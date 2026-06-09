Miércoles 10 de junio de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 9 jun (EFE).-

Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra en Nueva York un debate abierto sobre Oriente Medio presidido por el presidente colombiano, Gustavo Petro, en el marco de la presidencia rotatoria de Colombia del órgano.

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Gaza.- En medio de la expansión del control militar de Israel en Gaza, quienes viven en las inmediaciones del perímetro controlado por sus tropas no sólo están en riesgo de ser víctimas de sus disparos, también del abandono por parte de las autoridades y los organismos humanitarios que no les proveen de recursos dado el peligro que entraña acudir allí.

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Washington.- El fundador de Microsoft, Bill Gates, comparece ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos para responder sobre su relación con el fallecido pederasta, Jeffrey Epstein.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, visita la feria ILA sobre la industria aeroespacial, la seguridad y la defensa, en la que prevé presentar la nueva estrategia aeronáutica del Gobierno germano, tras el fracaso del proyecto de caza europeo de sexta generación.

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Ginebra.- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, comparece ante la prensa en Ginebra.

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Barcelona.- El papa mantiene un encuentro con un grupo de presos en la cárcel de Brians 1, que servirá para reforzar su mensaje en defensa de los colectivos excluidos y más vulnerables, y el colofón de su visita a Cataluña será la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia, la obra cúspide de Antoni Gaudí, coincidiendo con el centenario de la muerte del arquitecto.

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Berlín.- El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, recibe a su homóloga húngara, Anita Orbán.

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Ginebra.- Los suizos se preparan para votar en un referéndum sobre la iniciativa ‘No a una Suiza de 10 millones’, presentada por el partido de extrema derecha UDC, en medio de sondeos que anticipan un resultado ajustado.

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Londres.- El primer ministro británico, Keir Starmer, acude a su sesión de control parlamentaria semanal ante los representantes de la Cámara de los Comunes.

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Miami.- Los colombianos se han convertido, ante la incertidumbre electoral en su país, en los extranjeros más interesados en adquirir propiedades en Florida, el principal mercado internacional de bienes raíces en Estados Unidos, explican vendedores de bienes raíces y compradores a EFE.

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Ciudad de Guatemala.- El director de la Policía Nacional Civil de Guatemala, David Custodio Boteo, asegura en una entrevista con EFE que las pandillas que operan en el país centroamericano están mutando de las extorsiones al narcotráfico, involucrándose cada vez más de lleno en la venta a gran escala de marihuana y cocaína, mientras las autoridades amplían sus capacidades en busca de fortalecer la seguridad ciudadana.

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Tegucigalpa.- El secretario general de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), Jorge Moreira da Silva, llega a Honduras, donde se reunirá con el presidente del país, Nasry ‘Tito’ Asfura, como parte de una gira que le llevará también a México, para reafirmar el apoyo del organismo a las prioridades regionales en desarrollo sostenible, transformación económica y resiliencia climática.

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Pekín.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga el dato de mayo del índice de precios al consumidor (IPC), principal indicador de la inflación, después de que este aumentase un 1,2 % interanual en abril.

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Taichung.- El Ejército taiwanés realiza maniobras con el sistema de lanzacohetes múltiple HIMARS, de fabricación estadounidense, mientras aguarda el visto bueno de Washington a un nuevo paquete de venta de armas a la isla.

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Oviedo (España).- El jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras falla un galardón al que optan treinta y siete candidaturas de veinticuatro nacionalidades, y que en las ediciones más recientes ha distinguido al escritor español Eduardo Mendoza, a la rumana Ana Blandiana o al japonés Haruki Murakami.

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Londres.- La casa de subastas Sotheby’s expone siete obras del malagueño Pablo Picasso antes de su puja a finales del mes de junio entre las que destacan ‘Buste de femme’ y un retrato de Dora Maar, valorado entre 12 y 18 millones de libras (14 y 20 millones de euros).

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Ginebra.- La casa de subastas Piguet pone a la venta una obra del artista español Manolo Millares (1926-1972), figura clave del movimiento artístico conocido como el Informalismo español.

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Ciudad de México.- El Mundial de fútbol 2026 amenaza con excluir a miles de aficionados mexicanos del torneo que su propio país albergará, pues los elevados precios de las entradas y paquetes especiales contrastan con los ingresos promedio de la población, convirtiendo la experiencia mundialista en un privilegio para unos pocos.

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Ciudad de México.- Familiares de personas desaparecidas convocan a una velada afuera del Estadio CDMX, previo a la inauguración del Mundial.

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lgs/EFETV

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