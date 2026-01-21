Miércoles, 21 de enero de 2026 (08.00 GMT)

Davos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa este miércoles en la tercera jornada del Foro de Davos, la intervención más esperada de este año tras el incremento de la tensión entre EE.UU y Europa por las ansias del líder republicano de anexionar el territorio danés de Groenlandia.

Davos.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, participan en un debate sobre las capacidades de Defensa de Europa en el Foro Económico Mundial de Davos.

Davos.- El presidente de Argentina, Javier Milei, vuelve a participar en el Foro Económico Mundial de Davos, dónde hablará ante el plenario.

Davos.- Oriente Medio está representado en la tercera jornada del Foro por el primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina, Mohamed Mustafa; el presidente de Egipto, Abdel Fattah El-Sisi, y los ministros de Asuntos Exteriores de Siria, Asad al Shaibani , y de Omán, Sayid Bin Hamd Al Busaidi.

Davos.- La presidenta del BCE, Christine Lagarde, y el presidente de Blackrock, Larry Fink, participan en una mesa redonda sobre los nuevos años 20.

Estrasburgo (Francia).- El Parlamento Europeo vota si elevar el acuerdo entre la UE y el Mercosur ante la justicia europea para comprobar si es compatible con los tratados comunitarios, lo cuál paralizaría su proceso de ratificación.

Estrasburgo (Francia).- La comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara decide sobre los próximos pasos en la ratificación del acuerdo entre la UE y EE.UU. para evitar una guerra comercial a la vista de la nueva escalada arancelaria desde Washington.

Estrasburgo (Francia).- Llegada y discurso del rey Felipe VI en el Parlamento Europeo.

Estrasburgo (Francia).- El Parlamento Europeo Debate sobre la cumbre de diciembre y sobre la soberanía de la UE ante las amenazas globales con Von der Leyen y Costa.

Washington.- El Consejo Permanente de la OEA aborda en una sesión ordinaria la situación de presos políticos en Venezuela.

Seúl.- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, prometió este miércoles que trabajará para restaurar el suspendido pacto militar con Corea del Norte de 2018, afirmando que en este momento la prioridad es «evitar una guerra» más que lograr la unificación en el corto plazo.

Caracas. – Venezuela se encamina a una nueva dinámica con un paquete de reforma de leyes que buscan atraer inversiones y fortalecer el sector petrolero en medio de los acercamientos con EE.UU., luego de la captura del mandatario Nicolás Maduro que ha dado pie a un «nuevo momento político», según ha dicho la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Caracas.- Más de un centenar de casos de presos políticos en Venezuela previos al anuncio oficial del pasado 8 de enero sobre la liberación de un «número importante» de personas se han sumado a los registros de organizaciones no gubernamentales a raíz de las nuevas excarcelaciones.

Tapachula (México).- En la frontera de México con Guatemala, ciudadanos, empresarios y activistas sienten un clima de inquietud y miedo, tras el estado de sitio de 30 días decretado por el gobierno de Guatemala para combatir a las pandillas y un posible riesgo de que los delincuentes puedan cruzar a México.

Nur Shams (Cisjordania).- Barrios fantasma, avenidas devastadas y familias rotas. Un año después de que Israel lanzara la operación ‘Muro de Hierro’, que provocó el mayor desplazamiento forzado -excluyendo Gaza- desde la Nakba (catástrofe, en árabe) de 1948, miles de refugiados palestinos al norte de Cisjordania ocupada siguen preguntándose si podrán volver a sus hogares.

París.- Segundo día del interrogatorio programado de la líder ultraderechista francesa Marine Le Pen en el juicio en apelación contra ella por la financiación irregular de su partido.

Moscú.- El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne por vídeoconferencia con el Gobierno de Rusia para debatir temas abordados durante su sesión de preguntas y respuestas con los rusos.

Moscú.- El presidente de Palestina, Mahmud Abás, efectúa una visita de dos días a Rusia para reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin.

Nueva Delhi.- El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, visita Nueva Delhi para inaugurar el Año Dual España-India.

Quito.- Familiares de presos recluidos en las cárceles de Ecuador protestan contra el Gobierno por las muertes dentro de prisiones, muchas de ellas asociadas a brotes de tuberculosis en medio del hacinamiento.

Tokio.- La Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO) publica los datos de visitantes al país del pasado diciembre y de todo 2025.

Quito.- El correísmo busca recomponerse en torno a Gabriela Rivadeneira, recientemente elegida presidenta de la Revolución Ciudadana (RC) tras pasar los últimos seis años asilada en México, de donde volvió para asumir un rol protagónico en la formación que lidera a distancia el expresidente Rafael Correa (2007-2017), y de la que reconoció en una entrevista con EFE que parte de sus disputas internas han sido causadas por una cuestión de ego.

Tegucigalpa.- Se instala la Junta Directiva provisional del nuevo Parlamento de Honduras que asumirá el 25 de enero, dos días antes de la investidura del nuevo presidente del país, Nasry ‘Tito’ Asfura, líder del conservador Partido Nacional, electo en los comicios generales del pasado 30 de noviembre.

Montevideo.- El secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración, Sergio Abreu, dialoga con la Agencia EFE sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y la importancia que este tendrá para el bloque sudamericano, fundado durante el Gobierno en el que él ejerció como canciller.

Ginebra.- España es sometida a un examen en la ONU para ver qué tal cumple la Convención de los Derechos del Mundo. Si os interesara grabarlo y anunciarlo, se emite en directo por la web de la ONU a partir de las 3 de la tarde. Si no hay cambios, la ministra Sira Rego intervendrá

Roma.- Se abre en Roma la capilla ardiente del diseñador Valentino, fallecido el lunes a los 93 años y considerado el último gran emperador de la moda italiana.

Londres.- El príncipe Enrique, que ha demandado al grupo mediático Associated Newspaper Limited, junto a otras personalidades como el músico Elton John, por la obtención ilícita de información privada declara ante el Tribunal Superior de Londres.

Pekín.- Continúan las bajas temperaturas en buena parte del territorio chino.

Ciudad de México.- Productores de tequila en México hacen un balance del 2025 tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y su guerra comercial global, que en un principio provocó un aumento en las exportaciones de este producto mexicano.

París.- Las propuestas de Dior Homme, Walter Van Beirendonck, Acne Studios, Berluti y Kenzo protagonizan la segunda jornada de la semana de la moda masculina de París para la temporada de otoño-invierno de 2026/2027.

