Miércoles, 22 de octubre de 2025 (07.00 GMT)

Jerusalén.- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reúne en Jerusalén con el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, para abordar la frágil tregua que persiste en la Franja de Gaza, y después de que Israel bombardeara el enclave palestino el pasado domingo matando al menos a 45 personas.



Kiev.- Ucrania teme que EE.UU. acepte de facto en las negociaciones la anexión rusa de las cuatro regiones ucranianas que ocupan parcialmente las tropas del Kremlin.



Kiev.- Rusia lanzó esta madrugada contra Kiev y otras regiones del país un nuevo ataque masivo con drones y misiles y alcanzó una vez más infraestructuras energéticas ucranianas, unas horas después de que se cancelara una anunciada cumbre entre los presidentes ruso, Vladimir Putin, y de EEUU, Donald Trump, para hablar de la guerra en Ucrania.



Londres.- El primer ministro británico, Keir Starmer, preside una cumbre con los seis países de los Balcanes Occidentales, con la participación de varios líderes europeos e instituciones de la UE, centrada en reforzar la cooperación frente a la inmigración irregular y estrechar los lazos económicos, políticos y de seguridad.



Ginebra.- El ministro de Economía de España, Carlos Cuerpo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y la jefa de la agencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), Rebeca Grynspan, hablan a la prensa sobre el lanzamiento del Foro de Sevilla sobre la Deuda.



Washington.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ofrece una rueda de prensa en Washington.



Bruselas.- Rueda de prensa del presidente del Consejo Antonio Costa con los presidentes del Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social.



Bruselas.- Llegada Pedro Sánchez para cena de trabajo previa al Consejo Europeo.



Estrasburgo.- El Parlamento Europeo anuncia el ganador del premio Sájarov a la libertad de conciencia 2025, al que están nominados dos periodistas encarcelados en Bielorrusia y Georgia, los periodistas y trabajadores humanitarios en Palestina y las zonas de conflicto y la comunidad estudiantil serbia.



Estrasburgo.- El Parlamento Europeo debate cómo mejorar la preparación ante desastres naturales por el primer aniversario de la DANA en Valencia.



Lima.- Ernesto Álvarez, el primer ministro del Gobierno de transición formado en Perú por el presidente interino José Jerí tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte, comparece en el Congreso para solicitar la confianza y ser confirmado en el cargo por el Parlamento.



Buenos Aires.- Los argentinos acudirán el próximo domingo a las urnas con una economía estancada y agobiada por las tensiones financieras y un penoso panorama en las empresas y el mercado laboral, que desde hace casi dos años soportan los efectos del severo plan de ajuste del Gobierno de Javier Milei.



Tokio.- La elección de Sanae Takaichi como la primera mujer en gobernar Japón supone un hito en uno de los países con mayor disparidad de género en el mundo desarrollado, pero sus opiniones conservadoras desatan dudas sobre el impacto real de su nombramiento en situación de desigualdad de las japonesas.



París.- El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación de España, José Manuel Albares, participa en la ceremonia de apertura de la 4° Conferencia ministerial de diplomacia feminista, junto al ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, en París.



Quito.- Ecuador cumple un mes sumido en una serie de protestas del movimiento indígena sin una solución en el horizonte, ante la intransigencia del presidente Daniel Noboa a atender las demandas para restituir el subsidio al diésel y el impuesto al valor agregado al 12 %, mientras se aproxima la fecha del referéndum para decidir si se inicia un nuevo proceso constituyente que deje atrás la carta magna vigente desde el mandato de Rafael Correa (2007-2017).



La Paz.- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia oficializa este miércoles los resultados de la segunda vuelta presidencial, cuyos cómputos rápidos dieron como ganador al centrista Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC).



Redacción América .- La inflación en Latinoamérica mantiene un ritmo desigual en 2025 con algunos países que han logrado estabilizar los precios mientras otros siguen afectados por el consumo interno, la inestabilidad política y los costos financieros, en un escenario de ajustes lentos que mantiene a Brasil y Argentina en los extremos y a México, Chile y Colombia con avances sostenidos.



Ciudad de Panamá.- Fuerzas militares y policiales de élite de Estados Unidos y Panamá realizan ejercicios en la selva, en el marco de la renovada cooperación en materia de seguridad de los dos países tras la tensión por las presiones de Donald Trump por la supuesta influencia china sobre el Canal.



La Habana.- El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, convoca este miércoles a los medios en un contexto regional convulso por las acciones militares de EE.UU. en el mar Caribe y a unos días de una nueva votación en la asamblea general de Naciones Unidas sobre las sanciones estadounidenses contra la isla.



