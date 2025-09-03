Miércoles, 3 de septiembre de 2025 (07.30 GMT)

Pekín.- China blindó su capital este lunes para sacar músculo armamentístico en un desfile militar en el que el presidente chino, Xi Jinping, flanqueado por sus homólogos ruso y norcoreano, Vladímir Putin y Kim Jong-un, sentenció que «el gran rejuvenecimiento de la nación china es imparable»

Pekín.- El presidente ruso, Vladímir Putin, se reunió hoy en Pekín con el líder norcoreano, Kim Jong-un, que le prometió seguir ayudando a Rusia en todo lo que necesite, como ya hizo a la hora de proporcionar tropas para expulsar a los soldados ucranianos de la región de Kursk.

Caraca.- La tensión se aviva en el Caribe luego de la destrucción por parte de EE.UU. de una embarcación presuntamente con drogas en aguas cercanas a Venezuela, en la que según Washington murieron once personas que, según su versión, eran miembros de la banda criminal Tren de Aragua, un hecho desmentido por el Gobierno de Venezuela, que dijo que las imágenes fueron creadas con Inteligencia Artificial.

Jerusalén.- Manifestación en Jerusalén contra la operación militar en Gaza y en demanda de un acuerdo que permita el fin de la guerra.

Asadabad (Afganistán).- Las labores de rescate prosiguen por tercer día en Afganistán, donde un terremoto causó la noche del domingo más de 1.400 muertos y 3.124 heridos y donde la llegada de asistencia por vía terrestre sigue siendo difícil por el estado de las carreteras de montaña que comunican el epicentro de la devastación y el resto de este país.

Londres.- El primer ministro británico, Keir Starmer, recibe en su residencia oficial del 10 de Dowing Street al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con el que presidirá la firma de un acuerdo bilateral que pretende sellar una cooperación estratégica entre ambos países en diversos ámbitos.

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reúnen en Ciudad de México para firmar un acuerdo bilateral de seguridad que ha estado negociándose en los últimos meses, en medio de la guerra comercial que ha desatado el Gobierno del presidente Donald Trump.

Quito.- El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, llega a Ecuador, la segunda y última parada de su viaje de esta semana por Latinoamérica que ya lo llevó inicialmente a México.

París.- El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para una cena de trabajo preparatoria de la reunión el jueves, en formato físico y virtual, de la Coalición de Voluntarios, con los aliados de Kiev que preparan garantías de seguridad para el caso de un alto el fuego o un acuerdo de paz.

Bruselas.- El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, y la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, presentan la aprobación de los textos del acuerdo de asociación con el Mercosur y de la modernización del acuerdo global con México, en un contexto de negociaciones arancelarias con Estados Unidos.

Waterloo (Bélgica).- El líder del partido catalán Junts, Carles Puigdemont, ha convocado una reunión del órgano de dirección más restringido de su partido JxCat, un día después de la entrevista que ha mantenido con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, en Bruselas.

Washington.- El presidente estadounidense Donald Trump se reúne en la Casa Blanca con su homólogo polaco, el recientemente elegido Karol Nawrocki. Se trata del primer viaje oficial al exterior del nuevo presidente de Polonia, que esgrimió su vínculo con Trump como gran caballo de batalla para ganar las elecciones.

Brasilia.- El juicio en el Supremo contra el expresidente Jair Bolsonaro por el supuesto intento de golpe de Estado continúa este miércoles con la fase final del proceso, después de que el fiscal general, Paulo Gonet, pidiera que él y otros siete acusados sean declarados culpables de cinco delitos contra el orden democrático.

Luisiana (EE.UU).- La Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, junto a la Fiscal General, Pam Bondi, anunciarán la apertura del «CAMP 47» un nuevo centro de detención para migrantes detenidos por la Patrulla Fronteriza que será instalado en Luisiana.

