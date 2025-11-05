Miércoles, 5 de noviembre de 2025 (08.00 GMT)

10 minutos

Bangkok/Madrid, 5 nov (EFE).-

Nueva York (EE.UU.).- El joven demócrata progresista Zohran Mamdani, de 34 años, es el nuevo alcalde electo de Nueva York, una victoria electoral que hace tambalear la relación entre la ciudad más poblada de Estados Unidos y el Gobierno de Donald Trump, quien ya ha amenazado con cortar los fondos federales que recibe.

(foto)(vídeo)

Washington.- El Tribunal Supremo de EE.UU. escucha las argumentaciones de las partes en la demanda sobre la legalidad de la mayoría de los aranceles del Gobierno de Donald Trump, un caso del que depende la viabilidad del proyecto económico del presidente republicano.

(foto)(vídeo)

Miami (EE.UU.).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en el America Business Forum (ABF), una “cumbre de líderes” que ocurre frente a la sede de su futura biblioteca presidencial en Miami y en la que también participarán María Corina Machado, Lionel Messi y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

(foto)(vídeo)(directo)

Washington.- Ante la insistente falta de acuerdo en el Senado de Estados Unidos, el cierre del gobierno federal se convierte en el más largo de la historia del país con sueldos impagos a funcionarios, falta de fondos para la ayuda a los más desfavorecidos y la posibilidad de que el transporte aéreo en todo el país se vea afectado al inicio del periodo vacacional más importante del año.

(foto)(vídeo)

Belém (Brasil).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inaugura el jueves la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en la trigésima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30).

(foto)(vídeo)

Shanghái (China).- El primer ministro chino, Li Qiang, subrayó este miércoles la oposición de su país a los «actos de proteccionismo y unilateralismo» en una feria de importación en Shanghái.

(foto)(vídeo)

París.- Salen a la venta en Francia las esperadas memorias del rey emérito español Juan Carlos I, publicadas en francés y tituladas ‘Reconciliación’, y sobre las que, en las últimas semanas, han trascendido varios fragmentos sobre cuestiones como el fallido golpe militar del 23F, la educación de su hijo o su relación con el dictador Francisco Franco.

(foto)(vídeo)

Bucarest.- El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, estará este miércoles y jueves en Bucarest, para participar el jueves en el Foro OTAN-Industria, un evento dedicado a la colaboración entre la Alianza y la industria de defensa.

(foto)(vídeo)

Leópolis (Ucrania).- Ucrania planea introducir períodos fijos de servicio militar y aumentar la remuneración de sus soldados con el fin de abordar una de las principales preocupaciones que contribuyen a los bajos niveles de reclutamiento y a los miles de casos de deserción, en un momento en el que el país busca garantizar que sus tropas exhaustas reciban suficientes refuerzos para contener un oponente numérico superior.

(foto)(vídeo)

Washington.- El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebra este miércoles una sesión ordinaria en la que considerará un proyecto de declaración en apoyo a la democracia y el orden constitucional en Guatemala y recibirá el informe sobre la hoja de ruta por la estabilidad en Haití.

(foto)(vídeo)

Gaza.- Las milicias palestinas siguen recuperando cuerpos de rehenes israelíes en Gaza a la espera de pasar a la segunda fase del alto el fuego y mientras el Consejo de Seguridad trata de cerrar un acuerdo para la creación de una fuerza internacional en el enclave.

(foto)(vídeo)

Roma.- Roma vive una jornada de luto oficial por la muerte del operario que quedó atrapado tras el derrumbe parcial de una torre medieval situada en el centro de la ciudad.

(foto)(vídeo)

Quito.- Llega a Ecuador la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, quien estará en el país hasta el 6 de noviembre y se reunirá con el presidente Daniel Noboa.

(foto)(vídeo)

Shanghái (China).- Se inaugura en Shanghái la octava edición de la Feria Internacional de Importaciones de China (CIIE), uno de los eventos comerciales más destacados del año en el país asiático, que se prolongará hasta el próximo día 10.

(foto)(vídeo)

Buenos Aires.- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, continúa su visita a Buenos Aires, participa de un encuentro sobre turismo y se reúne con estudiantes de la Universidad Austral.

(foto)(vídeo)

París.- El propietario del emblemático gran almacén BHV, situado a dos pasos de la catedral de Notre-Dame, mantiene este miércoles la apertura al público en su edificio de la primera tienda de Shein en Europa, pese a la polémica generada por la venta de muñecas sexuales con aspecto infantil por esta plataforma.