Lisboa.- El sector de defensa y seguridad de Portugal presenta sus últimas novedades en la mayor feria del país en este ámbito, Segurex, que se celebra en Lisboa y acoge más de 100 expositores.



Teherán.- La batalla cultural por el uso del velo se ha recrudecido en las últimas semanas en Irán con llamamientos de los conservadores a imponer el estricto código de vestimenta islámico e incluso el despliegue de personal ante lo que consideran “exhibicionismo” femenino.



Nueva York.- Se celebra el segundo debate de los candidatos a alcalde de Nueva York antes de las elecciones del 4 de noviembre, en el que participarán el demócrata Zohran Mamdani, el independiente Andrew Cuomo y el republicano Curtis Sliwa.



Ciudad de Panamá.- La «Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida» realiza un conversatorio en Panamá sobre la situación climática y jurídica de las comunidades de la región, previo a su participación en la Cumbre Climática de los Pueblos, evento paralelo a la COP 30 en Belém (Brasil).



Bogotá.- Colombia realiza el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, un ejercicio anual que busca fortalecer la capacidad de respuesta ante desastres que involucra todos los niveles de gobierno, así como a entidades públicas y privadas, y a organizaciones sociales, comunales y comunitarias.



París.- El Museo del Louvre reabre sus puertas al público este miércoles por primera vez desde el robo que se produjo hace tres días, pero la Galería de Apolo de la que los ladrones se llevaron ocho joyas de la corona francesa seguirá cerrada por un tiempo indefinido.



París.- La presidenta del Museo del Louvre, Laurence de Cars, comparece este miércoles en el Senado para hablar de los fallos de seguridad del centro, que reabre sus puertas al público hoy por primera vez desde el robo que se produjo hace tres días, pero la Galería de Apolo de la que los ladrones se llevaron ocho joyas de la corona francesa seguirá cerrada por un tiempo indefinido.



Nueva York.- El fabricante de vehículos eléctricos Tesla da a conocer sus resultados financieros de los nueve primeros meses del año tras registrar unos beneficios netos de 1.581 millones de dólares en la primera mitad, un 39,4 % menos que en el mismo periodo de 2024.



Cabo Cañaveral (EE.UU.).- El ‘SpainSat NG II’, el innovador satélite español que asegurará durante los próximos quince años las comunicaciones seguras del Gobierno, las Fuerzas Armadas y países aliados y organismos internacionales -entre ellos la OTAN o la UE-, parte hoy rumbo al espacio desde el complejo de Cabo Cañaveral encapsulado en un cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX.



Berlín.- El avance hacia carreteras con coches autónomos, un horizonte que quieren ver hecho realidad en Alemania, pasa por pasos intermedios como el que representan los vehículos conducidos por control remoto, una opción que hace posible la legislación germana a partir del próximo 1 de diciembre.



Puerto Príncipe.- Haití enfrenta un nuevo brote de cólera, con 17 muertes confirmadas desde septiembre, que podrían aumentar por la falta de condiciones sanitarias y las lluvias que se esperan estos días.



Santo Domingo.- La República Dominicana espera este miércoles lluvias significativas por la tormenta tropical Melissa, que mantiene en alerta gran parte del territorio nacional, y que amenaza como huracán a Haití.



París.- De manera excepcional en coincidencia con la feria Art Basel París, el Centro Pompidou, cerrado por reformas que durarán al menos cinco años, reabre con un espectáculo pirotécnico, propuestas de arte inmersivo y un festival de música los días 22, 24 y 25 de octubre.



París.- Comienza una nueva edición de la feria internacional Art Basel París.(Foto)(Vídeo)

Tegucigalpa.- ‘Abel Azcona. Diarios 1988-2025’ es una de las últimas grandes exposiciones del año en el Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET), dedicada al artista español del mismo nombre, referente internacional del arte autobiográfico y la performance contemporánea.



Miami.- La primera entrevista pública del reguetonero Daddy Yankee en tres años resalta en el tercer día de la Semana de la Música Latina de Billboard, donde los ejecutivos también discuten sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el sector y Carlos Vives habla sobre su himno para el Mundial de Fútbol 2026.



Ciudad de Guatemala – El tenis de los Juegos Centroamericanos 2025 llega a su jornada final con la disputa de medallas en la sede de la Federación local.



Ciudad de Guatemala.- Se disputan las finales de la natación de los Juegos Centroamericanos en Guatemala, en una disciplina que se extenderá hasta el 22 de octubre en la sede establecida por la organización en el departamento (provincia) de Suchitepéquez (suroeste).



