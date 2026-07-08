Miércoles, 8 de julio de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 8 jul (EFE).-

Ankara.- Los líderes de la OTAN celebran la jornada principal de una cumbre donde esperan mostrar sus progresos para llegar a invertir en defensa el 5 % de su PIB en 2035 ante las presiones de Donald Trump, además de reafirmar su apoyo financiero a Ucrania para que siga defendiéndose ante Rusia.

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Ankara.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, hace balance en una rueda de prensa de la cumbre de la OTAN de Ankara, en la que quiso despejar cualquier duda sobre la posibilidad de que España cumpla sus compromisos con la Alianza sin sobrepasar un gasto en defensa del 2,1 % de su PIB.

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Bandar Abbás (Irán).- Irán denunció este miércoles que los ataques lanzados por Estados Unidos durante la madrugada, que dejan varios heridos en el sur del país, constituyen una «violación clara» del acuerdo de alto el fuego permanente pactado en junio entre Washington y Teherán.

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Caracas/La Guaira.- Venezuela concluye este miércoles los siete días de duelo nacional por las víctimas de los terremotos de hace dos semanas, mientras continúan las labores de remoción de escombros y miles de afectados intentan retomar sus vidas y localizar a familiares desaparecidos.

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Estrasburgo.- El Parlamento Europeo debate la preparación de la Unión Europea ante las olas de calor, cada vez más frecuentes y prolongadas, y la temporada de incendios, que afecta especialmente a países como España.

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Estrasburgo.- El Parlamento Europeo vota si da luz verde al Acuerdo Global Modernizado entre la Unión Europea y México, que busca impulsar nuevas oportunidades de negocio entre ambos bloques y reforzar aspectos como el desarrollo sostenible y la lucha contra la corrupción.

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Mashad (Irán).- La ciudad santa de Mashad, en el noreste de Irán, se prepara para dar mañana jueves el último adiós al asesinado líder supremo Alí Jameneí, cuyo entierro culmina una semana de multitudinarios funerales en cinco ciudades iraníes e iraquíes.

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Dahye (Líbano).- El grupo chií libanés Hizbulá convoca una concentración popular en los suburbios al sur de Beirut, conocidos como Dahye, por el funeral del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, que forma parte de una serie de concentraciones simultáneas previstas en el Líbano y otros países con motivo de las exequias.

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Aguas cercanas a las islas Kinmen (Taiwán).- La Administración de la Guardia Costera (CGA) de Taiwán denunció este miércoles una nueva incursión de guardacostas chinos en los alrededores de las islas Kinmen, un archipiélago bajo control taiwanés y ubicado a escasos kilómetros de la costa suroriental de China, a pocos días de la llegada del supertifón Bavi.

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Guangxi (China).- El tifón Maysak, el décimo de la temporada y el primero que toca tierra este año en China, ha dejado al menos seis muertos en la región meridional de Guangxi, donde las lluvias torrenciales provocaron inundaciones y la rotura de varios embalses en Nanning, capital regional.

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San Salvador.- Autoridades del Gabinete de Seguridad del Gobierno de El Salvador presentan este miércoles un cargamento de cocaína incautada recientemente y brindan detalles sobre el procedimiento que dejó como resultado seis extranjeros capturados.

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París.- El responsable de Mistral, Arthur Mensch, participa en Raise, la cumbre sobre inteligencia artificial más importante del mundo y que cuenta con la participación del presidente de Francia, Emmanuel Macron.

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Moscú.- El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne por vídeoconferencia con el Gobierno ruso para debatir problemas de combustible y transporte en el país tras los ataques ucranianos contra las refinerías usas y el déficit de combustible.

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Caracas.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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Dakar.- La vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reúne con su homólogo senegalés, Mamadou Lamine Dianté, y con líderes sindicales y de la patronal de Senegal en su visita oficial al país.

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Seúl.- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, ha cerrado este miércoles una caída del 5,35 % lastrado por las ventas en el sector de la inteligencia artificial (IA) mientras los inversores ajustan posiciones de cara a una posible burbuja.

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Zaragoza (España).- La infanta Sofía, segunda hija de los reyes de España, Felipe VI y Letizia, pronuncia su primer discurso oficial en público en la entrega de la primera edición de las ayudas Docentes Referentes de la Fundación Ibercaja, que reconocen la excelencia educativa en España.

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Punta Cana.- Entre cocoteros y kilométricos litorales de arena blanca, en algunas de las playas paradisíacas de la República Dominicana como las de Punta Cana, al este del país, el aumento de la llegada del sargazo preocupa a quienes viven del turismo.

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Londres.- La muestra ‘Intimidades del cuidado: espacios de duelo y posibilidad’, que se inaugurará el próximo viernes, pone el foco en la salud mental en el Reino Unido de las personas racializadas a través de esculturas, pinturas y elementos sonoros.

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San Juan.- Las playas de Puerto Rico se convierten durante el estío en aulas al aire libre donde se inculca a los niños la protección de las tortugas tinglares, mientras se supervisa que las neonatas lleguen sanas y salvas al mar tras la eclosión de los nidos.

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Los Ángeles (EE.UU.).- La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión anuncia a los nominados a la 78º edición de los premios Emmy, los galardones más prestigiosos de la televisión de EE.UU., cuyos ganadores se conocerán el próximo 14 de septiembre en Los Ángeles.

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Londres.- Un manuscrito del siglo XIV que contiene la historia de la búsqueda del Santo Grial y las aventuras del rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda sale a subasta con un precio estimado de entre 1,5 y 2 millones de libras (entre 1,7 y 2,3 millones de euros).

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Londres.- El universo de ‘Moana’ (‘Vaiana’) salta de la animación al mundo terrenal con una refrescante visión en la que Dwayne ‘La Roca’ Johnson y una joven Catherine Lagaʻaia dan vida al semidiós Maui y Moana y con la que su director, Thomas Kail espera que «el público se guíe por su espíritu y pasión».

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Ciudad de México.- La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas anuncia los nominados a los premios Ariel de su edición 68, el máximo galardón cinematográfico del país al que se han inscrito 151 películas, 67 cortometrajes y 84 largometrajes.

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París.- El Ayuntamiento de París acoge la rueda de prensa de inauguración de la Copa del Mundo de Ciberdeportes 2026, el mayor evento mundial de deportes electrónicos, que tiene lugar en la capital francesa del 6 de julio al 23 de agosto y que cuenta con la participación de 2.000 jugadores de 100 países distintos que compiten en 24 videojuegos diferentes.

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Rabat.- Cuenta atrás en Marruecos para el encuentro que enfrentará este jueves a los «Leones del Atlas» contra Francia, un partido con un simbolismo que supera lo deportivo, no solo porque los franceses acabaron con el sueño de los marroquíes en semifinales en el Mundial 2022 sino por sus estrechos lazos históricos.

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cdp/aca/EFE

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