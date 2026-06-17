Miércoles, 17 de junio de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 17 jun (EFE).-

Évian (Francia).- Los debates sobre la búsqueda de consensos para acometer los desequilibrios económicos globales y la regulación digital, en presencia este último de líderes del sector tecnológico y de la inteligencia artificial, centran la última jornada de la cumbre del G7 en la localidad de Évian, que Francia espera cerrar con resultados concretos.

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Évian (Francia).- El presidente estadounidense, Donald Trump, asistirá el miércoles próximo a una cena organizada por su homólogo francés, Emmanuel Macron, en el Palacio de Versalles, para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de EE.UU.

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Estrasburgo.- El pleno del Parlamento Europeo celebra el voto final sobre el controvertido Reglamento de Retornos, rechazado por España y que entre otras medidas contempla la creación de centros para la deportación de emigrantes en terceros países.

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Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará el miércoles un debate abierto sobre la participación de las mujeres en la construcción de la paz y la salida de los conflictos, bajo el epígrafe “La paz se decide con las mujeres: salir del conflicto mediante el fortalecimiento de su participación”, en el marco de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad.

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La Habana.- El Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) se plantea en un pleno extraordinario la aprobación apresurada de un paquete de medidas liberalizadoras de la economía que el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, presentó hace sólo cinco días en medio de las graves dificultades provocadas por la crisis y la presión de EE.UU. para implementar reformas.

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Bogotá.- Los candidatos que disputan en segunda vuelta la Presidencia de Colombia, el izquierdista Iván Cepeda y el ultraderechista Abelardo de la Espriella, plantean dos programas de Gobierno distintos, en especial en seguridad y paz, con propuestas que reflejan visiones opuestas sobre cómo enfrentar la violencia y conducir el país en los próximos cuatro años.

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Bogotá.- En la segunda vuelta presidencial colombiana estarán en juego dos modelos económicos, uno basado en un drástico ajuste fiscal, reducción del tamaño del Estado y recuperación de la producción de petróleo y gas, que pregona el ultraderechista Abelardo de la Espriella, y el otro, una «revolución económica y social» para acabar la pobreza, reducir la desigualdad y generar prosperidad, que defiende el izquierdista Iván Cepeda.

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Versalles (Francia).- El presidente estadounidense, Donald Trump, asistirá el miércoles próximo a una cena organizada por su homólogo francés, Emmanuel Macron, en el Palacio de Versalles, para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de EE.UU.

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Berlín.- Los ministros de Exteriores de Alemania y de Polonia, Johann Wadephul y Radoslaw Sikorski, respectivamente, participan en el foro franco-alemán en Berlín y ofrecen una rueda de prensa.

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Nueva York (EE.UU.).- El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará el miércoles un debate abierto sobre la participación de las mujeres en la construcción de la paz y la salida de los conflictos, bajo el epígrafe “La paz se decide con las mujeres: salir del conflicto mediante el fortalecimiento de su participación”, en el marco de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad.

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Santo Domingo.- El secretario general de la ONU, António Guterres, tiene previsto reunirse este miércoles con el presidente dominicano, Luis Abinader, tras su visita al vecino Haití, asolado por la violencia de las bandas armadas.

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Venecia (Italia).- Se celebra en Venecia la XIX Cumbre Internacional de los COTEC de Italia, Portugal y España en Venecia con el tema «Repensar el trabajo en la era de la IA: Transformación, Oportunidad y Gobernanza» y la participación del rey de España Felipe VI, la presidenta del Banco Central Europeo, Cristine Lagarde, y los jefes de Estado de Italia, Sergio Mattarella, y de Portugal, Antonio José Seguro.

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Washington.- La Reserva Federal toma su primera decisión sobre los tipos de interés bajo la nueva presidencia de Kevin Warsh, tras un aumento significativo de la inflación y en medio de las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de rebajarlos.

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Versalles (Francia).- Las aplicaciones concretas de la inteligencia artificial (IA) centran desde hoy hasta el próximo día 20 en París la décima edición de VivaTech, el mayor evento europeo dedicado a la tecnología, que presentará en primicia algunas de sus novedades en la Puerta de Versalles y que contará con la presencia de los magnates Bernard Arnault y Jeff Bezos, así como con el ministro de economía Roland Lescure.

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Cantón (China).- Las fuertes lluvias registradas desde la noche del viernes en la provincia meridional china de Cantón obligaron a evacuar a más de 36.000 personas, informó la televisión estatal CCTV.

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Qinghai (China).- Dos nuevos seísmos, de magnitud 3,3 y 4,1, sacudieron entre la noche del martes y la mañana de este miércoles la prefectura de Haixi, en la provincia occidental china de Qinghai, tras el terremoto de magnitud 6,3 registrado en la víspera, que dejó un muerto y ocho heridos.

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Miami (EE.UU.).- Los documentos originales de la fundación de Estados Unidos, incluyendo la Declaración de Independencia, llegan al Museo de Miami, donde se exhibirán al público y tendrán una celebración especial el 4 de julio, cuando se cumplen 250 años de la fundación del país.

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Ciudad de Panamá.- El Gobierno panameño convoca este miércoles a una rueda de prensa para aportar detalles sobre los actos conmemorativos del Bicentenario del Congreso Anfictiónico que, junto a la 56 Asamblea General de la OEA, se celebrarán en Panamá la próxima semana.

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Madrid.- Por primera vez en democracia, un expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, declara ante la Audiencia Nacional como investigado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa sobre el préstamo a la compañía aérea Plus Ultra, además de por un delito fiscal y otro de contrabando por las joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en una caja fuerte en su oficina.

