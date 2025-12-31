Miércoles, 31 de diciembre de 2025 (08.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 31 dic (EFE).-

Labuan Bajo (Indonesia).- Los equipos de búsqueda de Indonesia retomaron este miércoles el operativo que trata de localizar a los tres españoles desaparecidos tras el naufragio de un barco turístico el pasado viernes en aguas del este del país, tras recuperar el lunes los restos mortales de otra española.

Ciudad de Gaza.- A las puertas del 2026, el desánimo impera entre la mayoría de los palestinos de la Franja de Gaza mientras sus vidas siguen sumidas «en una profunda devastación y dolor» tras más de dos años sufriendo la brutal ofensiva de Israel a la que el alto el fuego todavía no ha logrado detener totalmente.

Roma.- El papa León XIV celebra la última audiencia general del año con los fieles en la plaza de San Pedro del Vaticano.

Londres.- Los planes de China de construir una «megaembajada» en el corazón histórico de Londres despiertan grandes recelos por sus potenciales riesgos para la seguridad nacional del país por los riesgos de que facilite el espionaje del país asiático.

Varios países.- El mundo da la bienvenida al 2026 con diversas celebraciones en las que los fuegos artificiales son una constante.

Caracas.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Nueva York.- Nueva York recicla como cada año millones de árboles de Navidad tras las fiestas, obligando a su compostaje y convirtiéndolos en mantillo para parques y zonas verdes, un proceso que culmina cada año en el popular Mulchfest.

Sao Paulo (Brasil).- São Paulo, la mayor ciudad de Suramérica, acoge la edición número 100 de su San Silvestre, una de las pruebas más tradicionales del calendario de atletismo.

