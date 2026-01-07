Miércoles , 7 de enero de 2025 (08.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 7 ene (EFE).-

Bogotá.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, lidera una manifestación en Bogotá para defender «la soberanía nacional» en medio de las tensiones con su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras la detención de Nicolás Maduro en Caracas.

Caracas.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Houston.- La comunidad venezolana en Texas convoca este miércoles a una rueda de prensa y movilización para denunciar lo que denominan como «crímenes de lesa humanidad» por parte de Nicolás Maduro.

Labuan Bajo (Indonesia).- Los equipos de búsqueda de Indonesia zarparon este miércoles con la «esperanza» de poder localizar al último niño español desaparecido tras el naufragio el 26 de diciembre de un barco turístico en el que viajaba junto a su familia en las aguas del Parque Nacional de Komodo, que deja tres víctimas mortales -un adulto y dos menores.

Bruselas.- Los ministros de Agricultura de la Unión Europea se reúnen de manera informal, a iniciativa de la Comisión Europea, tras las protestas de los agricultores en Bruselas el pasado diciembre y después de que el Ejecutivo comunitario haya propuesto un conjunto de «herramientas» para aumentar los recursos de la Política Agrícola Común (PAC) en el futuro presupuesto plurianual.

Brownsville (EE.UU.).- La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, visita este miércoles la frontera sur del país para reunirse con rancheros de la zona y con agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Nicosia.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, llega a Chipre.

Lima.- El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, visita Lima para reunirse con el presidente interino de Perú, José Jerí, con el que tratará asuntos de seguridad fronteriza y política migratoria, tras haber basado su campaña electoral en la expulsión de migrantes irregulares, principalmente de Venezuela.

Lombok (Indonesia).- Indonesia celebra este miércoles en Lombok la segunda sesión del juicio por la muerte de la española Matilde Muñoz, presuntamente asesinada en la turística isla del país asiático el pasado julio, con la citación de una decena de testigos, entre ellos dos trabajadores del hotel en el que falleció.

Londres.- Primera sesión de control al primer ministro británico, Keir Starmer, de 2026 tras el receso navideño.

Shanghái (China).- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, participa en una cumbre empresarial en Shanghái en el marco de una visita de Estado a China que concluye este miércoles.

Yeda (Arabia Saudí).- La organización de extrema derecha Proud Boys convoca una marcha en honor de Ashli Babbitt, la mujer que murió por disparos de la policía durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Taiwán.- Las autoridades taiwanesas iniciaron en la noche de este martes la búsqueda del piloto de un caza de combate F-16 que se eyectó durante una misión de entrenamiento a unas 10 millas náuticas (18,5 kilómetros) al este del municipio de Fengbin, en el condado oriental de Hualien, informaron fuentes castrenses.

Los Ángeles (EE.UU.).- Nick Reiner comparece ante un juez para una lectura de cargos tras su arresto por las autoridades como el principal acusado del asesinato de sus padres, los cineastas Rob y Michele Reiner, el pasado 14 de diciembre en su domicilio en el acaudalado barrio de Brentwood, Los Ángeles.

Berlín.- La Agencia Federal de Empleo (BA) publica los datos del desempleo para diciembre.

Ciudad del Vaticano.- Se celebra la tradicional Audiencia general del papa León XIV.

Skopie.- Macedonia del Norte celebra una misa ortodoxa por la Navidad.

Saint-Tropez (Francia).- El funeral y entierro de la famosa actriz y activista por los derechos de los animales, Brigitte Bardot, se celebra este miércoles en Saint-Tropez, la localidad de la Costa Azul francesa donde residía y donde sus admiradores podrán seguir la ceremonia intima y sencilla a través de pantallas gigantes.

Las Vegas (EE.UU.).- La Feria de Electrónica de Consumo (CES, en inglés) del 2026 ha demostrado que los grandes avances de la industria tecnológica y la inteligencia artificial actuales y del futuro no pertenecen a un puñado de grandes compañías sino a las alianzas que se logren.

Londres.- Los actores Hugh Jackman y Kate Hudson forman un dueto musical y sentimental en ‘Song Sung Blue: Canción para dos’, una película que retrata una historia verídica de amor y música, según cuentan sus protagonistas y su director, Craig Brewer, en una entrevista con EFE en Londres antes de su estreno en cines.

Tokio.- El Tamagotchi, la pixelada mascota virtual que se popularizó en la década de los noventa, celebra este 2026 tres décadas desde su lanzamiento con más de 100 millones de dispositivos vendidos gracias a un arsenal de colaboraciones y modelos con nueva tecnología, regresando este miércoles a sus orígenes en Tokio con una exposición itinerante.

Yeda (Arabia Saudí)- El Atlético de Madrid y el Real Madrid ultiman este miércoles su preparación para la segunda semifinal de la Supercopa de España de fútbol, que se juega en Yeda (Arabia Saudí). IMÁGENES RFEF