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Buenos Aires.- Comienza el juicio por los fusilamientos de cinco militantes peronistas en 1956, un año después del golpe a Juan Domingo Perón y que se celebrará 70 años después de unos hechos que marcaron la historia de Argentina.

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Dahye (Libano).- La comunidad chií libanesa celebra este miércoles en la ciudad meridional de Nabatieh el inicio de la Ashura, una de las principales celebraciones religiosas del islam chií, a dos días de la firma del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán mientras Israel mantiene sus bombardeos contra el sur del Líbano antes de la entrada en vigor del pacto que extiende el cese de hostilidades al país de los cedros.

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Ciudad del Vaticano.- Audiencia general del papa León XIV en el Vaticano.

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Santo Domingo.- La producción de azúcar de República Dominicana se recupera gradualmente tras una de las mayores contracciones de los últimos años, pero ese repunte contrasta con el persistente deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores cañeros.

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Santiago de Chile.- Con un consumo global de vino en caída libre y en niveles de hace 70 años, la industria vitivinícola chilena apuesta por productos sin alcohol, experiencias de enoturismo exclusivas y vinos ‘premium’ para capear la crisis y mantener al país como el cuarto exportador mundial.

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Ciudad de Panamá.- La inversión extranjera directa en Panamá representaba cerca del 10 % del producto interno bruto en 2019, pero ahora equivale al 2 %. Recuperar esos fondos, valiosos en una economía dolarizada como la panameña, es, junto con la generación de empleo, uno de los objetivos de la ley que impone una tasa del 15 % a las empresas de fuente extranjera que no demuestren actividad económica en el país.

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Ciudad de Guatemala.- El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presenta este miércoles en Guatemala el informe nacional «Democracias bajo presión», un análisis del futuro democrático y del desarrollo del país centroamericano.

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Londres.- Londres inauguró esta semana un nuevo museo dedicado a la cultura juvenil, que explora las diferentes tribus urbanas desde las últimas décadas hasta la actualidad, a través de la música o la moda y con exhibiciones confeccionadas por adolescentes locales.

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Brasilia.- El Museo Thyssen de Madrid organiza una exposición itinerante en Brasilia, que después pasará a São Paulo y México.

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Oviedo (España) – El jurado da a conocer al ganador del Premio Princesa de Asturias de la Concordia, al que optan treinta y seis candidaturas y que en las ediciones más recientes ha recaído sobre el Museo Nacional de Antropología de México, la agencia Magnum Photos, la ong Mary’s Meals y el arquitecto japonés Shigeru Ban.

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Ho Chi Minh (Vietnam).- Cerca de 400 gatos vivos, varios de ellos robados a sus cuidadores, fueron rescatados en la ciudad vietnamita de Ho Chi Minh (antigua Saigón), durante un operativo policial que desmanteló una red criminal que comercializaba la carne de estos animales en el país, donde no está taxativamente prohibida la ingesta de los felinos.

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Los Ángeles (EE.UU.).- Entrenamiento de la selección de Estados Unidos.

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Houston (EE.UU.). La selección de Portugal debuta este miércoles (19.00 CET/17.00 GMT) en el Mundial con un duelo contra la de la República Democrática del Congo en el NRG Stadium de Houston, una vez más con Cristiano Ronaldo al frente de una plantilla repleta de talento.

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Arlington (Texas, EE.UU.).- La selección inglesa, obligada como favorita, pero con debates abiertos dentro de la plantilla, comienza este miércoles (22.00 CET/20.00 GMT) su participación en el Mundial y lo hace en el AT&T de Arlington contra la de Croacia, el rival más complicado de su grupo, ante el que persiste el recuerdo de la eliminación en la semifinal del Mundial de Rusia 2018.

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Toronto (Canadá).- Panamá y Ghana debutan este miércoles (01.00 CET/23.00 GMT) en el Mundial 2026 en un partido que puede marcar el destino de ambas en el Grupo L, que completan Inglaterra y Croacia, y que aparece como una oportunidad casi obligatoria para sumar antes de afrontar a los dos grandes favoritos de la zona.

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Bogotá.- Los colombianos esperan con entusiasmo el estreno de su selección de fútbol en el Mundial, donde tendrá a Uzbekistán como primer rival en el Grupo K.

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Miami (EE.UU.).- El campeón del mundo con Argentina en 1986, Jorge Burruchaga, dijo en una entrevista a EFE que ve lista a la ‘Albiceleste’ para repetir el título conquistado hace cuatro años, asegurando que la experiencia en Catar es un valor agregado y que la presión recae en los rivales.

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Lisboa.- Portugal se vuelca con su selección en su debut en el Mundial, con la ilusión de ver a una de sus máximas estrellas, Cristiano Ronaldo, ganar el campeonato mundial.

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Ciudad de México.- Como miles de aficionados mexicanos, José Luis Herrera llevaba décadas esperando el regreso de un Mundial a su país, una pasión que durante más de 20 años alimentó coleccionando albumes Panini, recuerdos mundialistas y una tradición familiar que hoy busca transmitir a su sobrino.

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Miami (EE.UU.).- Las principales líneas de cruceros transformarán sus barcos en «fan zones» flotantes con menús y fiestas temáticas para el Mundial, garantizando a los pasajeros la transmisión satelital en vivo de todos los partidos en alta mar a través de pantallas gigantes en cubierta, bares deportivos y en los propios televisores de cada camarote.

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cdp/rmg/EFE

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