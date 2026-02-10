Miércoles 11 de febrero de 2026 (20.30 GMT)

Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibe al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en un momento marcado por la presión de Washington sobre Teherán, las últimas medidas aprobadas por el Gabinete israelí sobre asentamientos en Cisjordania o la próxima reunión de la Junta de Paz para Gaza.

Gaza.- Palestinos que retornan estos días a la Franja de Gaza, tras la reapertura del cruce de Rafah con Egipto, denuncian interrogatorios y presiones por parte de las fuerzas israelíes para que no lo hagan; así como el requiso de todas sus posesiones -móviles, juguetes y medicamentos- antes de cruzar el puesto de control instaurado por Israel en Rafah.

Londres.- El primer ministro británico, Keir Starmer, comparece ante el Parlamento en su sesión de control semanal, tras una semana convulsa en su liderazgo tras la petición de dimisión del líder laborista escocés, Anas Sarwar, en consecuencia de los papeles de Epstein.

Bruselas.- Los ministros de Defensa de la Unión Europea se reúnen en un Consejo en Bruselas para abordar el apoyo militar a Ucrania, con un foco especial en la innovación en defensa, junto a su homólogo ucraniano, Mijailo Fédorov.

Brasilia.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anuncia este miércoles las inversiones previstas de su Gobierno para la ampliación de once aeropuertos del país.

Caracas.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Buenos Aires.- El Senado de Argentina comienza este miércoles a debatir la reforma laboral impulsada por Javier Milei, en una jornada marcada por las protestas sindicales convocadas a las afueras del Congreso en rechazo a la iniciativa.

Teherán.- Irán celebra el 47 aniversario del triunfo de la Revolución Islámica en uno de los momentos más bajos, tras vivir en enero las protestas más violentas de su historia y tras semanas de tensión ante un posible ataque estadounidense que ha ido disminuyendo por el inicio de las negociaciones con Washington.

Daca.- Bangladés extrema la seguridad de cara a las elecciones del jueves, después de un ciclo de inestabilidad tras la huida de la ex primera ministra Sheikh Hasina por las revueltas en su contra en 2024 y el Gobierno interino posterior del nobel Muhammad Yunus.

París.- Los abogados de la defensa de Marine Le Pen presentan su alegato en el juicio por malversación de fondos públicos del Parlamento Europeo en el que se juega su futuro político. (foto)(vídeo)

Bruselas.- Rueda de prensa de Mark Rutte previa a la reunión del jueves de los ministros de Defensa de la OTAN.

Bangkok.- Se espera que las autoridades de Tailandia publiquen los resultados del referendo sobre la creación de una nueva Constitución, con la actual redactada por los militares de la última junta (2014-2019).

Bogotá.- La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia despliega a 40 observadores que acompañarán las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo y las presidenciales del 31 de mayo.

Ciudad de México.- El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal presenta el índice anual de 2025, donde en 2024 México tuvo 20 de las 50 ciudades más violentas del mundo.

Berlín.- El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, recibe a sus colegas de Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán, Uzbekistán y Kazajistán.

Monrovia,- Las Fuerzas Armadas de Liberia celebrarán el 69.º Día de las Fuerzas Armadas

Pekín.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de enero de la inflación, que el mes anterior había repuntado un 0,8 % interanual, la lectura más alta en los últimos tres años.

Ciudad del Vaticano.- Se celebra la tradicional audiencia del papa de los miércoles.

La Paz.- La Organización para las Mujeres en la Ciencia para el Mundo en Desarrollo realiza en Bolivia una feria científica para niñas y jóvenes para promover a referentes y para despertar la vocación de las nuevas generaciones en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

La Paz.- La Embajada de España en Bolivia se suma a la Tapatón, una iniciativa para recaudar fondos con el objetivo de apoyar a familias de niños y jóvenes con cáncer en el país suramericano mediante la recolección y venta de tapas plásticas.

Bogotá.- Detrás de cada ramo que Colombia envía al mundo por San Valentín hay miles de mujeres que cultivan, cortan y empacan flores, un trabajo mayoritariamente femenino que sostiene a familias enteras y respalda una de las exportaciones más representativas del país, que florece cada febrero y llena los hogares de color y perfume.

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV recibe al alcalde de Valladolid (España), Jesús Julio Carnero.

Johannesburgo (Sudáfrica).- Los residentes de la ciudad de Johannesburgo protestan ante el agravamiento de los problemas de suministro de agua en la ciudad.

Saná.- Celebraciones previas al Ramadán.

Berlín.- Amy Adams, Juliette Binoche, Elle Fanning, Channing Tatum, Pamela Anderson y Ethan Hawke son algunas de las estrellas que desfilarán por la alfombra roja de la Berlinale en su 76ª edición que abre este jueves y que, además de entregar el Oso de Oro de Honor a Michelle Yeoh , tendrá como reclamo musical a la cantante Charlie XCX.

Los Ángeles (EE.UU.).- Jacob Elordi y Margot Robbie hablan con EFE sobre cómo fue explorar los límites del amor y el odio atravesados por la obsesión en la más reciente adaptación de ‘Wuthering Heights’, dirigida por Emerald Fennell. Por Mónica Rubalcava

Nueva York.- Comienza oficialmente la Semana de la Moda de Nueva York, en la que presentarán sus colecciones más de 60 marcas, desde Carolina Herrera y Michael Kors hasta emergentes como Campillo y Dwarmis.

Roma.- La relación entre el escultor Gian Loreno Bernini y su mecenas y futuro papa Urbano VIII, clave para la historia del barroco, centra una gran exposición en la Galería Barberini de Roma, con piezas llegadas de numerosos museos de todo el mundo como el Thyssen-Bornmisza de Madrid.

Nueva York.- La galería de arte Park West, en el barrio neoyorquino del SoHo, expone en su interior obras de artistas españoles como Joan Miró o Pablo Picasso, acompañadas de piezas de otros grandes nombres como Rembrandt o Renoir.

Londres.- La National Portrait Gallery de Londres presenta a la prensa la exposición ‘Lucian Freud: Drawing Into Painting’ (Lucian Freud: del dibujo a la pintura), que reúne 170 dibujos, grabados y pinturas, algunos inéditos, en la muestra más completa dedicada a los dibujos de uno de los artistas más influyentes de la escena contemporánea británica.

Londres.- El mundo de Aardman, del que forma parte ‘Wallace y Gromit’; ‘Chicken Run’ o la oveja Shaun’, se abre a sus seguidores con una exhibición inédita que les lleva detrás de las escenas en el Young V&A (la ‘antena infantil’ del Victoria & Albert Museum) hasta el próximo mes de noviembre.

París.- La exposición ‘Saint-Cloud en las nubes, una aventura aeronática en Île-de-France’, que cuenta la historia de los inicios de la aviación en la región parisina, se inaugura este jueves en el museo de los Avelines de Saint-Cloud. La muestra contará con la ‘Demoiselle de Santos-Dumont’, un ejemplar de la aeronáutica primeriza de 1908.

Londres.- Preestreno para la prensa de la exposición ‘Seurat y el mar’ en la galería Courtauld.

