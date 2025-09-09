Miércoles 10 de septiembre de 2025 (19.30 GMT)

Madrid, 9 sep (EFE).-

París.- El hasta ahora ministro de Defensa y fiel aliado de Macron, Sébastien Lecornu, toma el poder como nuevo primer ministro de Francia y sucede al centrista François Bayrou.

Estrasburgo (Francia).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronuncia el discurso anual sobre el estado de la UE en el Parlamento Europeo.

París.- Francia despliega este miércoles 80.000 policías y gendarmes con instrucciones de ser firmes ante los activistas del movimiento ‘Bloqueemos todo’, que buscan paralizar hoy la economía, los transportes y otros servicios del país en una protesta convocada inicialmente contra los recortes presupuestarios planteados del ya ex primer ministro François Bayrou para 2026.

Londres.- El ministro británico de Defensa, John Healey, preside una reunión del llamado Grupo E5, formado por los titulares de Defensa del Reino Unido, Francia, Alemania, Polonia e Italia, para abordar la coordinación del apoyo militar a Ucrania. También se sumará el responsable ucraniano de Defensa.

Katmandú.- Seguimiento de la situación en Nepal tras la ola de violencia que ha dejado ya 25 muertos.

Túnez.- La Flotilla Global Sumud prosigue su travesía hacia Gaza, pese al incidente de este martes en Túnez, y suma más barcos y voluntarios para romper el bloqueo de la franja palestina.

Londres.- El primer ministro británico, Keir Starmer, recibe en su residencia oficial de Downing Street al presidente de Israel, Isaac Herzog.

Berlín.- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, se reúne en Berlín con el canciller alemán, Friedrich Merz, en el marco de su gira por varios países comunitarios.

Berlín.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, comparece en la sesión de preguntas al Gobierno en la Cámara Baja del Parlamento germano.

Brasilia.- Cuarta sesión de la fase final del juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro por supuesto intento de golpe de Estado.

San Juan.- Los puertorriqueños están en pie de lucha contra el aumento de la presencia militar estadounidense en la isla por las tensiones en el Caribe con Venezuela, ante los temores de que la Marina vuelva a contaminar con residuos armamentísticos sus playas y reactive las bases.

San Salvador.- Una corte de Sentencia de El Salvador tiene programado este miércoles brindar el fallo del juicio contra cinco líderes comunitarios y otras tres personas por el supuesto asesinato de una mujer en 1989, en el marco de la guerra civil (1980-1992).

Buenos Aires.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina publica el índice de precios al consumidor correspondientes a agosto de 2025, después de que en julio se registrase una inflación interanual del 36,6 %.

Pekín.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de agosto de la inflación, que el mes anterior se había congelado en un 0 % interanual.

Naciones Unidas.- La Asamblea General de la ONU concluye hoy su 79 periodo de sesiones y arranca formalmente el 80 periodo, aunque la apertura solemne se celebrará el 23 de septiembre, fecha de inicio de la Semana de Alto Nivel de la ONU.

La Paz.- Los candidatos opositores que disputarán la Presidencia de Bolivia, Rodrigo Paz y el expresidente Jorge Tuto Quiroga, asisten a la firma de un documento contra la guerra sucia o campaña negra previo a la segunda vuelta del 19 de octubre en un evento convocado por el Tribunal Supremo Electoral.

Necocli (Colombia).- El pastor José Luís Ballesta Mendoza organiza los turnos de migrantes para ofrecerles un plato caliente en el comedor improvisado de su iglesia en Necoclí, un municipio del Caribe colombiano que fue para muchos el punto de partida hacia la selva del Darién en su travesía al norte del continente y que hoy recibe a quienes regresan al sur.

Teherán.- ¿Se debe permitir a las mujeres conducir motocicletas en Irán? Esta cuestión se debate en la República Islámica en medio de los intentos del Gobierno reformista de cambiar la legislación para poner fin a una prohibición que se remonta a 1979.

Nueva York (EE.UU).- La Cámara de Comercio hispano-estadounidense entrega sus primeros «premios a la excelencia gastronómica» con el fin de homenajear los mejores platos y vinos españoles. Este año los galardonados serán la casa de jamones Joselito y los vinos de la bodega Sierra Cantabria.

Taipéi.- La feria anual SEMICON Taiwán inaugura una nueva edición que reunirá a más de 1.200 empresas líderes del sector.

Moscú.- Rusia y Corea del Norte exponen su recién forjada hermandad en la primera muestra de arte norcoreano en el extranjero, que incluye propaganda militar e ideológica.

Londres.- El Victoria & Albert Museum de Londres presenta el ‘David Bowie Centre’, un nuevo espacio creativo construido alrededor de la mayor colección del mundo dedicada a la vida y trabajo del cantautor estadounidense.

Los Ángeles (EE.UU).- Preestreno de una exposición sobre la película ‘Tiburón’, de Steven Spielberg, en el Museo de la Academia.

Lima.- La selección de Perú recibe a la de Paraguay en la decimoctava y última fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026.

Nueva York.- Agentes federales supervisan el tribunal de inmigración

