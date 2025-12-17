Miércoles, 17 de diciembre de 2025 (08.00 GMT)

Roma.- El Tribunal Supremo de Italia examina el recurso contra la absolución del vicepresidente y líder ultraderechista, Matteo Salvini, en el juicio por haber bloqueado en 2019 el desembarco de los inmigrantes salvados por la ONG española Open Arms.

Lombok (Indonesia).- Comienza en la isla indonesia de Lombok el juicio por el asesinato de la española Matilde Muñoz, del que se acusa a dos hombres, sospechosos de matarla en su habitación de hotel la madrugada del 2 de julio y ocultar meses su cadáver.

Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, pronuncia un discurso para la nación en el que se espera que subraye las conquistas económicas desde su retorno al poder en un momento en el que la Casa Blanca se muestra preocupada por los efectos que el incremento en el coste de la vida está teniendo en la popularidad del mandatario.

Caracas.- En los cuatro meses de despliegue militar de Estados Unidos cerca de Venezuela, el chavismo ha configurado una estrategia en caso de agresión enfocada en resistir y agotar al enemigo, una respuesta popular inspirada en Vietnam, según una experta y el propio oficialismo.

Caracas.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Atlanta (EE.UU.).- La fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, comparecerá voluntariamente este miércoles ante un comité especial del Senado estatal que investiga su conducta en el histórico caso electoral contra Donald Trump.

Los Ángeles (EE.UU.).- Un juez de California dicta sentencia contra el Dr. Mark Chávez, uno de los dos médicos acusados en relación con la muerte del actor Matthew Perry y que se declaró culpable de un cargo de conspiración para distribuir la ketamina que acabó con la vida de la estrella de ‘Friends’.

Estrasburgo.- El Parlamento Europeo debate las prioridades para la última cumbre europea del año, donde el principal tema será el uso de los activos rusos inmovilizados para otorgar un préstamo a Ucrania para su reconstrucción.

Estrasburgo.- El Parlamento Europeo debate los casos de acoso y corrupción revelados recientemente en el seno del PSOE, a instancias del PP.

Bruselas.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en la cumbre Unión Europea-Balcanes Occidentales.

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV celebra su habitual Audiencia General de los miércoles en la plaza de San Pedro del Vaticano.

París.- El Tribunal de Apelación de París examina la orden europea contra Josu Ternera dictada por la Audiencia Nacional española por la financiación de ETA a través de las ‘herriko tabernas’.

Bruselas.- El presidente de VOX y de Patriotas por Europa, Santiago Abascal, participa en la cumbre de esa formación en Bruselas.

Lisboa.- Los ministros de Cultura de España, Ernest Urtasun, y de Portugal, Margarida Balseiro Lopes, entregan al cantautor extremeño Luis Pastor el Premio Luso-Español.

Londres.- Los médicos residentes de Inglaterra inician una huelga hasta el 22 de diciembre para reclamar mejoras salariales.

Tokio.- La Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO) publica su informe mensual de visitas al país, el primero desde que las autoridades chinas recomendaron a sus ciudadanos evitar los viajes al archipiélago, donde son el grupo nacional más numeroso, en plena escalada de la tensión diplomática a cuenta de Taiwán.

Ciudad de México.- Coloridas, festivas y siempre divertidas, las piñatas mexicanas, una de las tradiciones más significativas de la Navidad, marcan la temporada con imágenes que van desde personajes políticos hasta mensajes sociales.

Ginebra.- Entrevista con El médico e investigador estadounidense, Jon Kabat-Zinn, mundialmente conocido como el padre del «Mindfulness», una práctica secular de meditación.

Nueva York.- La casa de subastas Sotheby’s inaugura su nueva sede en el edificio brutalista The Breuer, en pleno corazón de Manhattan (Nueva York), con una exposición en la que muestra algunas de sus obras subastadas más emblemáticas de colecciones privadas, que van desde el siglo XIX hasta artistas contemporáneos como Jean-Michel Basquiat, Salvador Dalí, Andy Warhol y Banksy.

Zawaida (Gaza).- Más de dos años de ofensiva militar contra Gaza han causado decenas de miles de niños heridos, muchos de ellos con secuelas físicas como amputaciones o parálisis que, en Zawaida (centro), la iniciativa TechMed aborda con un tratamiento inusual: la realidad virtual y los videojuegos.

París.- Los trabajadores del museo del Louvre, el más grande y visitado del mundo, deciden en asamblea si realizan una jornada de huelga para exigir mejoras en las condiciones laborales, como ya hicieron el lunes, cuando el establecimiento permaneció cerrado toda la jornada.

Quito.- La ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, afirmó en una entrevista con EFE que la política exterior del país se basa en la defensa de la democracia y el respeto a la soberanía de los Estados, entre otros temas sobre la política exterior de la nación andina.

Tegucigalpa.- A menos de dos semanas para que se cumpla el plazo legal para dar a conocer los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, Honduras sigue sin conocer, entre acusaciones de «golpe», quién será su nuevo presidente por problemas para iniciar el conteo especial de actas.

Lima.- La organización CooperAcción presenta el 37 informe del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM), días después de que el Congreso decidiera ampliar por un año más el registro para que los mineros informales regularicen sus actividades en el país.

Miami (EE.UU.).- Organizaciones civiles y líderes comunitarios realizan una vigilia frente a las instalaciones de un centro migratorio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Miramar para denunciar abusos, incluidas detenciones y desapariciones, con motivo del Día Internacional del Migrante.

Nueva York (EE.UU.).- El artista Marcos de la Fuente presenta en Nueva York su nuevo libro, ‘El poeta vs la máquina’, un poemario bilingüe en español e inglés que combina poemas con fotos, animaciones, vídeos en realidad aumentada generados por inteligencia artificial.

La Habana.- El Gobierno cubano incluyó, sin indicarlo, ayuda contra la epidemia de chikunguña y dengue que sufre la isla en la petición internacional que lanzó para los estragos causados por el huracán Melissa.

El Rincón (Cuba).- Fin de la tradicional peregrinación religiosa al santuario nacional de San Lázaro, en El Rincón, a 20 kilómetros de La Habana. Cientos de cubanos, tanto católicos como yorubas, acuden para pedir milagros al santo o cumplir promesas.

Miami (EE.UU.).- El rap improvisado en español en Estados Unidos atraviesa una etapa de expansión que rompe con décadas de estigmas y con su antigua asociación a la criminalidad, y que hoy consolida al ‘freestyle’ como una vía creativa y profesional para jóvenes hispanos y como un movimiento que va «mucho más allá de la música», según dijeron a EFE expertos.

Harbin (China).- Se inaugura el Festival de Hielo y Nieve de Harbin (noreste de China), un clásico del invierno chino que hace frente al frío extremo del invierno con la construcción de centenares de esculturas de hielo y nieve.

Ciudad de Panamá.- La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) lanza un informe sobre la contribución económica de la migración venezolana en Latinoamérica.

Kurú (Guayana Francesa).- Europa lanza dos nuevos satélites Galileo a bordo de un cohete Ariane 6 desde Kurú, en la Guayana Francesa, que se unirán a la constelación en una órbita media a 23.222 kilómetros sobre la superficie terrestre y que reforzarán los servicios críticos de posicionamiento y navegación.

Puerto Príncipe.- El compas, el baile que desafía la inseguridad y celebra la vida en Haití.

