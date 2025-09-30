Miércoles 1 de octubre de 2025 (19.30 GMT)

6 minutos

Madrid, 30 sep (EFE).-

Copenhague.- Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) se reúnen en una cumbre informal en Copenhague para abordar el fortalecimiento de la capacidad de defensa de Europa en medio de los últimos incidentes con drones y cazas rusos en el flanco oriental de la OTAN y para tratar el posible uso de los activos rusos congelados para seguir apoyando militar y financieramente a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa.

(Foto) (Vídeo)

Jerusalén.- Mientras el grupo islamista Hamás consulta entre su liderazgo si aceptar el plan de Donald Trump para Gaza apoyado por Israel, a una semana del segundo aniversario del 7 de octubre el Ejército israelí sigue con su ofensiva en la Franja y con la toma de su capital, causando ando decenas de muertos cada día.

(Foto)(Vídeo)

Sderot.- En la ciudad israelí de Sderot, a pocos kilómetros de la Franja de Gaza, uno de los puntos que milicianos de Hamás asaltaron durante sus ataques de octubre 2023 y donde mataron a setenta personas, la normalidad se ha vuelto a imponer en estos casi dos años: escuelas, restaurantes y transporte público funcionan como si nada hubiese ocurrido, mientras el sonido de los ataques del Ejército sobre el enclave resuena en la urbe.

(Foto) (Vídeo)

Berlín.- El Gobierno de coalición de Friedrich Merz concluye su primer retiro de dos días en las afueras de Berlín, a fin de abordar las medidas que conservadores y socialdemócratas quieren impulsar en el nuevo curso político.

(Foto) (Vídeo)

Berlín.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, otorga al exsecretario de Defensa de EE.UU. Lloyd James Austin la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, tras lo cual ambos pronunciarán un discurso.

(Foto) (Vídeo)Berlín.- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, recibe a su homólogo peruano, Elmer Schialer Salcedo.

(Foto) (Vídeo)

Magdeburgo.- La reunificación alemana dejó duros recuerdos en ciudades orientales como Magdeburgo, capital del estado federado de Sajonia-Anhalt, donde los hay ahora que se sienten tan insatisfechos como antes de la revolución pacífica de 1989 y por eso votan en masa al partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), formación que desea de gobernar.

(Foto) (Vídeo)

Roma.- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reúne con el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, junto al que participa en un diálogo con alcaldes y presidentes regionales de perfil progresista.

(Foto) (Vídeo)

Atenas.- Grecia vive hoy una huelga general de 24 horas convocada por los principales sindicatos del país que exigen al Gobierno del primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, retirar un proyecto de ley que hace posible ampliar la jornada laboral hasta 13 horas, con un máximo de 48 horas por semana, con el objetivo de flexibilidad y competitividad de las empresas.

(Foto) (Vídeo)

París.- El mito de Sarah Bernhardt (1844-1923), la legendaria actriz francesa que fue considerada como la mejor intérprete dramática del mundo en su momento, revive en el cine gracias al filme ‘La divina Sarah Bernhardt’.

(Vídeo)

Aita al Shaab (Líbano).- Una pareja de ancianos observa su vivienda dañada en la localidad libanesa de Aita al Shaab, de donde continúan desplazados casi dos años después del inicio de la violencia con Israel y al cumplirse este miércoles uno del comienzo de su invasión al sur del Líbano.

(Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- A casi seis meses de la entrada en vigor del arancel universal del 10 % implementado por EE.UU. las exportaciones de Centroamérica y República Dominicana hacia ese mercado, su principal socio comercial, mantienen una tendencia al alza impulsada por el aumento de los precios internacionales y la incertidumbre sobre la política comercial estadounidense.

(Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebra este miércoles su primer año en la presidencia del país con un balance de su gestión y de cara al evento masivo que realizará el 5 de octubre en el Zócalo capitalino.

(Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- Una caravana de migrantes sale desde el sur de México con el objetivo de llegar a la Ciudad de México, en medio del endurecimiento de la política migratoria estadounidense y con la esperanza de una mejor vida, pues aseguran que viven en la precariedad en ciudades como Tapachula, Chiapas.

(Foto)(Vídeo)

San José.- El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica lleva a cabo un acto solemne para convocar oficialmente a los comicios del 1 de febrero próximo, en los que los costarricenses escogerán al presidente y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa.

(Foto) (Vídeo)

Santo Domingo.- La escritora española Irene Reyes-Noguerol (Sevilla, 1997) llega a la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo para presentar ‘Alcaravea’ (2024), un libro de cuentos en el que combina historias de personajes célebres como Antonio Machado o Lope de Vega con otros relatos en los que los protagonistas son antepasados de la narradora, como su bisabuela o sus tíos abuelos.

(Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- El ministro español de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comienza una visita a Buenos Aires, donde tiene previsto este miércoles una ofrenda floral en el Monumento en Memoria de los Españoles Desaparecidos en Argentina y un encuentro con la colectividad española.

(Foto) (Vídeo)

Punta Cana.- Vigésima Reunión Regional Americana (RRA) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

(Foto) (Vídeo)

Río de Janeiro.- El seleccionador brasileño Carlo Ancelotti anuncia la convocatoria para los amistosos de octubre contra Corea del Sur y Japón.

(Foto) (Vídeo)

epp/EFETV

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.