Tegucigalpa.- Expertos se reunirán en Honduras para participar en el foro internacional ‘Migración: Desafíos y Oportunidades. Rutas y Respuestas’, un encuentro que busca analizar y proponer soluciones frente a los desafíos del fenómeno migratorio.

Buenos Aires.- El partido del presidente argentino, Javier Milei, La Libertad Avanza, celebra en la localidad de Moreno un acto de cierre de campaña de cara a las elecciones legislativas del domingo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, donde el mandatario lucha por arrancarle votos al peronismo.

Senggigi (Indonesia).- El caso de la española Matilde Muñoz, supuestamente asesinada por dos hombres vinculados a su hotel en Lombok hace dos meses, se mantiene en un impás a la espera de conocerse los resultados de la autopsia y más detalles de la investigación policial en la turística isla indonesia.

Ciudad de Panamá.- Copa Cargo incorpora su segunda aeronave de carga, en un acto oficial en el aeropuerto internacional de Tocumen, un nodo regional de conexiones.

Cartagena de Indias (Colombia).- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, Óscar López, interviene en la apertura del Congreso Internacional de Tecnologías de las Información y las Comunicaciones Andicom, el más importante del sector en Colombia.

Brasilia.- Sexta Reunión de la Conferencia sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, organizada por la Cepal y el Pnud, y que reúne a los ministros de Desarrollo Social de la región, para debatir sobre cuestiones como desigualdad, pensiones, salud, protección social, inclusión laboral, malnutrición y políticas de cuidado.

Santo Domingo.- Los dominicanos se siguen aventurando en viajes irregulares a Puerto Rico en busca de oportunidades, a pesar de los naufragios y pese a la nueva política migratoria de los Estados Unidos.

El Cairo.- En la céntrica estación de ferrocarril de Ramsés, en El Cairo, el bullicio habitual se mezcla con aires de despedida y esperanza. Alrededor de 940 refugiados sudaneses, cargados con grandes bultos y maletas con pertenencias y recuerdos acumulados durante su exilio, se preparan para abordar el tren que les llevará de regreso a su país.

Venecia.- La directora tunecina Kaouther Ben Hania lleva la tragedia en Gaza al Festival de Venecia con ‘The voice of Hind Rajab’, mientras que Julian Schnabel estrena fuera de competición su película sobre el padre de la Divina Comedia, ‘In the hand of Dante’, con un reparto de excepción encabezado por Oscar Isaac, Gal Gadot, Gerard Butler, Al Pacino, Jason Momoa, John Malkovich y hasta Martin Scorsese.

Nueva York (EE.UU.).- El número 1 mundial y primer cabeza de serie, el italiano Jannik Sinner, se enfrenta este miércoles a su compatriota Lorenzo Musetti, y el canadiense Felix Auger-Aliassime se ve las caras con el australiano Alex de Miñaur en los dos últimos duelos de cuartos de final masculinos del Abierto de Estados Unidos, que se juega en Nueva York.

.- Nueva York (EE.UU.).- Los cuartos de final del cuadro femenino del Abierto de Estados Unidos se completan este miércoles. La polaca Iga Swiatek, número 2 mundial y campeona en Nueva York en 2022, juega contra la estadounidense Amanda Anisimova, mientras que la japonesa Naomi Osaka, que alzó el trofeo en 2018 y 2020, se ve las caras con la checa Karolina Muchova.

Buenos Aires.- Previa del partido que disputan este jueves las selecciones de Argentina y Venezuela, correspondiente a la decimoséptima fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026 de fútbol y que se prevé sea el último partido oficial de Lionel Messi en su país con la ‘Albiceleste’.

Buenos Aires.- El entrenador de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, brinda una conferencia de prensa en la antesala del duelo como local ante Venezuela por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026.

Ypané (Paraguay).- El técnico de la selección de Paraguay, Gustavo Alfaro, ofrece una conferencia de prensa sobre el partido que enfrentará contra Ecuador en la penúltima fecha de las eliminatorias suramericanas al Mundial de 2026.

