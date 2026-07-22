Miércoles, 22 de julio de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 22 jul (EFE).-

Nueva York (EE.UU.).- El expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, afrontarán una nueva audiencia ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde permanecen presos tras ser detenidos el 3 de enero en Caracas durante una operación de tropas estadounidenses y donde el exgobernante enfrenta cargos de narcoterrorismo.

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Manila.- Los ministros de Exteriores de los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) mantienen reuniones bilaterales con los principales socios del bloque, incluidos Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea en una reunión en Manila marcada por los efectos económicos y políticos de la guerra en Irán.

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Caracas.- El Waraira Repano, principal cerro entre Caracas y La Guaira conocido como el Ávila, sufrió daños superficiales luego del doble terremoto de hace cuatro semanas, dejando desplazamientos de tierra que no llegaron al macizo rocoso, pero requieren un monitoreo constante ante el riesgo de derrumbes mayores por la actual temporada de lluvias en Venezuela.

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Caracas.- Varias ONG y familiares de presos políticos se pronuncian sobre la situación de estos detenidos tras los terremotos, al tiempo que hacen un llamado para medidas humanitarias.

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Bruselas.- La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para Derechos sociales, Roxana Minzatu presenta una actualización del plan de acción sobre el pilar social.

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Teherán.- La tensión se mantuvo hoy en Oriente Medio con el lanzamiento de misiles iraníes contra objetivos de Estados Unidos en la región.

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Tokio.- La decisión del Gobierno japonés de endurecer los requisitos para los visados de negocios ha puesto en jaque a restaurantes y comercios extranjeros con décadas de historia en el país, que ahora afrontan cambios importantes o incluso el cierre ante una decisión que hundió el 96 % de las solicitudes los meses anteriores.

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Jerusalén.- Israel ha alquilado por un dólar y durante 99 años a EE.UU. el terreno donde edificará su nueva embajada en Jerusalén, pero esta parcela fue arrebatada a 19 familias palestinas tras la guerra de 1948 y ahora sus herederos buscan paralizar la construcción. EFE entrevista en exclusiva al representante de estas familias desde la tierra que ansían recuperar.

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Kiev- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, intenta atajar la crisis motivada por el cese del ministro de Defensa, Mijailo Fédorov, con la sustitución del jefe del Ejército, Oleksandr Sirski, criticado por prestar supuestamente poca atención a las bajas en el frente, por el popular general Mijailo Drapati.

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Caracas.- La Iglesia católica de Caracas ofrece un balance sobre la atención social y los daños estructurales de los templos parroquiales tras los terremotos.

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Braunau am Inn (Austria).- En la casa natal del dictador nazi Adolf Hitler se inaugura una comisaría, tras años de reconstrucción y debates sobre el uso del edificio.

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La Paz.- El ministro de Economía de Bolivia, José Gabriel Espinoza, evalúa en una entrevista con EFE las perspectivas económicas del país, el desempeño del nuevo régimen cambiario y los avances hacia un acuerdo con el FMI.

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Washington.- El director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa, considera en entrevista con EFE que la recuperación del sistema sanitario venezolano tras los terremotos debe ser una oportunidad para corregir deficiencias sanitarias estructurales que ya existían antes de la catástrofe.

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San José.- La cooperación entre países, organizaciones y la empresa privada para garantizar una migración segura y digna en las Américas es clave para debilitar las redes de crimen organizado que explotan y violan los derechos humanos de los migrantes, afirmó la directora de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Amy Pope.

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Leópolis.- Los ucranianos compran libros y donan fondos para apoyar a las editoriales y a las imprentas después de un reciente ataque aéreo ruso destruyera más de 1,5 millones de libros.

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Lima.- La trigésima edición de la Feria Internacional del libro (FIL) de Lima, una de las más grandes de América Latina, se inaugura con Ecuador como el país invitado de honor.

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Miami (EE.UU).- La franquicia ‘Descendientes’ aborda la búsqueda de la identidad, que Kylie Cantrall, una de sus protagonistas, describió en una entrevista con EFE como «descubrir quién eres al margen de las expectativas de tus padres y de la sociedad», un concepto que considera «atemporal».

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Londres.- Mañana se cumple el quince aniversario de la muerte de Amy Winehouse, una de las cantantes más influyentes de la música británica contemporánea.

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París.- El Museo del Louvre reabrirá al público este miércoles la Galería de Apolo, uno de los espacios más emblemáticos del palacio, aunque lo hará sin las Joyas de la Corona ni el resto de los objetos preciosos que se exhibían en ese recinto hasta el robo de ocho de ellas hace nueve meses.

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Caracas.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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cdp/aca/EFE

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