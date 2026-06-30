Miércoles 1 de julio de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 30 jun (EFE).-

Caracas.- Venezuela cumple este miércoles una semana del doble terremoto que dejó al menos 1.943 muertos y 10.571 heridos en el norte del país, mientras los equipos de rescate mantienen la búsqueda de supervivientes entre los escombros y la ONU prepara asistencia para cientos de miles de damnificados.

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Berlín.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, es recibido por el canciller alemán, Friedrich Merz, y el titular de Defensa, Boris Pistorius, con quienes prepara la próxima cumbre de la Alianza Atlántica en Ankara a principios de julio.

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Asunción.- El presidente de Chile, José Antonio Kast, se reúne con su homólogo paraguayo, Santiago Peña, tras participar en la cumbre del Mercosur, un encuentro bilateral que se produce días después de que Paraguay anunció su adhesión a una iniciativa regional contra el crimen organizado lanzada por el líder ultraderechista el pasado mayo en Santiago.

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Asunción.- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presenta ante el Congreso nacional el informe del tercer año de su Gobierno, que comenzó el 15 de agosto de 2023. Congreso Nacional

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Ciudad de Panamá.- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, rinde este miércoles ante el Parlamento su informe anual de gestión, en el que se espera que aborde temas clave como la reforma penitenciaria tras la histórica fuga de 195 presos y el futuro de una gran mina de cobre inhabilitada en 2023 por un fallo judicial.

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Bruselas.- El Comité de Regiones de la UE celebra su 172 sesión plenaria. En el marco del comité se presentará la estrategia sobre la renovación generacional en agricultura, un dictamen del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y se celebrará un debate sobre clima y energía, en el que intervienen la vicepresidenta de la CE, Teresa Ribera, y el presidente aragonés, Jorge Azcón.

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Bruselas.- En los márgenes del Comité de Regiones el presidente aragonés, Jorge Azcón, se reunirá con el comisario de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius.

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Brasilia.- El ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, recibirá la visita oficial del ministro de Europa y Asuntos Exteriores de la República Francesa, Jean-Noël Barrot, en el Palacio Itamaraty. Luego de la reunión, está prevista una ceremonia para la firma de documentos seguida de una rueda de prensa.

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Caracas.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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Argel.- Preparativos para las elecciones legislativas en Argelia.

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Hong Kong.- Hong Kong conmemora el 29º aniversario de su retorno a China con la apertura excepcional de varios cuarteles del Ejército chino al público, mientras Pekín afianza su control político sobre la ciudad seis años después de la imposición de la Ley de Seguridad Nacional, que ha subordinado las instituciones al aparato de seguridad y cercenado la oposición, la protesta y las vías de rendición de cuentas. (Vídeo)(Foto)

Pekín.- El Partido Comunista Chino (PCCh) conmemora el 105.º aniversario de su fundación en un contexto marcado por la centralización del poder en torno al presidente chino y secretario general de la formación, Xi Jinping, las purgas internas, la ralentización económica y las tensiones con Occidente y Taiwán.

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San Salvador.- Los periodistas centroamericanos enfrentan un «retroceso crítico» marcado por el acoso estatal, la criminalización y la precarización de su profesión, según alertó en una entrevista con EFE la comunicadora salvadoreña Angélica Cárcamo, directora de la Red Centroamericana de Periodistas (RCN).

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Ciudad de Guatemala.- El presidente del Banco de Guatemala (Banguat-central), Álvaro González Ricci, considera en una entrevista con EFE que la institución se ha consolidado como el principal pilar de la estabilidad económica del país centroamericano, blindando los fundamentos macroeconómicos frente a los shocks externos en el marco de sus 80 años de fundación.

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Yakarta.- Indonesia revela los datos sobre la inflación.

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Bali.- Informe anual sobre las estadísticas de llegadas de turistas.

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Bombay (India).- El departamento meteorológico de la India emite una alerta por marea alta en Bombay.

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Ciudad de Panamá.- Al menos dos casos de suicidio de adolescentes se han registrado este año en Panamá y se cree que están vinculados con el acoso escolar. El país intenta reaccionar y se plantea una ley para atajar una problemática que crece día a día, según explicó a EFE la activista Irma Ruiz.

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Isla de Honshu (Japón).- La temporada de ascenso al Monte Fuji comenzó este miércoles, en pleno debate entre escaladores y las autoridades locales que, tras implementar medidas para gestionar la masificación turística de la montaña reconocida como Patrimonio de la Humanidad en 2013, propusieron una prohibición total para el resto del año.

Roma.- La milenaria historia de Roma ha quedado plasmada en la superficie de las monedas que acuñó a lo largo de los siglos y que ahora son expuestas en varios museos de la capital para analizar su función como instrumento de propaganda, símbolo del poder de papas y emperadores o como objeto de memoria e identidad.

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París.- El museo Grévin de París presenta una réplica de cera del cantante puertorriqueño Bad Bunny, que actúa este miércoles en Marsella, al sur de Francia, y el próximo sábado y domingo en París, donde interpretará las canciones de su nuevo disco, ‘Debí tirar más fotos’.

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París.- La Ciudad de las Ciencias y la Industria de París, uno de los lugares más visitados de la capital, presenta este miércoles su nuevo programa cultural para la temporada 2026-2027, que entre otras propuestas ofrece una jornada de seguimiento del eclipse solar del próximo 12 de agosto.

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Londres.- El artista disidente chino Ai Weiwei presenta en Mánchester (norte de Inglaterra) ‘Ai Weiwei: Button Up!’, una gran exposición en la que explora los efectos del imperialismo y la

globalización, junto a una ‘performance’ de 24 horas en la que evocará su experiencia al ser detenido por la Policía china durante 81 días en 2011.

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Atlanta (EE. UU.) – Inglaterra se enfrenta a RD Congo en los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Seattle (EE. UU.) – Bélgica se enfrenta a Senegal en los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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San Francisco (EE. UU.) – Estados Unidos se enfrenta a Bosnia y Herzegovina en los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Dakar.- Reacciones en la zona de aficionados durante el partido de los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA entre Senegal y Bélgica, disputado en Dakar.

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