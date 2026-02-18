Miércoles, 18 de febrero de 2026 (08.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 18 feb (EFE).-

Ginebra.- Rusia, Ucrania y Estados Unidos mantienen su segundo día de reuniones en Ginebra, para tratar de alcanzar un acuerdo de paz.

Nueva Delhi.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se reúne este miércoles con el primer ministro indio, Narendra Modi, así como con un grupo de inversores indios para exponerles el potencial que ofrece España como destino inversor, al tiempo que asiste a la cumbre que el país asiático organiza sobre Inteligencia Artificial.

Nueva Delhi.- La cumbre de inteligencia artificial de Nueva Delhi que concluirá el viernes, dedica su tercera jornada del miércoles a tender puentes entre la investigación académica de alto nivel y su aplicación práctica en la industria global.

Nueva Delhi.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, comienza su visita oficial de cinco días a la India, con el foco en un posible acuerdo en el sector de tierras raras para contrarrestar el dominio chino y su asistencia a la cumbre de inteligencia artificial que organiza el gigante asiático.

Tokio.- El Parlamento de Japón revalidó este miércoles a la líder del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), Sanae Takaichi, como primera ministra del archipiélago, después de obtener una arrolladora victoria de dos tercios de la Cámara Baja en las recientes elecciones anticipadas.

Lima.- El Congreso de Perú escoge en un pleno extraordinario al nuevo presidente interino del país, tras la destitución de José Jerí, para dirigir el Gobierno hasta la investidura del ganador o ganadora de las elecciones generales que tendrán lugar el 12 de abril.

Beit Lahia (Palestina).- El 29 de octubre de 2024, Israel bombardeó un edificio residencial de Beit Lahia, en el norte de Gaza, y acabó con la vida de 200 miembros de la familia Abu Naser, que se refugiaban allí. Esta semana, más de 470 días después, los equipos de rescate de la Franja tratan de sacar a las 67 personas que aún yacen entre los escombros.

La Habana.- La falta de combustible en Cuba por el asedio petrolero de EE.UU. está empezando a alcanzar a los agromercados. El desabastecimiento todavía no es un tema, pero los costes de transportación están disparando el precio de frutas y verduras, que ya antes de esta última crisis estaban fuera del alcance de la mayoría.

Redacción Internacional.- Cientos de millones de musulmanes comienzan en casi todo el mundo el mes sagrado del ramadán, cuando los fieles que profesan el islam iniciarán su ayuno durante las horas diurnas.

Caracas.- Una ONG venezolana convoca a los familiares de presos políticos y a activistas a denunciar ante la sede de la ONU en Caracas el incumplimiento de las liberaciones anunciadas por las autoridades, así como la persistencia de «graves violaciones de derechos humanos» y la elaboración de una «ley de amnistía que excluye a las víctimas».

Berlín.- El mexicano Fernando Eimbcke, presenta en la competición de la Berlinale su filme ‘Moscas’, del que habla con EFE, en una jornada en la que llegan a la lucha por el Oso de Oro la cinta japonesa de animación ‘A New Dawn’ y la alemana ‘Etwas ganz Besonderes Home Stories’.

París.- La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, hace declaraciones a los medios a su llegada a la reunión ministerial de la Agencia Internacional de Energía (AIE) , en la que se hará balance de los últimos avances en los mercados y políticas energéticas, y sus implicaciones para la seguridad energética, la asequibilidad y la sostenibilidad.

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV celebra su habitual audiencia general de los miércoles.

Roma.- El papa León XIV preside por primera vez los ritos del Miércoles de Ceniza, que incluyen la tradicional procesión desde la iglesia romana de San Anselmo a la cercana basílica de Santa Sabina, en la colina del Aventino, donde celebrará misa.

Moscú.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, preside una reunión de la Agencia de Iniciativas Estratégicas.

Washington.- El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebra una sesión ordinaria en la que analizará la situación política en Haití y también el impacto de las sanciones en distintas partes de la región en un momento marcado por el endurecido bloqueo estadounidense sobre Cuba, que no es miembro de la OEA.

Londres.- La Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) divulga el índice de inflación correspondiente al mes de enero.

Manila.- La vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, anunció este miércoles que se presentará como candidata a las elecciones presidenciales previstas para 2028, mientras afronta varias solicitudes de destitución en el Parlamento y una profunda enemistad con el actual mandatario, Ferdinand Marcos Jr.

Manila/Nueva York/Tegucigalpa/La Paz/San Salvador.- Cientos de miles de fieles católicos celebran hoy en todo el mundo los ritos del Miércoles de Ceniza.

Caracas.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal.

Miami (EE.UU.).- La cantante española Paloma San Basilio se acerca al público latino y reivindica en una entrevista con EFE que sigue vigente en Estados Unidos, donde el ‘Premio Lo Nuestro’ le entregará un reconocimiento por sus más de 50 años de carrera.

Santo Domingo.- Un grupo internacional de arqueólogos busca en Azua, suroeste de la República Dominicana, los restos del legendario líder indígena taíno Enriquillo (1498-1535), considerado «el primer guerrillero de América», protagonista de un alzamiento contra los españoles y que, posteriormente, tras aceptar la paz con los colonizadores, se convirtió en noble.

Lima.- Presentación del ‘Consenso por los Derechos Humanos’, un documento colectivo firmado por más de 150 organizaciones sociales de distintos ámbitos para fijar los puntos básicos en materia de derechos humanos de cara a las elecciones generales en Perú convocadas para el 12 de abril.

Quito.- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador somete a juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, que puede terminar destituido, al ser acusado de presuntamente haber ejercido tráfico de influencias como máxima autoridad del poder judicial.

Madrid.- Tribuna EFE – Casa América con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa.

Ciudad de México.- Comerciantes que operan bajo puentes en la calzada de Tlalpan, una de las principales vías del sur de Ciudad de México, alertan que sus ingresos están en riesgo ante planes de las autoridades para reubicarlos con motivo de los preparativos del Mundial de Fútbol de 2026.

Brujas (Bélgica).- El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, comparece en rueda de prensa tras el partido frente al Brujas.

Miami (EE.UU.).- El centenario frontón de jai-alai o cesta punta de Miami, que fue un símbolo de la ciudad entre 1970 y 1980, reabrió sus puertas tras una intensa remodelación de cinco años y devolvió la ilusión a jugadores y seguidores, que mantienen la esperanza de que este deporte recupere su antiguo esplendor.

