motivo del gran torneo de sumo que se celebrará en la capital británica durante el mes de octubre. (Foto)(Vídeo)

16:30h.- Palma.- ESPAÑA INMIGRACIÓN.- Reunión de las autoridades de las islas Baleares con el comisario europeo de Interior y Migración.

19:30h.- Bruselas.- UE DEFENSA.- Consejo de ministros de Defensa de la Unión Europea en el que se abordan los planes para mejorar la disposición de seguridad de la UE.

20:30h.- Barcelona.- PREMIO PLANETA.- Proclamación del LXXIV Premio Planeta de Novela en el transcurso de la tradicional velada literaria en la que se anuncia al ganador y al finalista. (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:00h.- Londres.- R.UNIDO MÚSICA.- Los premios Gramophone, conocidos como los ‘Óscars’ de la música clásica, celebran en Londres la ceremonia de entrega de los galardones de 2025, con la violinista española María Dueñas entre los nominados. De Vere Grand Connaught Rooms (Texto)

Kiev.- UCRANIA GUERRA.- La retirada de la nacionalidad ucraniana al hasta ahora alcalde de Odesa, Genadi Trujánov, por tener también pasaporte ruso crea un vacío de poder sin precedentes en tiempos de guerra en una de las principales ciudades de Ucrania. (Texto)

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- Los destructivos ataques de Rusia contra la infraestructura gasística de Ucrania generan preocupación sobre la capacidad de suministrar calefacción a millones de hogares ucranianos, lo que ha llevado a las autoridades a aumentar las importaciones de gas y a instar a los ciudadanos a ayudarse mutuamente para prepararse para el invierno ante el descenso de las temperaturas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Fráncfort.- FERIA LIBRO.- Entrega del Premio Alemán a la Edición (Deutsche Verlagspreis) en el marco de la Feria del Libro de Fráncfort. (Texto)

Bruselas.- UE DEFENSA.- La Comisión Europea presenta su hoja de ruta sobre cómo lograr que su defensa esté plenamente preparada para afrontar amenazas a su seguridad para 2030, ante retos como los que plantea Rusia y la reciente afluencia de drones en el espacio aéreo de Estados miembros.

MOSCU.- RUSIA PUTIN.- El presidente ruso, Vladímir Putin, celebra una reunión telemática con miembros del Gobierno dedicada a la infraestructura vial del país. (Texto)

Pristina.- KOSOVO UE.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, realiza hoy una visita a Kosovo

Belgrado.- SERBIA UE.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, realiza hoy una visita a Serbia (Texto) (Foto) (Vídeo)

Skopie.- MACEDONIA DEL NORTE UE.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, realiza hoy una visita a Macedonia del Norte

Bruselas.- UE REGIONES.- El Comité de Regiones de la Unión Europea celebra una sesión plenaria, en la que participarán el presidente de Aragón, Jorge Azcón, la presidenta de Baleares, Marga Prohens, asistirá al Comité de las Regiones, y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Mira (hasta el miércoles 15), entre otros representantes de autoridades autonómicas y locales españolas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bruselas.- OTAN DEFENSA.- Los ministros de Defensa de la OTAN celebran una reunión en la sede de la Alianza en Bruselas.

Fráncfort.- FERIA LIBRO.- Feria Internacional del Libro en Fráncfort con Filipinas como país invitado de honor (hasta el día 19)

Marsella.- FRANCIA QUIJOTE.- El Museo de las civilizaciones de Europa y del Mediterráneo de Marsella inaugura la exposición ‘Don Quijote: Histoire de fou, histoire d’en rire’, un recorrido a través del humor, la imaginación y la herencia popular de la obra de Cervantes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Roma.- ITALIA DEPARDIEU.- Un tribunal italiano cita al actor francés Gérard Depardieu para la segunda vista del juicio por la presunta agresión al fotógrafo Rino Barillari, conocido como el «rey de los paparazzi», en un incidente ocurrido en Roma en mayo de 2024 cuando intentó fotografiarlo junto a su pareja, Magda Varvusova. (Texto)

América

12:45h.- Nueva York.- BANK OF AMERICA RESULTADOS.- Bank of America publica sus resultados del tercer trimestre tras obtener en la primera mitad de 2025 un resultado neto de 14.512 millones de dólares (un 6,9 % más que un año antes) gracias a que los ingresos crecieron un 5 % en tasa interanual.

13:30h.- Nueva York.- MORGAN STANLEY RESULTADOS.- Morgan Stanley publica sus resultados del tercer trimestre, tras lograr en el anterior un beneficio neto de 3.539 millones de dólares, 15 % más en términos interanuales.

14:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL COMERCIO.- El Gobierno divulga el crecimiento de las ventas del comercio minorista de Brasil en agosto. (Texto)

14:30h.- Washington.- EEUU INFLACIÓN.- La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publica los datos de inflación de Estados Unidos. (Texto)

15:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL EDUCACIÓN.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anuncia en Río de Janeiro inversiones para el sector educativo, en especial para apoyar al profesorado.

