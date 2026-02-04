Miércoles, 4 de febrero de 2026 (08.00 GMT)

Washington.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, da un discurso ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) un día después de reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Washington.- Washington acoge una cumbre ministerial sobre minerales críticos presidida por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en la que está previsto que asistan ministros y altos funcionarios de la Unión Europea (UE), India, Singapur, Australia, Pakistán, Israel, Corea del Sur, Guinea, Kenia o República Democrática del Congo para hablar sobre el refuerzo de las cadenas de suministro o la reducción de la dependencia de China.

Miami (EE.UU).- Una jueza en Florida anuncia la sentencia contra Ryan Routh, hallado culpable el año pasado del segundo intento de asesinato de Donald Trump en 2024 cuando era candidato presidencial, en un campo de golf en el estado.

Caracas.- La captura de Nicolás Maduro convirtió a su entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez en la figura de mayor poder dentro del chavismo y en el rostro de la transición política guiada por Estados Unidos.

Caracas.- El chavismo convoca una «gran marcha» coincidiendo con el 34 aniversario del fallido golpe de Estado que encabezó el presidente fallecido Hugo Chávez (1999-2013).

Washington.- Human Rights Watch ofrece una rueda de prensa para presentar su Informe Mundial de 2026 sobre la situación de los derechos humanos con la participación de su director ejecutivo, Philippe Bolopion, y otros expertos.

San José.- La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, y el mandatario actual, Rodrigo Chaves, se reúnen para comenzar con el proceso de transición hacia el cambio de mando del 8 de mayo próximo.

Islamabad.- El grupo separatista baluche Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA) ha puesto en primera línea de combate a su «escuadrón suicida» de mujeres, combatientes que se inmolan en ataques y cuya participación se ha convertido en un símbolo de su campaña armada, tras una ofensiva insurgente que dejó casi 200 muertos en Pakistán el pasado fin de semana.

Madrid/Lisboa/Rabat.- La península ibérica afronta fuertes precipitaciones entre un temporal atlántico y la borrasca Leonardo, que en España azotará especialmente la región de Andalucía y en Portugal ha llevado a alertar del riesgo de inundaciones en varias partes del país, al igual que en el norte de Marruecos, donde fueron evacuadas ya más de 50.000 personas.

Londres.- El primer ministro británico, Keir Starmer, acude a su sesión de control semanal en el Parlamento de Westminster en mitad del escándalo del ex ministro laborista Mandelson por su relación con el fallecido depredador sexual y pedófilo Epstein.

Londres.- La última creación del cineasta Sam Raimi, ‘Enviad Ayuda’, recién estrenada en España, es descrita por su actor protagonista, Dyland O’Brien, como «una mezcla total de caos y terror desquiciado, pero también muy divertida», y promete en una entrevista con EFE giros de guion de esos que «te mantienen en vilo porque nunca sabes qué vendrá después».

Ciudad del Vaticano.- Se celebra la tradicional audiencia general del papa León XIV de los miércoles.

Bruselas.- El vicepresidente segundo de Castilla La Mancha, José Manuel Caballero, atiende a los medios de comunicación antes de participar en una comisión del Comité Europeo de las Regiones para presentar un dictamen sobre el rejuvenecimiento del empleo agrícola.

Shanghái (China).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, continúa con su viaje de Estado a China visitando la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing e inicia su viaje a la ciudad de Shanghái.

Ciudad de Panamá.- El Ministerio de Economía de Panamá ofrece una rueda de prensa sobre la disolución para «personas jurídicas inactivas», tras la salida de las listas de blanqueo de capitales y los esfuerzos del Gobierno para que el país deje de ser considerado un paraíso fiscal.

Bangkok.- El conflicto latente con la fronteriza Camboya ha permitido a los partidos conservadores de Tailandia, entre ellos el del actual primer ministro, Anutin Charnvirakul, izar la bandera nacionalista, una estrategia aparentemente exitosa para restar votos al bando reformista de cara a los comicios del 8 de febrero.

Beirut.- Manifestación frente a la sede de Naciones Unidas de Beirut para exigir el fin de los ataques israelíes en el Líbano y la ocupación de parte de su territorio.

Tokio.- Aunque la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, goza de una popularidad elevada entre la juventud de cara a los comicios anticipados del 8 de febrero, el voto joven está marcado por la abstención y un acercamiento progresivo hacia la extrema derecha, entre la creencia de que los políticos limitan su atención a una población envejecida.

Bangkok.- Tras haber tenido que cambiar dos veces de nombre desde 2018 por sendas disoluciones por parte del conservador Tribunal Constitucional, el reformista Partido del Pueblo afronta este 8 de febrero sus terceras elecciones generales con mayor madurez política y una rebaja de tono en algunas de sus peticiones emblemáticas, como las que afectan a las leyes que protegen la sacrosanta monarquía tailandesa.

La Habana.- El opositor cubano Manuel Cuesta Morúa asegura en entrevista a EFE que “el 90 %” de su país «quiere cambios» y ésa, a su juicio, es la base de una transición con «soberanía» hacia la democracia, conducida «desde dentro» y «en el centro», sin intervenciones externas ni actores «extremos».

Nueva York (EE.UU.).- El Jardín Botánico de Nueva York presenta su popular exposición anual de orquídeas, que este año , bajo la temática ‘La jungla de asfalto’ (Concrete Jungle) del diseñador Mr. Flower Fantastic» rendirá homenaje al paisaje urbano de Nueva York.

Nueva York (EE.UU.).- Sotheby’s subasta en Nueva York ‘Young Lion Resting’, un dibujo del pintor holandés Rembrandt con el que la casa espera recaudar entre 15 y 20 millones de dólares, un dinero que irá a parar a la organización Panthera, dedicada a la protección de los felinos y sus ecosistemas.

La Paz.- Niños bolivianos se adueñan de la Alasita, la festividad patrimonial de la miniatura de Bolivia, con la ‘Ch’iti feria’, que significa ‘pequeño’ en aimara, donde ellos estarán al frente de pequeños quioscos en los cuales vendieron artesanías y platos típicos del país andino.

Buenos Aires.- La ciudad de Buenos Aires alberga este miércoles una exhibición de helicópteros acrobáticos militares españoles con ocasión del centenario de la partida del hidroavión español Plus Ultra para cruzar por primera vez el Atlántico sur.

Ciudad de México.- La feria de arte contemporáneo más importante de Latinoamérica, Zona Maco, abre sus puertas y sus curadores cuentan a EFE sobre las expectativas de los coleccionistas para esta edición de 2026.

Barcelona (España).- El escritor David Uclés habla con un grupo de periodistas de ‘La ciudad de las luces muertas’, con la que ganó el último premio Nadal.

