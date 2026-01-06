Miércoles, 7 de enero de 2026

9 minutos

EEUU VENEZUELA

Caracas/Washington – La incertidumbre y la tensión desatadas tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en una operación militar estadounidenses continúa planeando sobre Venezuela y otros países latinoamericanos, como Colombia, a quienes Trump ha amenazo.

(Texto)

– El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, visita Lima para reunirse con el presidente interino de Perú, José Jerí, con el que tratará asuntos de seguridad fronteriza y política migratoria, tras haber basado su campaña electoral en la expulsión de migrantes irregulares, principalmente de Venezuela. (Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Las delegaciones ucraniana y estadounidense continúan las negociaciones para lograr un acuerdo de paz, un día después de que los europeos, Kiev y Washington lograran en París avances sobre las garantías de seguridad para Ucrania una vez haya un alto el fuego.

(Texto)

INDONESIA NAUFRAGIO

Labuan Bajo (Indonesia) – Indonesia lleva a cabo el que está previsto sea el último día del operativo tras el naufragio de un barco con una familia española en aguas del Parque Nacional de Komodo, tras el hallazgo de un cuerpo la víspera cuando se busca a dos menores de diez y nueve años.

(Foto) (Vídeo)

EEUU COLOMBIA

Bogotá – El presidente colombiano, Gustavo Petro, lidera una manifestación en Bogotá para defender «la soberanía nacional» en medio de las tensiones con su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras la detención de Nicolás Maduro en Caracas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Ginebra – La Oficina de Derechos Humanos de la ONU emite un informe sobre la situación en el territorio palestino ocupado de Cisjordania, donde se ha vivido una ola de violencia paralela a la guerra en Gaza.

(Texto)

– Se hará seguimiento a la situación en Gaza y en el Líbano, donde Israel continúa lanzando ataques.

IRÁN PROTESTAS

Redacción internacional – A pesar de la represión, las protestas continúan encendidas en Irán, donde hace once días numerosos iraníes salieron a las calles enarbolando reivindicaciones económicas que han derivado en exingencias del fin de la República Islámica.

(Texto)

UE AGRICULTURA

Bruselas – Los ministros de Agricultura de la Unión Europea se reúnen de manera informal, a iniciativa de la Comisión Europea, tras las protestas de los agricultores en Bruselas el pasado diciembre y después de que el Ejecutivo comunitario haya propuesto un conjunto de «herramientas» para aumentar los recursos de la Política Agrícola Común (PAC) en el futuro presupuesto plurianual.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

INDONESIA ESPAÑA

Lombok – Se celebra la segunda sesión del juicio contra los dos sospechosos de matar en la isla indonesia de Lombok a la española Matilde Muñoz, con la convocatoria de diez testigos por parte de la Fiscalía, entre ellos dos empleados del hotel donde fue presuntamente asesinada.

(Foto) (Vídeo)

PAPA IGLESIA

Ciudad del Vaticano – El papa León XIV reúne en el Vaticano durante dos días a los cardenales de todo el mundo para participar en un consistorio extraordinario, celebrado por primera vez en su pontificado para ayudarle a abordar cuestiones trascendentales para la iglesia.

(Texto) (Foto) (Audio)

BRIGITTE BARDOT

París – El funeral y entierro de la famosa actriz y activista por los derechos de los animales, Brigitte Bardot, se celebra este miércoles en Saint-Tropez, la localidad de la Costa Azul francesa donde residía y donde sus admiradores podrán seguir la ceremonia intima y sencilla a través de pantallas gigantes.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ROB REINER

Los Ángeles – Nick Reiner comparece ante un juez para una lectura de cargos tras su arresto por las autoridades como el principal acusado del asesinato de sus padres, los cineastas Rob y Michele Reiner, el pasado 14 de diciembre en su domicilio en el acaudalado barrio de Brentwood, Los Ángeles

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

10:00h.- Berlín.- ALEMANIA DESEMPLEO.- La Agencia Federal de Empleo (BA) publica los datos del desempleo para diciembre. (Texto)

10:00h.- Roma.- PAPA AUDIENCIA.- Audiencia general del papa León XIV (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30h.- Ginebra.- PALESTINA D. HUMANOS.- La Oficina de Derechos Humanos de la ONU emite un informe sobre la situación en el territorio palestino ocupado de Cisjordania, donde se ha vivido una ola de violencia paralela a la guerra en Gaza. (Texto)