(foto)(vídeo)

Washington.- Bajo el lema «No Kings» («No queremos reyes»), diversas organizaciones en Washington convocan para protestar contra lo que consideran un autoritarismo creciente del presidente Donald Trump.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- Rueda de prensa de once ONG de búsqueda y rescate alemanas, italianas, españolas y francesas sobre la financiación por parte de la UE de la guardia costera libia. Organiza el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR) y Refugiados en Libia.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, atenderá a los medios a su llegada a la reunión de la Alianza de Regiones por la Cohesión.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- La vicepresidenta tercera española y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, hará declaraciones a los medios en Bruselas, donde participa en el consejo de ministros de Medioambiente de la UE.

(vídeo)(directo)

Bruselas.- Bélgica ha convocado este miércoles una reunión del Consejo de Seguridad Nacional de urgencia tras los avistamientos de varios drones en proximidades de varios aeropuertos del país, que obligaron al cierre temporal de su espacio aéreo en la víspera y a la cancelación de decenas de vuelos

(vídeo)(directo)

Rabat.- Serie previa con motivo del 50 aniversario de la Marcha Verde.

(foto)(vídeo)

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV preside la audiencia general de los miércoles.

(foto)(vídeo)

Asunción.- La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) informa en una conferencia de prensa los temas abordados en su 246 Asamblea General Ordinaria que inició este lunes y concluirá el viernes.

(foto)(vídeo)

Asunción.- El príncipe Alberto II de Mónaco ofrece declaraciones a los medios de comunicación en su tercer y último día de visita a Paraguay.

(foto)(vídeo)

La Paz.- El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia entrega las credenciales oficiales al presidente electo Rodrigo Paz Pereira y su vicepresidente Edman Lara, previo a la investidura que se realizará el 8 de noviembre.

(foto)(vídeo)

Montevideo.- El ministro de Economía y Finanzas de Uruguay, Gabriel Oddone, diserta en un encuentro organizado por la Cámara Oficial Española de Comercio en el país.

(foto)(vídeo)

Santiago de Chile.- Con un discurso más radical, bronco y vociferante, el candidato presidencial ultraderechista Johannes Kaiser ha ido tomando impulso en las últimas semanas y hay analistas que pronostican que podría ser la sorpresa de las elecciones del 16 de noviembre, superando incluído al líder clásico de la extrema derecha chilena, el ultracatólico José Antonio Kast, quien hasta ahora va segundo en las encuestas.

(foto)(vídeo)

Londres.- Huelga del personal civil de la Policía Metropolitana de Londres por el incremento del coste de la vida.

(foto)(vídeo)

Beirut.- Se celebra una protesta frente a las oficinas de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, UNRWA, en rechazo al hacinamiento en sus escuelas.

(foto)(vídeo)

Orán.- Imágenes de vida cotidiana en el casco antiguo de Orán.

(foto)(vídeo)

Moscú.- Ceremonia para recibir credenciales diplomáticas de los nuevos embajadores en el Kremlin.

(foto)(vídeo)

Río de Janeiro.- El príncipe Guillermo, heredero al trono del Reino Unido, entrega el premio Earthshot, durante una visita a Brasil.

(foto)(vídeo)

Aceh (Indonesia).- Un colegio de Banda Aceh, en Indonesia, organizó un simulacrode evacuación por tsunami y terremoto como parte de su programación para conmemorar el Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis.

(foto)(vídeo)

Nueva York (EE.UU.).- El cantante y actor Marc Anthony y Henry Cardenes, fundadores de Maestro Cares Foundation, premian a la actriz y productora Eva Longoria por su labor en pro de las comunidades latinas durante la 12ª Gala Anual “Changing Lives, Building Dreams” Nueva York.

(foto)(vídeo)

Miami (EE.UU.).- Entrevista con la cantante y compositora Lupita Infante, nieta del legendario Pedro Infante, quien presentará su nuevo álbum Las de Infante, un homenaje que reimagina 23 de las canciones más emblemáticas de su abuelo en versiones acústicas, indie y minimalistas.

(foto)(vídeo)

Brujas.- Rueda de prensa del entrenador del Barcelona, Hansi Flick, posterior a su partido de Liga de Campeones ante el Brujas.

(foto)(vídeo)

Berlín. El 5 de noviembre se inaugura en Berlín el mercado navideño y las Jornadas de Invierno LGBTQIA, un evento que llenará el barrio de Schöneberg de luces, espectáculos y gastronomía para celebrar la diversidad hasta el 23 de diciembre.

(foto)(vídeo)

cdp/aca/EFE