16:00h.- Miami.- EEUU TECNOLOGÍA.- Miami abre uno de los primeros centros de salud con inteligencia artificial (IA) (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Lima.- PERÚ BOLUARTE.- Un juez de la Corte Nacional de Justicia evalúa el requerimiento de prohibición de salida del país por hasta tres años contra la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025) mientras continúan algunas de las investigaciones abiertas contra ella en la Fiscalía por presunta corrupción (Texto)

17:00h.- Bogotá.- COLOMBIA INDUSTRIA.- El Gobierno colombiano divulga el Índice de Producción Industrial (IPI) de agosto de 2025. (Texto)

17:00h.- Arequipa (Perú).- CONGRESO LENGUA ESPAÑOLA.- El décimo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) celebra en Arequipa (Perú), la ciudad natal de Mario Vargas Llosa, su sesión solemne con la participación del rey de España, Felipe VI; y el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand. Teatro Municipal (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Washington.- RESERVA FEDERAL.- La Reserva Federal (Fed) estadounidense publica su Libro Beige, publicación en la que se analizan las condiciones económicas actuales de los 12 distritos en los que la Fed divide el país.

23:30h.- Arequipa.- CONGRESO LENGUA ESPAÑOLA.- El décimo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) , que se celebra en Arequipa (Perú), la ciudad natal de Mario Vargas Llosa, realiza un homenaje al escritor tras cumplirse seis meses de su fallecimiento, en el que participa el ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, asi como los escritores Javier Cercas, de España; Carlos Granés, de Colombia; Soledad Álvarez, de República Dominicana; y Alonso Cueto, de Perú. Teatro Municipal (Texto) (Foto) (Vídeo)

23:30h.- Asunción.- PARAGUAY ESPAÑA.- Lanzamiento en Paraguay de la edición bilingüe, en español y guaraní, del libro ‘Platero y yo’, del escritor español Juan Ramón Jiménez, como parte de las celebraciones del programa «Aires de España», que conmemora en octubre la fiesta nacional del país europeo. Centro Cultural de España Juan de Salazar (Texto) (Foto)

Montevideo.- URUGUAY EXPORTACIONES.- Representantes de la Unión de Exportadores del Uruguay se reúnen con la vicecanciller Valeria Csukasi en momentos en que la principal terminal del Puerto de Montevideo y el sindicato dialogan sobre un nuevo acuerdo bipartito tras un conflico entre las partes que detuvo la actividad por varios días. (Texto)

Nueva York.- EEUU PUERTO RICO.- La exposición «¡Wepa! Puertorriqueños en el mundo de los comics!», en la Biblioteca Publica de Nueva York, cuenta de la larga presencia de boricuas en este popular universo, tanto en su país como en EE.UU, en la que la isla inspira relatos sobre su historia, cultura o la política (Texto) (Foto) (Vídeo)

Río de Janeiro.- IBEROAMÉRICA LECTURA.- IX Encuentro Iberoamericano de Redplanes, evento que reunirá a delegaciones de los ministerios de Cultura y Educación de 21 países iberoamericanos para abordar los retos de las políticas de lectura, escritura y oralidad en la región.

Buenos Aires.- ARGENTINA DEUDA.- En medio de fuertes turbulencias financieras y cambiarias, el Tesoro de Argentina realiza este miércoles una subasta en el mercado doméstico de letras y bonos del Tesoro con la que busca obtener fondos para hacer frente a los inminente vencimientos de títulos de deuda, que ascienden a 3,6 billones de pesos (unos 2.430 millones de dólares). (Texto)

La Paz.- BOLIVIA ELECCIONES.- Los candidatos opositores el centrista Rodrigo Paz y el expresidente derechista Jorge Tuto Quiroga realizan sus cierres de campaña previo a la segunda vuelta electoral en la cual se disputarán la Presidencia de Bolivia el 19 de octubre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

Abu Dabi.- UICN CUMBRE.- Clausura del Congreso Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) tras una semana en la que más de cien expertos, organizaciones y responsables gubernamentales han analizado la relación de la humanidad con la Tierra y las políticas de conservación y desarrollo sostenible.

Dubái.- EMIRATOS CIBERSEGURIDAD.- El Foro Económico Mundial reunirá en Emiratos Árabes Unidos a más de 500 expertos de gobiernos, empresas, el mundo académico, organizaciones internacionales, la sociedad civil y medios de comunicación, junto con 150 de los líderes mundiales en ciberseguridad, en la primera sesión conjunta de las Reuniones Anuales de los Consejos Globales del Futuro y la Ciberseguridad, con el objetivo de abordar soluciones colaborativas a los desafíos comunes.

El Cairo.- OMS EGIPTO.- La reunión del Comité Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental (RC72) comienza en El Cairo con la participación de ministros de salud, responsables de políticas y líderes regionales para abordar prioridades sanitarias urgentes y reformas a largo plazo.

Asia

Kuala Lumpur .- CHINA MALASIA – China y Malasia celebran maniobras militares hasta el 23 de octubre, antes del encuentro de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en la capital del país.

Bangkok.- TAILANDIA CINE.- Bangkok cierra un ambicioso festival internacional de cine con el que los organizadores buscan posicionar a Tailandia como la principal sede del séptimo arte en el Sudeste Asiático.

Pekín – CHINA INFLACIÓN – La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de septiembre de la inflación, que el mes anterior había caído un 0,4 % interanual.

Pekín – CHINA ESPAÑA – El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, concluye su visita oficial a China.

Pekín – CHINA FRANCIA – El asesor diplomático presidencial francés, Emmanuel Bonne, realiza una visita oficial a China.

Hiroshima – JAPÓN MÉXICO – El aeropuerto de Hiroshima, en Japón, inaugura un mural ejecutado por los artistas mexicanos Adry del Rocío y Carlos Alberto GH para marcar el 80 aniversario del bombardeo atómico.

Singapur – SINGAPUR EJECUCIONES – Las autoridades de Singapur tienen prevista la ejecución de dos presos condenados por tráfico de drogas, en plena escalada de ejecuciones en la próspera ciudad-asiática en 2025.