11:00h.- Saint-Tropez.- BRIGITTE BARDOT.- Se celebra en Saint-Tropez el funeral y entierro de la actriz Brigitte Bardot, fallecida el 28 de diciembre a los 91 años. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:30h.- Londres.- R.UNIDO PARLAMENTO.- Primera sesión de control al primer ministro británico, Keir Starmer, de 2026 tras el receso navideño. (Texto) (Vídeo)

14:00h.- Bruselas.- UE AGRICULTURA.- Los ministros de Agricultura de la Unión Europea se reúnen de manera informal, a iniciativa de la Comisión Europea, tras las protestas de los agricultores en Bruselas el pasado diciembre y después de que el Ejecutivo comunitario haya propuesto un conjunto de «herramientas» para aumentar los recursos de la Política Agrícola Común (PAC) en el futuro presupuesto plurianual. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:55h.- Lefkosia.- CHIPRE UE PRESIDENCIA.- Ceremonia oficial de apertura de la presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea, con la asistencia, entre otros, de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y del presidente del Consejo Europeo, António Costa, así como del presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky. (Texto)

Ciudad del Vaticano.- PAPA IGLESIA.- El papa León XIV reúne en el Vaticano durante dos días a los cardenales de todo el mundo para participar en un consistorio extraordinario, celebrado por primera vez en su pontificado para ayudarle a abordar cuestiones trascendentales para la iglesia. (Texto) (Foto)

Londres.- R.UNIDO CINE.- Los actores Hugh Jackman y Kate Hudson forman un dueto musical y sentimental en ‘Song Sung Blue: Canción para dos’, una película que retrata una historia verídica de amor y música, según cuentan sus protagonistas y su director, Craig Brewer, en una entrevista con EFE en Londres antes de su estreno en cines. (Vídeo)

América

15:00h.- Miami.- EEUU ENERGÌA.- Compañías energéticas se reúnen en Florida en la Goldman Sachs Energy, CleanTech & Utilities Conference, donde se espera la asistencia del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, para hablar sobre oportunidades de inversión en Venezuela. (Texto)

22:00h.- Bogotá.- COLOMBIA EEUU.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, lidera una manifestación en Bogotá para defender «la soberanía nacional» en medio de las tensiones con su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras la detención de Nicolás Maduro en Caracas. Plaza de Bolívar (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY ECONOMÍA.- El Banco Central del Uruguay presenta el informe de política monetaria correspondiente al cuarto trimestre y último de 2025. (Texto)

Lima.- PERÚ CHILE.- El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, visita Lima para reunirse con el presidente interino de Perú, José Jerí, con el que tratará asuntos de seguridad fronteriza y política migratoria, tras haber basado su campaña electoral en la expulsión de migrantes irregulares, principalmente de Venezuela. Palacio de Gobierno (Texto) (Foto) (Vídeo)

Los Ángeles.- ROB REINER.- Nick Reiner comparece ante un juez para una lectura de cargos tras su arresto por las autoridades como el principal acusado del asesinato de sus padres, los cineastas Rob y Michele Reiner, el pasado 14 de diciembre en su domicilio en el acaudalado barrio de Brentwood, Los Ángeles (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO TELEFÓNICA.- El gigante español de telecomunicaciones, Telefónica, enfrenta el desafío de concretar la venta del negocio mexicano, pues la empresa mantiene un conflicto fiscal por un adeudo de 4,442 millones de pesos (unos 247 millones de dólares), litigio que se encuentra en manos del Supremo mexicano y el cual se analizará el 8 de enero. (Texto)

Asia

Mataram.- INDONESIA ESPAÑA.- Se celebra la segunda sesión del juicio contra los dos sospechosos de matar en la isla indonesia de Lombok a la española Matilde Muñoz, con la convocatoria de diez testigos por parte de la Fiscalía, entre ellos dos empleados del hotel donde fue presuntamente asesinada. (Foto) (Vídeo)

Labuan Bajo.- INDONESIA NAUFRAGIO.- Indonesia lleva a cabo el que está previsto sea el último día del operativo tras el naufragio de un barco con una familia española en aguas del Parque Nacional de Komodo, tras el hallazgo de un cuerpo la víspera cuando se busca a dos menores de diez y nueve años. (Foto) (Vídeo)

Pekín.- CHINA DIVISAS.- La Administración Estatal de Divisas (SAFE) de China divulga los datos de diciembre de las reservas nacionales de divisas extranjeras. (Texto)

Pekín.- CHINA COREA DEL SUR.- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, participa en una cumbre empresarial en Shanghái en el marco de una visita de Estado a China que concluye este miércoles.

